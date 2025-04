A japán Baba Vanga szerint három hónapon belül pusztító katasztrófa jöhet

Egyre többen figyelnek Ryo Tatsukira, Japán saját „Baba Vangájára”, aki újabb hátborzongató jóslatot tett közzé: szerinte 2025 júliusában egy hatalmas cunami sújtja majd Japánt és több ázsiai országot. A mangaalkotóból lett jósnő eddig több nagy világkatasztrófát is pontosan előre látott – most pedig egy újabb, pusztító eseményre figyelmeztet.

A világvégét szinte minden évben újabb és újabb jóslatok jövendölik meg – legyen szó az élő vagy a már rég meghalt Nostradamusról vagy a hírhedt bolgár jósnőről, Baba Vangáról.

Ebbe a sorba állt be most egy japán jósnő, akit sokan csak „a kelet Baba Vangájaként” emlegetnek, aki hátborzongató jóslattal állt elő: egy hatalmas cunami fogja elérni Japánt és több ázsiai országot 2025 júliusában – mindössze három hónap múlva.

A művészként és jövendőmondóként ismert Ryo Tatsuki neve sokak számára ismerős lehet: ő az a mangarajzoló, aki már évekkel ezelőtt megjósolta több híresség halálát, a kobei földrengést, a 2011-es cunamit és még a Covid–19-világjárványt is – mindezt évtizedekkel a bekövetkezésük előtt. A japán nő így sokak szemében természetfeletti képességekkel bíró prófétává vált, és egyre többen figyelik szavait világszerte.

Legújabb látomása szerint a Csendes-óceán déli részén a tenger „forrni kezdett”, majd hatalmas föld alatti vulkánkitörés következett be, amely Ázsia több pontját is sújtja. A jóslat szerint

a legsúlyosabb csapás Japánt, Tajvant, Indonéziát és az Észak-Mariana-szigeteket éri majd.

Ezek egy gyémánt alakú térséget zárnak körbe, amelyet Tatsuki látomásaiban látott. A jósnő álmaiban emellett „sárkány formájú alakzatok” is megjelentek, amelyeket többen a Hawaii környéki tengeráramlatok és partvonalak mintáival azonosítottak.

Bár a tudósok szerint jóslatai mögött nincs tudományos alap, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Japán a világ egyik leginkább földrengésveszélyes régiója. A Csendes-óceán tűzgyűrűjén fekszik, és itt található a rettegett Nankai-árok is, amely komoly szeizmikus aktivitásáról ismert. Geológusok szerint bár Tatsuki konkrét állításait nem lehet bizonyítani, az általa megjelölt térség földtani szempontból „nem életszerűtlen”.

Tovább fokozza az aggodalmat, hogy nemrég a kínai nagykövetség is figyelmeztetést adott ki japán állampolgárok számára, amelyben egy esetleges megaföldrengés veszélyére hívták fel a figyelmet – olyan katasztrófára, amely akár több ezer ember életét is követelheti. A japán kormány saját becslése szerint egy ilyen földrengés akár 1,81 billió dollár gazdasági kárt is okozhat. Ráadásul a japán földrengéskutató bizottság 2024 elején megemelte a valószínűségét annak, hogy a következő 30 évben egy „megaföldrengés” következzen be: immár több mint 80 százalékos esélyt látnak rá.

Korábban többször is beletrafált

Ryo Tatsuki hírnevét az 1999-ben megjelent könyve, A jövő, amit láttam hozta meg, amelyben részletesen leírta látomásait. Kezdetben alig ismerték, ám a könyvben szereplő előrejelzések közül több is valósággá vált, ami utólag reflektorfénybe helyezte őt. A jósnő elmondása szerint az 1980-as évek óta vannak profetikus álmai – és ezek közül több egészen hátborzongató pontossággal vált valóra.

Állítása szerint 1976. november 24-én azt álmodta, hogy a Queen legendás frontembere, Freddie Mercury hirtelen meghal. Tizenöt évvel később ugyanazon a napon, 1991. november 24-én az énekes valóban elhunyt az AIDS szövődményei következtében. Hasonlóan megrázó jóslata volt Diana hercegné halála. Egyik álmában egy palota folyosóján látott egy portrét egy szőke nőről, aki egy gyermeket tart a karjában – a kép címe „Diana” volt. Öt évvel később újabb álomban látta, ahogy a hercegnő egy autóbalesetben meghal – mindez évekkel Diana tragikus halála előtt történt.

Tatsuki szerint jóslatai mindig „ötös ciklusokban” jelennek meg: az események rendszerint 5, 10, 15 vagy 25 év elteltével következnek be. 1995-ben például egy földrepedésről álmodott, amelyet egy idős férfi mutatott meg neki. Azt mondta: 15 napon vagy 15 éven belül bekövetkezik egy nagy törés Japán földjén. Mindössze két hét telt el, amikor Kobe városát egy súlyos földrengés rázta meg, több mint 5 ezer ember halálát okozva.

A 2011-es katasztrófát is előre látta: könyvében egy „nagy katasztrófát” jövendölt az évre. Március 11-én valóban egy óceán alatti földrengés rázta meg a térséget, és az ezt követő cunami közel 20 ezer ember életét követelte.

Mindezek után sokan úgy gondolják, hogy a Covid–19-világjárványt is előre megjósolta. Könyvében azt írta: „25 év múlva, 2020-ban megjelenik egy ismeretlen vírus, amely áprilisban tetőzik, majd eltűnik, és 10 év múlva újra visszatér.” Ha ez igaz, akkor a világ még mindig nem szabadult meg teljesen a járvány árnyékától – egy újabb hullám jöhet 2029-ben.

Nem meglepő tehát, hogy Ryo Tatsukit egyre gyakrabban hasonlítják a bolgár jósnőhöz, Baba Vangához, aki szintén állítólag megjósolta a szeptember 11-i terrortámadást, a koronavírus-járványt, sőt Diana halálát is. Baba Vanga, aki 1996-ban hunyt el, világszerte kultikus alak lett próféciái miatt.

Érdekesség, hogy Baba Vanga 2025-re sosem látott, világméretű gazdasági válságot jósolt, valamint az emberiség hanyatlásának kezdetét. És miközben Donald Trump újabb vámháborút robbantott ki Kínával – egyes importcikkekre 145 százalékos vámot vetve ki –, sokan úgy érzik, Vanga ismét előre látta, mi következik.

