Zaklatással vádolja a királyi udvar tisztségviselője Meghan Markle-t

Vilmos herceg újra alkalmazásba vette Jason Knaufot, azt a korábbi királyi segédet, aki évekkel ezelőtt Meghan Markle-t zaklatással vádolta. A döntés így nemcsak szakmai, hanem erős érzelmi hullámokat is keltett a királyi család körül, különösen a Sussexekkel való feszült viszony fényében.

Talán már senkit sem lep meg különösebben a hír, hogy újra áll a bál a brit királyi család háza táján, a nagy port kavaró történések középpontjában pedig ismét Harry herceg felesége, Meghan Markle áll.

Vilmos herceg ugyanis újra alkalmazásba vette Jason Knaufot, a brit királyi udvar korábbi vezető tisztségviselőjét, aki évekkel ezelőtt Meghan Markle-t azzal vádolta meg, hogy zaklatta a személyzetet. A döntés alig néhány héttel azután született, hogy Knauf egy őszinte interjúban kijelentette: „nincs semmi, amit megbántam volna” a hercegnével kapcsolatos botrányos állításaiból.

A Kensington-palota hivatalosan is bejelentette, hogy Jason Knauf veszi át a rangos Earthshot Prize (Földért díj) vezérigazgatói szerepét, miután Hannah Jones, a díj első CEO-ja idén nyáron visszalép. Jones tanácsadói szerepkörben marad, hogy segítsen az átmenet zökkenőmentes lebonyolításában. A környezetvédelmi kezdeményezést Vilmos herceg indította 2020-ban azzal a céllal, hogy innovatív megoldásokat találjon a bolygó legsürgetőbb problémáira.

Meghan Markle-t zaklatással vádolja

A kinevezés számos kérdést felvetett, különösen annak fényében, hogy Jason Knauf a közelmúltban nyilvánosan is beszélt a 2018-as zaklatási vádakról, amelyek Meghan Markle-t érték. A botrány középpontjában egy kiszivárgott e-mail állt, amelyben Knauf azt írta:

A hercegné, úgy tűnik, mindig keres valakit, akit célba vehet. Zaklatja X-et majd Y-t, próbálja aláásni az önbizalmukat. Sorra érkeznek a beszámolók olyanoktól, akik tanúi voltak az elfogadhatatlan viselkedésének.

A vádak 2021-ben, nem sokkal Harry herceg és Meghan Oprah Winfrey-nek adott, nagy port kavaró interjúja előtt kerültek nyilvánosságra. Knauf akkor is és most is kitartott álláspontja mellett.

A 60 Minutes Australia című műsorban adott interjújában Knauf hangsúlyozta, hogy „nem bán meg semmit”, és utalt arra, hogy a nyilvánosság figyelme része a királyi szerepkörnek – nem csak az előnyöket kell elfogadni, hanem a kihívásokat is. Azt is hozzátette:

Ez mindenkire vonatkozik, a hercegre és a hercegnére is – nem csak az alkalmazottakra. Nem változtatnék semmin.

Sokan ezt a mondatot burkolt kritikaként értelmezték a Sussex-i pár irányába, akik az elmúlt években többször is élesen bírálták a királyi családot és annak működését.

Bizalom és szakmai sikerek

Jason Knauf hosszú múltra tekint vissza a királyi udvarban: 2015-ben kezdte pályafutását mint a Cambridge-ek és Sussex-ek közös kommunikációs titkára, később kizárólag Vilmos és Katalin hercegnével dolgozott együtt. Kiemelt szerepet vállalt a Heads Together mentálhigiénés kampányban, valamint az Earthshot Prize elindításában is. 2021-ben távozott a Royal Foundation éléről, majd 2023-ban a Royal Victorian Order tisztjévé ütötte lovaggá Vilmos.

Knauf a kinevezés kapcsán kiemelte, hogy megtisztelő számára, hogy az Earthshot Prize következő vezérigazgatója lehet. „Alig várom, hogy együtt dolgozhassak ezzel a kivételes csapattal és közösséggel, hogy együtt vigyük tovább a bolygónk iránti sürgető optimizmus üzenetét.”

Vilmos herceg is méltatta Hannah Jones munkáját, és bizalmát fejezte ki Knauf iránt:

Izgatottan várom a közös munkát Jasonnal az Earthshot Prize következő öt évének és azon túlmutató jövőjének megtervezésében

– idézi a Daily Mail.

Bár Knauf visszatérése szakmai szempontból logikus lépés lehet Vilmos számára, a döntés egyértelműen újabb fejezetet nyit a királyi család és a Sussex hercegi pár közötti feszültségekkel teli történetben. Kérdés, hogy ez a lépés hosszú távon miként befolyásolja a nyilvánosság megítélését, és hogy a palota továbbra is képes lesz-e egyensúlyt teremteni a hagyományok és a modern kommunikációs kihívások között.

