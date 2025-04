Eldőlt, mikor lövik ki Katy Perryt az űrbe

Már korábban biztossá vált, hogy egy hat nőből álló legénységgel rendelkező rakétát lő ki az űrbe Jeff Bezos cége, a Blue Origin. Újabb információk szerint hétfőn helyi idő szerint délelőtt fél tízkor indul az utazás. A küldetésen részt vevő nők között ott lesz Katy Perry is, aki hamarosan Budapesten koncertezik. Az út mindössze néhány perces lesz, de így is történelmi, mert korábban csak 1963-ban volt kizárólag női utassal a fedélzetén az űrbe kilőtt rakéta.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Blue Origin New Shepard rakétájának fedélzetén Katy Perry is az űrbe indul, melynek legénysége kizárólag nőkből áll. A küldetésen ugyanis az énekesnőn kívül Lauren Sanchez, a Blue Origin alapítójának, Jeff Bezosnak a menyasszonya, valamint Gayle King, a CBS műsorvezetője, Aisha Bowe, egykori NASA-rakétatudós, Amanda Nguyen polgárjogi aktivista és Kerianne Flynn filmproducer is részt vesz.

A kilövés dátuma helyi idő szerint hétfőn 9 óra 30 perc, és Van Hornból indítják őket erre a történelmi küldetésre − írta az NBC News. Utoljára 1963-ban volt kizárólag női űrrepülés, akkor Valentyina Tyereskova jutott el az űrbe a Szovjetunió űrprogramjának keretében.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, az énekesnő Budapesten is koncertet ad majd. A küldetéssel kapcsolatban Katy Perry is megszólalt, nyilatkozatában kiemelte:

„Ha gyerekkoromban valaki azt mondta volna nekem, hogy egy nap az első női legénység tagjaként jutok el az űrbe, elhittem volna. Gyerekként semmi sem tűnt lehetetlennek a képzeletemben” – fogalmazott.

A hétfőn induló út nagyjából tíz percig tart, ami a hat utast a Kármán vonalon túlra juttatja, vagyis éppen elérik a világűr határát, ezen a ponton néhány perc súlytalanságot érzékelnek, majd ejtőernyőkkel visszaereszkednek a Földre és a tervek szerint a texasi sivatagban landolnak.

Az NS–31 kódnéven futó küldetés a Blue Origin New Shepard rakétájának 11. emberes repülése, és összességében a program 31. missziója lesz. Jeff Bezos cége nem először juttat fel turistákat az űrbe, korábban a Star Trek színésze, William Shatner, a korábbi New York Giants játékos, Michael Strahan és maga Jeff Bezos is megjárta a világűrt. Egy ilyen utazás több százezer dollárba került, ugyanakkor a Blue Origin nem hozta nyilvánosságra, hogy a hétfőn útra kelők mennyit fizettek az élményért.