Sallai Nórának vissza kellett térnie a kórházba

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének, Sallai Nórának az élete hét hónapja fordult fel fenekestől, amikor egy szeptemberi péntek este a kisfiával együtt súlyos autóbalesetet szenvedett Alsónémediben. Az ötéves Bende néhány nappal később elhunyt, Nóra pedig hetekig válságos állapotban feküdt az intenzív osztályon.

A színésznő állapota aztán nagyon lassan javulásnak indult – lekerülhetett a gépekről, magához tért, elkezdett mozogni és kommunikálni a környezetével. Október végén már átszállították az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, ahol további kezelések és terápiák alkalmazásával megtanult segítséggel felülni, majd járni is. Az orvosok decemberben úgy döntöttek, kellően felépült ahhoz, hogy hazaengedjék. A színésznő azóta otthon gyógyult, és csak időnként járt be kontrollra vagy kezelésre a kórházba. Most azonban újabb szakaszhoz ért a gyógyulási folyamatban.

Vissza kellett térnie a rehabilitációs klinikára, ugyanis olyan kezelésekre lesz szüksége, amelyeket csak bent, orvosi felügyelettel tudnak elvégezni. Azt nem tudom, bejár-e vagy be is feküdt, mindenesetre sok időt kell a klinikán töltenie, és a szakemberek is szeretnék, ha alaposabban követhetnék a felépülését ebben a szakaszban

– számolt be a Blikk forrása.

A lap úgy tudja, Sallai Nóra elszántan küzd, hogy újra a régi lehessen: „Halad a gyógyulásban, de messze még a vége. A mozgása szépen, lassan stabilizálódik, ő pedig igyekszik türelmes lenni és kitartani.”

A színésznőt családja folyamatosan támogatja, és telefonon barátaival is tartja a kapcsolatot, de egy szűk körön kívül továbbra sem fogad látogatókat. Februárban egy ismerőse arról számolt be, hogy már segítség nélkül képes felülni, felállni, sétálni, valamint önállóan használni a mosdót, ami nagy örömmel tölti el, és motiválja a további küzdelemre.