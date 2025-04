Holttestet találtak Kevin Bacon filmjének forgatási helyszínén

Bizarr dolog árnyékolta be Kevin Bacon Vad vágyak című filmjének forgatását, az egyik helyszínen ugyanis egy holttestre bukkantak. A 66 éves amerikai színész erről a Variety Know Their Lines? című videóinterjújában vallott nemrégiben, amelyben azért faggatják a hollywoodi sztárvendégeket, hogy kiderüljön, mennyire emlékeznek korábbi szerepeikre.

Kevin Bacon, miután idézett az 1998-ban megjelent thrillerből, elmesélte, hogy a stábtagok a felkavaró felfedezést egy mocsári jelenet felvételekor tették – írja a People magazin.

„Kint voltunk a mocsárban egyik éjszaka – rengeteg szúnyog volt, hú – és épp valamilyen jelenetet forgattunk egy folyó mellett, de már nem is emlékszem, mit. Kivittek egy tutajfélét a vízre, hogy el tudjanak helyezni egy fényt. Egyszer csak hallom a rádión keresztül, hogy: »Hé, azt hiszem, láttam valamit úszni a vízen.« És tényleg, egy elhunyt férfi holtteste lebegett a vízen” – emlékezett vissza nevetve a színész, hozzátéve, ez elég jól tükrözte a film hangulatát.

A film rendezője, John McNaughton korábban egy interjúban maga is mesélt a történtekről, kiemelve, hogy a forgatást egy időre le kellett állítani. Megvárták, míg a kiérkező rendőrök megvizsgálták a holttestet és a halál körülményeit. A testet végül elszállították, hogy ne kerüljön bele a jelenetbe.

Mint ismert, Kevin Bacon a Vad vágyak című 1998-as erotikus thrillerben egy nyomozót alakított, aki egy iskolai zaklatási ügyben nyomoz.