Gyerekként szexszimbólumot akartak csinálni belőle, de a legnagyobb feminista ikonná vált

Emma Watsont a Harry Potter-filmekből ismerhette meg a világ, ő keltette életre Hermione Granger karakterét olyannyira hűen és hitelesen a könyvekhez, hogy még maga J. K. Rowling is ámult rajta. A színésznő mindenki szeme láttára cseperedett édes kislányból érett, okos nővé, amit mind a mai napig nehezen fogad el a média. A színészet mellett egyetemre is járt, feminista aktivista lett belőle és sziklaszilárd elképzelései vannak az egyenjogúságról, amit nem rejt véka alá. Emma Watson még csak ma töltötte be 35. életévét, de már most ikonként emlegeti a világ.

Gyakorta beleesünk abba a hibába, hogy alábecsülünk valakit a neme, a személyisége vagy a kinézete miatt. Nos, a ma 35 éves Emma Watson esetében mindhárom érvényesült, leginkább annak köszönhetően, hogy 11 évesen már világhírűvé vált, ám akkor még egy tündéri, aranyos kislányként lett ismert a nyilvánosság előtt. Annak ellenére, hogy egy határozott és szinte már ijesztően intelligens karaktert játszott el (ami valójában nem is tért el olyan sokban saját személyiségétől), mégiscsak a cuki Hermioneként definiálták. A színésznő hamar megtanulta, a filmiparban nem igazán számíthat senki védelmére vagy igazságosságára, ugyanis csupán egy remekül eladható termék, akiből megannyian meg tudnak gazdagodni.

A Harry Potter-filmek által könnyen jött a siker, de ez nem térítette el valódi önmagától. Watson nagyon szeretett tanulni, így a szigorú forgatási menetrend és temérdek megtanulandó szöveg ellenére jelentkezett a Brown Egyetemre, és kiváló eredménnyel el is végezte azt. Elmondása szerint a környezetében nem sokan értették, miért tett így, egy 2014-es nyilatkozatában azonban kiemelte,

így tudott kapcsolatban maradni gyermekkori barátaival, és az iskola mindig segített neki abban, hogy a valóságban maradjon.

Hiszen valljuk be, könnyen szem elől téveszthetjük a való világ történéseit, ha filmsztárként növünk fel. Emma Watson ezzel tisztában volt, és nem is engedte meg magának ezt a luxust.

Párizsból a csillagos égig

Emma Watson története Párizsban kezdődött, ahol egészen ötéves koráig élt, így folyékonyan beszél franciául. Jogászok gyermeke, tehát nem csoda, hogy ilyen sokra tartja a tudást és ekkora értéket képvisel az életében, hogy kiálljon amellett, amiben hisz. Szülei annak ellenére, hogy igen hamar elváltak, nagy szeretetben nevelték fel Emmát és testvérét, akikkel édesanyjuk költözött vissza az Egyesült Királyságba, miután elváltak férjével. Édesapjukkal rendszeresen találkoztak, a színésznő legkedvesebb gyermekkori emlékei közé tartoznak a vele töltött esték, ugyanis olyankor mindig felolvasott nekik a Harry Potterből, és minden karakternek külön hangot kölcsönzött.

Ezeken az estéken lett egyre biztosabb abban, hogy Hermione Granger karaktere az ő kiköpött mása

– erről a 2022-es visszatérő részben mesélt a nézőknek.

Édesanyjával és testvérével Oxfordshire-ben éltek, a színésznő itt járt iskolába, és a normális brit gyerekek életét élte egészen 2001-ig, az első Harry Potter-film megjelenéséig. A kis Emma Watson akkora sikert aratott, hogy még a készítők is alig akarták elhinni. A lapok úgy írtak róla, hogy teljesen ellopta a show-t. Családját kevésbé lepte meg ez a hirtelen jött siker, ugyanis mindig határozott személyiség volt, így amikor kijelentette hatéves korában, hogy híres színésznő lesz, senki sem kételkedett benne.

Hermione Granger világhírnevet szerzett Watsonnak, viszont kissé be is skatulyázta, a franchise befejeztével nagyon szeretett volna kitörni az okos varázslólány karakterből. 2012-ben komolyabb, érettebb szerepek után kezdett érdeklődni, és meg is kapta azokat. Főszerepet kapott az Egy különc srác feljegyzései című filmben, a Noéban, illetve A szépség és a szörnyeteg élő szereplős változatában, utoljára pedig a Greta Gerwig által rendezett Kisasszonyokban láthattuk. Gerwig alkotásában meglepő módon a legtradicionálisabb beállítottságú nővért, Meget alakítja, akinek leghűbb álma, hogy feleség és anya legyen.

Ugyan Watson a karrierjében hamar elérte a csillagos ég határát, elmondásai alapján nem volt fenékig tejfel az addig elvezető út. Többször beszélt arról, mennyire furcsa volt úgy megélni tinédzseréveit, hogy nagyítóval vizslatta minden lépését a média. Górcső alá vették külsejét és szerelmi életét is, ami akkoriban kibontakozóban volt. Nem egyszer nyilatkozott a nyilvánosság előtti felnövés negatív hatásairól, és arról, hogy ebből az iskola és az állandó tanulás jelentett számára kibúvót. Rendszeresen nyilatkozott arról, tisztességtelen viselkedés és szexuális tárgyiasítás áldozata lett felnőtté válása során. 2022-ben vallotta be, hogy kis híján összeroppant annak súlya alatt, amit a média ráhelyezett az állandó szexualizálással 16-18 éves korában.

Talán mindannyian emlékszünk arra az ominózus esetre, amikor

a szoknyája alá fotózott a 18. születésnapján egy PAPARAZZO.

Watson kiderítette, a lesifotós pontosan tudta, hogy attól a naptól fogva lesz lehetősége ilyen képeket készíteni róla legálisan, és rengeteg pénzt kap majd érte. Elmondása szerint ekkor realizálta igazán azt, mennyire nincs biztonságban, ráadásul önképére is igencsak romboló hatással volt ez a fajta tárgyiasítás. Ettől kezdve elsősorban arra használta közösségimédia-felületeit, hogy felhívja a figyelmet a gyerekszínészekre – különösen a fiatal lányokra – leselkedő veszélyekre a filmiparon belül. Ezek a tapasztalásai indították el a feminizmus útján.

Diplomás nő < szexszimbólum

Emma Watson elvégezte a Brown Egyetem képzését, mégis hamarabb került szóba külseje, mint intelligenciája. A színésznőnek keményen meg kellett küzdenie azért, hogy ne azért figyeljenek rá mert szép, hanem azért mert hiteles, és lehet adni a szavára. A színésznő 2014-ben a feminizmus olyan vízióját fogalmazta meg, amely a befogadást és az együttműködést hangsúlyozza. Beszélt arról, hogy a feminizmus nem a férfiak gyűlöletéről vagy a női felsőbbrendűségre való törekvésről szól, hanem arról, hogy egyenlő jogokat és lehetőségeket teremtsen minden nem számára. A mozgalommal kapcsolatos tévhitekkel is rendszeresen foglalkozott, és hangsúlyozta:

A feminizmus nem egy bot, amivel más nőket lehet ütni. A szabadságról, a felszabadulásról, az egyenlőségről szól.

Nyíltan beszélt a Hollywoodban tapasztalt szexizmusról, illetve nagyobb egyenlőséget szorgalmazott a kamera mögött és előtt dolgozók részéről egyaránt. 2016-ban „Közös polcunk” néven feminista könyvklubot indított, hogy népszerűsítse a feminista szövegek fogyasztását és megvitatását. Emellett továbbképezte magát a feminista elméletekben, beszélt az interszekcionalitás fontosságáról a mozgalomban. Egyes kritikusok a mai napig megkérdőjelezik megközelítését, túlságosan mainstreamnek és kiváltságosnak nevezik, akinek nincs valódi, megalapozott tudása a témában. Watson elfogadta ezeket a kritikákat, jelezte, folyamatosan képzi magát, és igyekszik egyre jobban felmérni, miként lehet a legjobban átadni a feminizmus valódi és fontos üzenetét minden társadalmi rétegnek.

2016-tól egyre kevesebbet szerepelt nyilvánosan és részlegesen a színészettől is visszavonult, hogy aktivista tevékenységeivel foglalkozhasson. Ekkortól kezdte el jobban megválogatni, milyen szerepeket vállal el, kulcsfontosságú volt számára, hogy komplex női karaktereket játszhasson, ezért is lehet, hogy 2019 óta nem láttuk a filmvásznon. 2021-ben azt is pletykálták, hogy ügynöke javaslatára teljes mértékben visszavonult, mivel szunnyadni kezdett a karrierje. Később azonban tisztázták, hogy átmeneti szünetet tartott, ezért nem vállalt új munkákat abban az időszakban. Mindez bizonyítja, hogy tudatosan döntött úgy, visszalép, inkább a saját feltételei szerint él, és elsősorban olyan ügyek és projektek kapcsán jelenik meg nyilvánosság előtt, amelyek egyeznek az értékrendjével.

A nagy szakítás

Nehezen mehetnénk el a tény mellett, miszerint Emma Watson és J. K. Rowling kapcsolata visszafordíthatatlanul tönkrement 2020-ban. Az írónő 2019-től kezdve számtalan szélsőséges megjegyzést tett közzé platformjain főként a transznemű emberekkel kapcsolatban, amik finoman szólva nem egyeztek Watson nézeteivel. A színésznőnél 2020-ban betelt a pohár és X- (akkor még Twitter) oldalán teljesen kifakadt Rowlingra:

A transzneműeknek is joguk van úgy élni, hogy nem kérdőjelezik meg őket állandóan, és nem közlik velük, hogy nem azok, akiknek mondják magukat.

Az írónőt nem említette név szerint a posztban, de egyértelmű volt, hogy az ő álláspontjára reagált. Mindezek ellenére Watson továbbra is hangsúlyozta a Harry Potter-filmsorozat fontosságát az életében, ezen felül pedig kiállt a transzneműek jogait illető nézőpontja mellett.

A konfliktus után felröppentek a pletykák, miszerint Watson fontolóra vette, hogy nem vesz részt a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba különkiadás forgatásán, mivel nem akart túl sok időt együtt tölteni az írónővel. Végül azonban mégis szerepelt az évfordulós filmben, mivel biztosították róla, hogy Rowling minimális ideig lesz jelen a forgatáson, és ez így is történt. Mindez egyébként jelentős változást jelentett a kettejük kapcsolatában, ugyanis azelőtt az írónő támogatta Watson feminista érdekvédelmi munkáját, a színésznő pedig rendszeresen hangoztatta, mennyire csodálja a szerző írói munkásságát.

Rowling 2024-ben azt nyilatkozta, nem fog megbocsátani sem Watsonnak, sem a többi Harry Potter-színésznek, akik kifejezték ellentétes álláspontjukat a kérdéskörben. Rowling úgy véli, könyvsorozatának színészei egy „olyan mozgalom mögé álltak be, amelynek célja a nők nehezen kiharcolt jogainak háttérbe szorítása”.

Emma Watson titokzatos élete

Emma Watsonról elég keveset lehet tudni, hiszen igyekszik minél privátabban kezelni a magánéletét, ám mégis elkezdtük felkutatni és felfedni néhány titkát. Az eredmény nem mondható kielégítőnek, de mindenképpen érdekes, és csak megerősíti a már eddig is ismert képet Watsonról, azaz hogy egy igazi milleniál generációs ikon.

Íme tíz tény, amit kiderítettünk Emma Watsonról:

Okleveles jóga- és meditációoktató. A képzést akkor végezte el, amikor részlegesen visszavonult a színészettől, elsősorban személyes érdeklődés miatt, valamint mentális egészségének megőrzése érdekében. A Könyvtündérek projekt részeként könyveket rejtett el Londonban, Párizsban és New Yorkban, és a regényekben kézzel írt jegyzeteket is hagyott. Feltehetően néhány példányt a mai napig találhatunk a nagyvárosokban, úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni. Kétkezes. Eredetileg balkezes, de kedvtelésből megtanult a jobb kezével is írni. Allergiás a macskaszőrre, ami eléggé megnehezítette azokat a jeleneteket a Harry Potter-filmsorozatban, amelyekben Csámpással, a macskával kellett szerepelnie. Mindössze 24 évesen nevezték ki a UN Women nagykövetévé, ezzel ő az egyik legfiatalabb, aki ezt a pozíciót betöltötte. Kedvenc tévésorozata a Jóbarátok. Elmondása szerint amikor nézi, elhiszi, hogy valóban minden rendben lesz, egyszer minden a helyére kerül. Remekül tudja megszólaltatni a harangokat, ugyanis gyermekkorában az oxfordshire-i templomban rendszeresen kongatta a harangot, így megtanulta kezelni azt. Sokáig kézzel készített organikus szépségápolási termékeket magának, és egykor azt is fontolgatta, hogy saját márkát indít, mielőtt a fenntartható divat felé fordult. Antik szakácskönyveket gyűjt, és különösen kedveli a francia cukrászrecepteket. Titokban hatalmas sztepptánctehetség, de ezt nem gyakran és nem is szívesen fitogtatja nyilvánosan.

(Borítókép: Emma Watson 2017. március 2-án. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images)