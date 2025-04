Az 1985-ben bemutatott Nulladik óra (The Breakfast Club) az egyik legikonikusabb tiniknek szóló filmnek számított a világon, de Magyarországon is népes rajongótábora volt. A szereplők ugyan korábban is találkoztak egymással nyilvános rendezvényeken, de valaki mindig hiányzott közülük. Negyven évnek kellett eltennie, hogy a teljes brigád egy helyen legyen, egy időben.