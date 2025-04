A földi pokolból jutott Hollywoodba, ahol a nők őrangyala lett

A mindig mosolygós Ashley Judd életének történései nem mindig adtak okot az örömre, sőt inkább sírni tudnánk, amikor gyerekkoráról és felcseperedésének körülményeiről olvasunk. A színésznőnek nemcsak saját, hanem édesanyja és testvére démonjaival is meg kellett küzdenie, óriási nehézségek árán jutott el Hollywoodba, és indította be karrierjét. A színészkedés mellett a jótékonykodásnak és a nők védelmének szentelte az életét.

Ashley Judd 1968. április 19-én született Naomi Judd countryénekesnő és Michael Ciminella lányaként. Szülei egészen kicsi korában elváltak, ami nagyon megviselte, mégsem ez okozta a legnagyobb törést benne kiskorában. Édesanyja egyedül nevelte őt és féltestvérét, Wynonnát, akik közösen alkották a The Judds duót. Countrydalokat énekeltek, és rövid ideig egész sikeresek voltak, így ő is nagyon szeretett volna csatlakozni hozzájuk. Nem volt annyira tehetséges, mint testvére és édesanyja, de szép hangja volt, és gyakorta énekelt The Judds-dalokat otthon, amiért rendszeresen kinevették. Ez volt az első törés benne családjával kapcsolatban, ekkor már kapiskálta, hogy sohasem támaszkodhat rájuk, nem várhat tőlük támogatást.

A The Judds sikere nem volt hosszú életű, azonban édesanyjának egész életében az volt az álma, hogy világsztár legyen, ennek érdekében egy zenei producernek kezdett dolgozni asszisztensként.

Pocsékul keresett, úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy napról napra éltek, nem lehettek biztosak benne soha, hogy lesz vacsora az asztalon.

Ekkoriban rengeteget költözködtek Kentucky államon belül, így a stabilitás és az otthon ismeretlen fogalmak voltak a számára. 18 éves korára már tíznél több iskolába járt, az érettségit is egy ismeretlen intézményben tette le. Továbbtanult, a legstabilabb időszaka fiatalkorának az egyetemi évei voltak, amelyeket a Kentucky állami egyetemen töltött. Főszakja a francia volt, de tanult antropológiát, művészettörténetet és női tanulmányokat is.

Kitört a fénybe

Ashley Judd színészi karrierje a kilencvenes években kezdődött, első komoly szerepét 1993-ban, a Ruby in Paradise-ban kapta, amelyért kiérdemelte a kritikusok elismerését és a legjobb női főszereplőnek járó Independent Spirit Award díját. Hamarosan olyan sokoldalú színésznőként tűnt fel, aki képes volt helytállni az indie stílusú filmekben és a nagy stúdióprodukciókban is. Karrierje legelején már ismertté vált olyan filmekben nyújtott alakításai révén, mint a Szemtől szemben, Ha ölni kell, A gyűjtő, Kettős kockázat vagy a Tiszta ügy.

Az, hogy képes volt a sebezhetőséget és az erőt egyaránt ábrázolni karaktereiben, rendkívül meggyőző főszereplővé tette thrillerekben és drámákban.

Filmes munkáin kívül a Broadwayn és televíziós sorozatokban is szerepelt, többek között főszerepet játszott az Elrabolva című drámasorozatban, amiért Emmy-jelölést kapott. A közelmúltban szerepelt a Twin Peaks felújított változatában és a Berlini küldetésben.

Virágzott a karrierje, amikor 2001-ben a szerelem is rátalált, és hozzáment Dario Franchitti skót autóversenyzőhöz, akivel tizenkét évig voltak házasok. Máig nem derült ki, hogy miért váltak el pontosan, azonban döntésükről közös közleményben számoltak be a nyilvánosságnak, amelynek hangvétele arra enged következtetni, hogy békés szétválásról volt szó, és nem egy fájdalmas, viták dúsította szakításról. Miután elváltak, jó barátok maradtak, támogatóan és szeretetteljesen beszélnek egymásról mind a mai napig.

A reflektorfényen túl

Ashley Judd a jótékonykodásban találta meg önmagát, ugyanis gyermekkori traumái és személyes küzdelmei arra sarkallták, hogy segítsen a nála még százszor rosszabb helyzetben lévőkön. Az, hogy őszintén beszámolt kihívásairól, újabb szintre emelte a mentális egészség fontosságával kapcsolatos érdekérvényesítő munkáját. Sokáig a YouthAIDS globális nagyköveteként tevékenykedett, és sokat dolgozott olyan szervezetekkel, mint a Population Services International,

a nemek közötti egyenlőség, a reproduktív egészség és az emberi jogok kérdéseire összpontosítva.

2010-ben a Harvardon mesterdiplomát szerzett közigazgatásból, tovább mélyítve ezzel a humanitárius munka iránti elkötelezettségét. Ma is az UNICEF jószolgálati nagykövete. Még 2018-ban a metoo-mozgalom egyik oszlopos tagjává vált, amikor szembeszállt Harvey Weinsteinnel, egy hollywoodi producerrel, akit szexuális zaklatással vádoltak. Ashley Judd az első nők között volt, aki felszólalt a férfi ellen, és szembesítette a borzalmakkal, amit elkövetett női kollégái ellen. Bátorságával megnyitotta az utat megannyi más nő számára is, hogy megosszák tapasztalataikat, és hozzájárult ahhoz, hogy a szórakoztatóiparban és azon túl is gátat szabjanak a szexuális visszaéléseknek. A Time magazin mindezért 2018-ban a „Silence Breaker”-nek nevezte, és a mozgalomban betöltött szerepéért az „Év embere” kitüntetettek közé sorolta.

Most Ön is számot adhat tudásáról Ashley Judd-dal kapcsolatban. Amennyiben kíváncsi különleges részletekre a színésznővel kapcsolatban, töltse ki kvízünket: