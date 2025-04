Rejtélyes betegséggel küzd Lil Nas X

Megdöbbentő videóban számolt be egészségi állapotáról Lil Nas X hétfőn. A népszerű rapper kórházi ágyáról jelentkezett, és a felvételen jól látható, hogy arca jobb oldala nem mozog megfelelően.

„Egyébként én most mosolygok. Mintha mi a franc? Testvér, most még nevetni sem tudok. Mi a franc? Ah! Ó, istenem!” – mondta megdöbbenve a videóban az Old Town Road előadója, miközben próbálta megmutatni, hogy hiába próbál igazi vigyort erőltetni az arcára, az egyik oldala teljesen mozdulatlan maradt. Bár a rapper szeme és ajkai jobb oldalát valamennyire képes mozgatni, láthatóan idegsérüléseről lehet szó. A Von Dutch baseballsapkát viselő sztár a bénulás ellenére látszólag jó hangulatban töltötte az időt a kórházban. Órákkal később közzé is tett egy újabb bejegyzést, amelyben újra megmutatta az arcát és megnyugtatta követőit:

Srácok, jól vagyok!! Ne szomorkodjatok már értem…

– írta.

A kórházi szelfihez azt írta, bár „kicsit viccesen néz ki, de ez van”. Lil Nas X egyelőre nem árulta el, mi okozta a részleges arcbénulást, ami számos különböző állapot következménye lehet. A hírek éppen legújabb zenei projektje, a március 28-án megjelent Days Before Dreamboy című EP után érték a rappert. A PEOPLE magazinnak nemrég azt nyilatkozta:

Jobban akarok önmagam lenni, mint valaha. Teljesen szabad akarok lenni, csak azt csinálni, amit szeretnék

– hivatkozott.

A rapper 2019-ben az Old Town Road című dalával világhírűvé vált előadó a The Guardian márciusi interjújában arról beszélt, hogy dolgozik önmaga elfogadásán. Arra a kérdésre, hogy kit csodál a legjobban, így válaszolt: "Meg kell mondanom magamnak, mert mindent tudok, amin keresztülment. Csodálom őt. Szóval rám szavazok – kedvelem őt."