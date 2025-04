A börtön helyett kórházban marad a tárgyalása idején Harvey Weinstein

Harvey Weinstein a bíróság engedélyével a New York-i Bellevue kórház börtönrészlegében maradhat a nemi erőszakról szóló vádak újratárgyalása ideje alatt – egészségi állapota súlyos, ügyvédei szerint pedig a Rikers Island börtön embertelen körülményei veszélyeztetik az életét. A döntés újabb fordulópontot hozhat a hírhedt producer ügyében, akinek 2020-as elítélését tavaly érvénytelenítették.

Márciusban még arról szóltak a hírek, hogy Harvey Weinstein akár a tanúk padjára is felállhat ügye közelgő újratárgyalásán, ami ugan rendkívül szokatlan egy ilyen nagy horderejű ügyben, ám a szakértők szerint a bukott hollywoodi mogul minden eszközt bevethet, hogy tisztára mossa a nevét. Ügyvédei pedig láthatóan mindent el is tudnak érni, hiszen újabb ügyben állt a hollywoodi mogul csapata mellé a bíróság.

A hollywoodi producer kérésének ugyanis helyt adott a New York-i bíróság, így a szexuális bűncselekmények miatt újratárgyalt perének idejére Rikers Island börtöne helyett a Bellevue kórházban maradhat, ahol szükséges orvosi kezeléseket kap. A döntést Paul Goetz bíró hozta meg csütörtök este, ideiglenesen egy hétre szóló érvénnyel. Jövő hét csütörtökre újabb meghallgatást írtak ki az ügyben – írja a Variety.

Súlyos egészségi állapot, embertelen körülmények

Weinstein ügyvédje, Imran H. Ansari, közleményében úgy nyilatkozott, hogy ügyfele „örömmel fogadta” a döntést, mivel Rikers Island körülményei nemcsak egészségügyileg, de emberi méltóság szempontjából is elfogadhatatlanok.

Az ügyvéd szerint az elítélt egykori producer az elmúlt hónapokban „rendkívüli szenvedésen ment keresztül” a börtön falai között.

Az ügyvédi beadvány szerint Harvey Weinstein az utóbbi időben „szokatlan és egészségtelen mértékű súlygyarapodást” mutatott, és állandóan „fagyos hőmérsékletnek” volt kitéve Rikers Islanden. Ansari arra figyelmeztetett, hogy az egyre súlyosbodó egészségi állapot, valamint az újabb per stressze akár életveszélyes következményekkel is járhat.

Harvey Weinsteinnél csontvelőrákot diagnosztizáltak még 2024 elején, emellett leukémiában, cukorbetegségben, koszorúér-betegségben és alvási apnoéban is szenved. Szeptemberben sürgősségi szívműtétet végeztek rajta a Bellevue Kórházban, ahol korábban is többször kezelték. Orvosi csapata szerint a jelenlegi állapotában elengedhetetlen a folyamatos felügyelet és kezelés, amit egy börtön nem tud biztosítani.

A 2020-as ítéletet megsemmisítették

A jelenlegi per előzménye, hogy a New York-i Fellebbviteli Bíróság 2024 áprilisában megsemmisítette Weinstein 2020-as nemi erőszak miatti ítéletét, mivel úgy ítélte meg, hogy az eredeti tárgyalás nem volt igazságos. A döntés szerint a bíróság három olyan vádló tanúvallomását is engedélyezte, akiknek esetei nem képezték részét a konkrét vádaknak, és ez elfogultságot és aránytalan hatást gyakorolt az esküdtszékre.

A megsemmisítést követően az ügy újratárgyalását rendelték el, amely most veszi kezdetét új esküdtek kiválasztásával. A per Curtis J. Farber bíró felügyeletével folytatódik hétfőn.

A bíróság csütörtöki döntése csak ideiglenes intézkedés: a jövő heti meghallgatáson véglegesíthetik, hogy Weinstein maradhat-e a Bellevue kórház börtönrészlegében a teljes per alatt, vagy vissza kell térnie Rikers Islandre. Egy dolog azonban biztos: az ügy továbbra is nagy figyelmet kap világszerte, és komoly kérdéseket vet fel az igazságszolgáltatás és a fogvatartottak emberi jogainak viszonyrendszeréről.

