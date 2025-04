Katy Perry sikeresen földet ért a 10 perces űrutazás után

Történelmi űrmissziót hajtott végre a Blue Origin: hétfő délután kizárólag nőkből álló legénységgel indult útnak a New Shepard rakéta, fedélzetén Katy Perryvel. Az alig 11 perces repülés alatt az űrt is elérték, a küldetés pedig teljes sikerrel zárult.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Blue Origin New Shepard rakétájának fedélzetén, melynek legénysége kizárólag nőkből áll, Katy Perry is az űrbe indul. A küldetésen ugyanis az énekesnőn kívül Lauren Sanchez, a Blue Origin alapítójának, Jeff Bezosnak a menyasszonya, valamint Gayle King, a CBS műsorvezetője, Aisha Bowe, egykori NASA-rakétatudós, Amanda Nguyen polgárjogi aktivista és Kerianne Flynn filmproducer is részt vesz.

A küldetés valóban megvalósult, ugyanis hétfőn, magyar idő szerint 15:30-kor felbocsátották az űrhajót a már korábban bejelentett legénységgel együtt. Valenytina Vlagyimirovna Tyereskova szovjet kozmonauta 1963-as egyszemélyes küldetése óta ez volt az első űrmisszió, melynek keretein belül kizárólag nők vesznek részt – írja a CNN.

A misszió mindössze 11 percig tartott, a repülés alatt pedig éppen átlépték a világűr határának tekintett, 100 kilométer magasságban húzódó vonalat. A csapat így egy rövid ideig a súlytalanságot is megtapasztalhatta. Külön érdekesség, hogy a küldetéshez nem kellett pilóta, ugyanis a hajó teljesen önvezető volt. A kapszula a függőleges landolás elősegítéséhez ejtőernyőket vetett be, hogy lelassítsa az ereszkedést, ami meg is történt a nyugat-texasi sivatagban.

Ezt követően Katy Perry a kapszulából kiszállva a nála lévő százszorszép virágot az ég felé tartotta, majd megcsókolta a földet.

A popénekes a földet érés utáni nyilatkozatában elmondta: „Az út alatt erős szerelmet éreztem. Száz százalék, hogy írok egy dalt az utazásról.”

Ahogy arról az Indexen is írtunk, az énekesnő Budapesten is koncertet ad majd. A küldetéssel kapcsolatban korábban Katy Perry elmondta: „Ha gyerekkoromban valaki azt mondta volna nekem, hogy egy nap az első női legénység tagjaként jutok el az űrbe, elhittem volna. Gyerekként semmi sem tűnt lehetetlennek a képzeletemben” – fogalmazott.

(Borítókép: Katy Perry kiszáll az űrkapszulából 2025. április 14-én. Fotó: Blue Origin / Reuters)