Emmy-díjas filmkészítő az Indexnek: A pingvinek jólléte erősen összefügg a miénkkel

Bertie Gregory brit természetfilmes idén fergeteges kalandra invitálja a Disney+ nézőit. Gregory és csapata áldozatos munkájának hála megismerhetjük a pingvinek életének minden titkos részletét, ami elsőre nem tűnhet kifejezetten érdekfeszítőnek, azonban már a film első néhány percében kiderül, milyen különleges lények is ezek a madarak. Az Indexnek lehetősége volt betekinteni egy beszélgetés keretein belül a forgatás kulisszái mögé, így részletesebben is beszámolhatunk olvasóinknak a The Secret Life of Penguins készítéséről, izgalmas momentumairól.

Bertie Gregory brit természetfilmes és környezetvédő, aki a National Geographic felfedezőjeként készít lenyűgöző látványú dokumentumfilmeket a bolygónk legkülönlegesebb állatairól. A harmincéves férfi már gyermekkorában is imádta a természetet, elmondása szerint állandóan a szabadban játszott, amikor csak tehette. Fiatalon a természetfotózás vonzotta, aztán később rájött, a filmezésben érzi a leginkább otthon magát. Tíz éve foglalkozik kizárólag természetfilmek készítésével, és ez idő alatt szép karriert sikerült felépítenie, nevet szerzett magának a szakmában.

ő A legfiatalabb természetfilmes, aki BAFTA- és Emmy-díjakat nyert el filmkészítői munkájáért.

A National Geographicon kívül egyébként készített még filmet a BBC-nek és a Netflixnek is, utóbbi esetében a méltán népszerű Our Planet produkcióban végezte el a filmes munka oroszlánrészét. Sőt, 2023-ban a People magazin jelölte a Legszexibb 30 éves férfi címre. Legújabb mini dokusorozata, a The Secret Life of Penguins április 21-én jelenik meg a Disney+ felületén, ami garantáltan egy érzelmi hullámvasút a néző számára, annak ellenére, hogy „csak” egy természetfilmről van szó. A produkció kapcsán az Indexnek is lehetősége nyílt egy villáminterjút készíteni a természetfilmessel, aki beavatott minket a széria forgatásának részleteibe.

Nem is tévedhetett volna nagyobbat

A pingvinek életét feldolgozó természetfilm elkészítése több mint két évig tartott, ez idő alatt még az igencsak tapasztalt Bertie Gregoryt is rendkívül sok meglepetés érte, amelyekről lapunknak számolt be.

Azt hittem, ismerem a pingvineket, hatalmasat tévedtem

– kezdte a természetfilmes, amikor arról kérdeztük, a film forgatása alatt tanult-e bármi újat a pingvinekről.

Kiemelte, azt gondolta, már mindent látott és megtapasztalt arról, mire képesek ezek az apró, édes állatok, azonban az utóbbi két évben minden eddigi élményét felülmúlták legfrissebb tapasztalatai. Elmondta, a pingvinek okozták számára eddig a legtöbb meglepetést az állatvilágban. Ezzel kapcsolatban megemlítette, egy sarkalatos pillanat a filmforgatás alatt, ami az Antarktiszon történt: „Azt terveztük, hogy bemutatjuk, milyen amikor a pingvinfiókák elvándorolnak kikelési helyükről a tengerig, és életükben először úsznak egyet. Na de korántsem sejtettük, hogy mindezt hogyan hajtják majd végre. Normális esetben ugyanis szépen eltotyognak a jégmező azon területére, ahol már eléggé olvadt a jégréteg, és ott beleugranak a vízbe. A mi pingvinjeink azonban egy kicsit eltévesztették az irányt, és egy jéghegy tetejére lyukadtak ki, onnan tudtak volna beleugrani a vízbe, nagyjából 15 méter magasról... És megtették”.

Azt gondoltam, csaknem ugranak le olyan magasról, mivel az végzetes is lehet. Az az érdekes, hogy mivel rengeteg időt töltöttem a közelükben, elkezdtem kötődni hozzájuk, így nem akartam, hogy bajuk essen. Tudtam viszont, hogy nem szabad beleszólnom a természet működésébe, ha ugranak, hát lesz, ami lesz. Óriási élmény volt látni, ahogy meglépik a lehetetlent.

Elmondása szerint rendkívül feszült néhány óra volt, amíg kivárta a kínzó hidegben, hogy a pingvinek meghozzák a döntést az ugráshoz (természetesen ez a filmben csupán öt percnek tűnik). A néző is frusztrált lesz ebben a néhány percben és egészen az utolsó pillanatig teljesen biztos abban, hogy a madarak a vesztükbe ugranak. Aztán megtörténik a csoda, az első bátor pingvin elrugaszkodik, és biztonságosan csobban a jéghideg vízben, majd szorgosan csapkodni kezd szárnyaival.

A cél az érzékenyítés

A drámai hatás sem marad el a filmben, mivel egy rendkívüli karakter lép színre már a film legelején: egy pingvinfióka, amely sokkal kisebb társainál, így ő kerülhet a legkönnyebben veszélybe, ami meg is törtnénik. Nem is egyszer.

Amikor megpillantottam azt az aprócska pingvint, rögtön tudtam, hogy meg is van a rész főszereplője

– mesélte Gregory. Hangsúlyozta, a természetfilmeknek nemcsak az a lényege, hogy a száraz tényeket közölje, hanem az is, hogy érzéseket váltson ki a nézőkből. Meglátása szerint így érhetik el a leghatékonyabban a céljukat, ami nem más, minthogy érzékenyítsék az embereket a természet működésével, és ez esetben a pingvinek életének nehézségeivel kapcsolatban.

Nem akartuk, hogy olyan legyen, mint egy Disney-film, de mindenképpen szerettünk volna egy nagyon erős sztorit. Egyáltalán nem sajnálom, ha valaki a megoldásaim miatt sírni kezd a filmen. Úgy gondolom, nagyon fontosak ezek az érzések egy természetfilm nézése közben

– fogalmazott a természetfilmes.

Mínusz 54 fokban forgattak

Bertie Gregory és csapata számtalan eddig még sosem rögzített felvételt kapott lencsevégre az elmúlt két évben, amelyek között rengeteg különleges pillanat szerepelt. Ezek közé tartozik az is, amikor két pingvin még tojásuk költése előtt egy jégdarabbal kezdik el gyakorolni a tojás átadását, amire rendkívül rövid ideje van egy párnak. Fontos tudnivaló ugyanis, hogy a tojásokra a hímek vigyáznak, amíg a nőstények visszavándorolnak a vízbe táplálékért. Így aztán miután a tojás kint van, mindössze egy percük van az átadásra, különben a kegyetlen hidegtől megfagy a fióka a tojásban.

Ez a jelenet több szempontból is rendkívül különleges. Egyrészt egy varászlatos pillanat, amit eddig még soha nem sikerült lencsevégre kapni, másrészt pedig a kollégáim hihetetlenül szélsőséges körülmények között vették fel ezt a részt. Aznap mínusz 54 Celsius-fok volt, és ez a hideg nem csak az embereknek, de a technikának sem tesz jót. Valósággal zabálja a kamerák akkumulátorát ez a hideg

– avatott be a forgatás részleteibe Gregory, hozzátéve, ez a jelenet világossá tette számára, hogy a pingvinszülők közötti kötelék épp olyan valóságos és erős, mint ami (jó esetben) az emberi szülők között is van.

Gregory arról is mesélt, mennyi előzetes kutatást igényelt a minisorozat elkészítése, ugyanis a legfőbb céljaik közé tartozott, hogy sok újat mutathassanak a nézőknek. Mint már a címmel is sugallják, a pingvinek titkait akarták felfedni az emberek előtt, így sok-sok utánajárás előzte meg a forgatás kezdetét. Elsősorban új viselkedésformák, szokások, életmódbéli változások foglalkoztatták Gregory csapatát.

a természetfilmes Bevallotta, megannyi titokra nem derült fény, ugyanis nem volt alkalom, amikor felvehették volna őket.

Öröm az ürömben azonban, hogy a leglátványosabb és legváratlanabb pillanatokban maguk a pingvinek okoztak meglepetést. Gregory úgy fogalmazott: „A legjobb felvételek akkor születtek, amikor a pingvinek valami olyasmit csináltak, amire soha nem számítottunk volna”.

A filmben az is többször szóba kerül, hogy az ember okozta klímaváltozás mennyire veszélyezteti a pingvineket, ha így folytatjuk, egyre kevesebb költőidejük és helyük lesz. Arról nem is beszélve, hogy egyre kevesebb táplálékuk van, tekintve, hogy az óceánok és tengerek vízminőségének romlása miatt egyre több hal pusztul el. Ennek kapcsán arról kérdeztük Bertie Gregoryt, hogyan menthetjük meg a pingvinek életét, amire azt válaszolta: „A pingvineket természetes vizeink egészségmutatóinak is nevezhetjük. Nekünk is szükségünk van ezekre a vizekre ahhoz, hogy életben maradjunk. Tehát nemcsak azért fontos megvédenünk őket, mert nagyon cukik, hanem azért is, mert az ő jóllétük erősen összefügg a miénkkel”.

Persze mindehhez fontos, hogy a megfelelő politikusok legyenek hatalmon, ezért jó, ha rájuk szavazunk, de már az is hatalmas lépés, ha a pénztárcánkkal szavazunk a pingvinek életéért. Nem mindegy milyen ételeket, ruhákat vásárolunk, ugyanis ezekkel az apró döntéseinkkel is nagyban befolyásolhatjuk a környezetet és annak változásait

– emelte ki.

Gregory az élni és élni hagyni elmélet fontosságát is kihangsúlyozta, és arra sarkallja az embereket, hogy merjenek együtt élni a természet más élőlényeivel, engedjék jobban szabadjára a környezetet az életükben. Jelmondata ugyanis, hogy „Make the world a wilder place!”, azaz „Változtassuk a világot egy vadabb hellyé”.

Felkeltette az anyai ösztönöket

Bertie Gregory természetfilmje minden várakozásomat felülmúlta, mivel a pingvinek eddig csak cuki kis totyogós madarakként léteztek az agyam egyik elrejtett bugyrában, így nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget nekik. Azonban miután megnéztem a három részes minisorozatot, minden megváltozott, talán örökre.

A film hatodik percében már zokogtam,

mivel ilyen rövid idő alatt ennyire intenzív kötődés alakul ki a néző és a pingvinek között. Különleges élmény volt megtapasztalni, hogy egy aprócska pingvinfióka is képes felkelteni bennem az anyai ösztönöket (pedig még nincs is gyerekem), ha bajban van, vagy nem biztos, hogy túléli az antarktiszi hideg szélsőségességét.

Az érzelmi hullámvasút mellett a gyönyörű látványvilágot is élvezhetjük ebben a produkcióban. Nem volt unalmas pillanat egyik 45 perces részben sem, végig tartogatott valamilyen újdonságot, és elérte, hogy valóban meg akartam ismerni a pingvinek titkait. Egyértelművé vált az is, milyen sok különleges lény él velünk együtt ezen a bolygón, és mennyire létfontosságú, hogy hagyjuk abba az öncélú cselekvést, az élvezethajhász életmódot, hogy még sokáig élhessünk közösen a Földön. Bertie Gregory megmutatta, nemcsak a természetfilmek szépsége miatt fontos megismerni a pingvinek titkait, hanem túlélésünk érdekében is.

(Borítókép: Bertie Gregory 2024. május 14-én New Yorkban. Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images)