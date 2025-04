Nagy Feró bevallotta, van az a pénz, amiért újra elvállalná A Nagy Duettet

Nemrégiben került kritikák kereszttüzébe Hajós András, miután A Nagy Duett egyik adásában kijelentette: Balázs Klári nem tud énekelni. Erre a Korda házaspár is reagált, felháborodva Hajós András kijelentésén. A zenész később bocsánatot is kért az elhangzottakért, ráadásul dalban. Most Nagy Feró is megszólalt a botrányról, amikor a Bors A Nagy Duett-es élményeiről kérdezte.

Mondjuk, a Hajós elvette a botrányhősstafétámat. De tudod, mit? Örömmel adom át neki! Nem hülye gyerek ő, valljuk be őszintén: amiket mondott, abban azért igaza van. Amit rám mondott és amit Balázs Klárira – minden szava igaz

– fogalmazott, és hozzátette, nem érti, miért gyűlölködnek a nézők egy olyan zsűrin, aki teszi a dolgát. Kiemelte, amellett, hogy Hajós elmondja a véleményét, még tiszteletre méltó személy is.

Az énekes azt is elmondta, nem gondolja, hogy valaha elvállal még egy hasonlóan nagyszabású műsort, de hangsúlyozta: „van az a pénz, amitől korpásodik a hajam”.