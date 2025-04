„A tapolcai szűzanya kinyitotta a száját” – Kajdi Csaba sem kímélte Tóth Gabit

Mint megírtuk, 2024 októberében indult eljárás gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem vádjával ismeretlen tettes ellen, az ügyben Lakatos Márk stylist neve is felvetődött. A rendőrség végül megszüntette a divatszakértővel kapcsolatos ügyet, akit elsődlegesen megrontás bűntette és személyi szabadság megsértésével hoztak összefüggésbe, ugyanis a feltételezett eset óta több mint húsz év telt el, így az elévült. Mindez felháborította Ábrahám Róbert publicistát és Tóth Gabit is, akik szerdára tüntetést szerveztek Lakatos Márk ellen a Kossuth térre.

Lakatos Márk már reagált a vádakra, és rágalomnak nevezte a Tóth Gabi által elmondottakat. A divatszakértő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Értem a bosszúvágyat ellenem, ami benned dolgozik. Tényleg sokszor beszóltam neked. Azt is értem, hogy mellőzöttként, anyagi gondokkal küzdve, amivel az egész sajtót végigturnéztad a közelmúltban, jól jöhet ez az új lehetőség, hogy beszéljenek rólad és szerepelhess. Ennek ellenére a meséd egy rágalom! Ennek megfelelően értékelem. Minden jót kívánok neked és szeretteidnek húsvétra!”

Kajdi Csaba Cyla sem hagyta szó nélkül a történteket, az Instagramon megosztott történetben a tőle megszokott stílusban mondta el a véleményét a botrányról.

A nemzet egyik briliáns elméje megint megszólalt, a tapolcai szűzanya kinyitotta a száját… A szűzanya, aki most már édesanya is – de nem a Szentlélektől, nyugodjál meg – megszólalt, mert most lezárt egy nyomozást a rendőrség, de nekik nem jó, ne zárja le

– kezdte a modellügynök, hozzátéve: „úgyhogy ők tüntetnek, és a Gabi megy tüntetni […] A gyermekvédelem az egy erkölcs, egy belőlünk fakadó dolog, az nem azért van, mert te édesanya vagy. Előrántják ezt az édesanyaplakátot, »édesanya vagyok!«, Muci, miért csinálod, miért büntetsz mindenkit?” – fogalmazott Kajdi Csaba.

Tóth Gabi sem tudott reakció nélkül elmenni a Kajdi Csaba Cyla által elmondottakon, aki a Facebookon reagált a modellügynök inzultálásaira, ugyanabban a posztban, amiben megköszönte követőinek, hogy részt vettek a szerdai tüntetésen.

Cyla »barátom«, a másik legaktívabb karaktergyilkosom is megérkezett, természetesen erre is számítottam! Elképesztő, hogy hogyan próbálják csúsztatni az egészet a »miért pont most és magam is bűntárs vagyok, mert eddig nem szóltam, és biztos elfogyott a pénzem és a Fidesz megvett, hogy ezeket mondjam« mondatokkal, amivel a legfontosabb részéről veszik le a fókuszt! Ügyes stratégia, de kiszámítható és várható is volt ez tőlük!