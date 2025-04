A 20 éves magyar fiú, akinek a különleges küldetését a halálos járvány sem állíthatja meg

Továbbra sem nyugodhatnak meg a hazai gazdák és állattartók a száj- és körömfájás-járvány miatt, amely nem csak a haszonállatok tartóit, de a különböző menhelyeket, állatvédelmi alapítványokat és rezervátumokat is fenyegeti idehaza. A vírus apropóján az Indexnek Koszonits Patrik, az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány megálmodója adott interjút, aki édesapjával karöltve a járvánnyal szemben is felvette a kesztyűt. A 20 éves fiú nem most kezdte a harcot: több száz kilométeres túrával, saját forrásaiból és közösségi segítséggel építette meg az ország egyik legkülönlegesebb állatmentő bázisát, ahol a főszerepben a méltatlanul kevés figyelmet kapó szamarak vannak.

A száj- és körömfájás vírus hetek óta fenyegeti az állattartókat Magyarországon, a járvány pedig nemcsak a haszonállatokat tartó gazdaságokat érinti, hanem azokat a kisebb közösségeket is, akik állatmenhelyet, rezervátumot működtetnek – sokszor önerőből, lelkesedésből, civil támogatásokból. A betegség – amely főként kérődzőket és sertéseket támad meg – rendkívül fertőző, és komoly gazdasági károkat okozhat, ezért a hatósági intézkedések általában kíméletlenek: a megelőzés elsődleges eszköze az állományok felszámolása, amely komoly felháborodást váltott ki hazánkban és a szintén érintett Szlovákiában.

Egy ilyen légkörben különösen nagy figyelmet érdemelne a sokak által érintettnek sem vélt Ott vagyunk már? állatvédelmi alapítvány is, amelyet az ásotthalmi Koszonits Patrik, egy 20 éves fiatal keltett életre. A civil kezdeményezés középpontjában a szamarak mentése és rehabilitációja áll, egy sokszor alulértékelt, sőt meg nem értett állatfajé, amelyet Patrik és édesapja, Tibor a szívügyének tekint. Mindent egy lapra feltéve igyekeznek menteni, és új életet adni a már idősebb, leselejtezett, bántalmazott, vagy leölésre szánt haszonállatoknak.

Pedig mindez egy véletlennel kezdődött. „Az egész család és én is nagyon állatcentrikusok vagyok. Tavaly tavasszal kaptam egy szamarat a szüleimtől, amikor ide költöztünk, vidékre, Ásotthalomra. Szerelem volt első látásra” – meséli. Ráadásul Koszonitsék korábban is tartottak állatokat, azonban szamár sosem volt köztük. Patrik mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, így több szálon is kötődik az állattartáshoz, az igazi fordulópont mégis akkor jött az életében, amikor elhatározta: nemcsak tartani szeretné őket, hanem tenni is értük. Az elhatározást pedig tett is követte – méghozzá elég rendhagyó formában.

„Ekkor jött a 450 kilométeres túránk ötlete Fülessel” – mondta lapunknak. Az Ásotthalomtól Győr-Moson-Sopron vármegyéig tartó túrát szamarával együtt tette meg, és ezzel nemcsak nagy médiafigyelmet keltett, de egyben megerősítést is nyert, hogy szükség van egy olyan helyre, ahol a megmentett állatok valóban biztonságban vannak, és boldogok lehetnek. A túra után aztán meg is kezdődött az alapítvány hivatalos bejegyzési procedúrája, amely – mint mondja – hónapokig elhúzódott. Ugyan a bürokrácia vasfoga sem tudta elvenni a lelkesedését, az elmúlt hetekben terjedő száj- és körömfájásjárvány viszont nem gyerekjáték, és számukra is nehézségekkel járt.

Zárt kapuk mögött sem állt meg a munka

Bár a vírus közvetlenül nem érinti a szamarakat, de mivel a rezervátum területén temérdek más állat is otthonra talált már, így jelentős változásokra kényszerítette a kialakult helyzet az alapítványt.

Alapvetően a vírus a szamarakra szerencsére nem jelent közvetlen veszélyt, így nálunk nem érint sok állatot. Azonban van bárányunk, alpakánk, lámánk, amik viszont veszélybe kerülhetnek, ezért úgy döntöttünk, hogy jobb, ha bezárjuk a kapukat, és még szigorúbb intézkedéseket hozunk meg a rezervátumban. Az állatok életének védelme a legfontosabb, bármi áron

– hangsúlyozta.

Mint azt elárulta, a rezervátum hivatalosan még meg sem nyithatott, de ez nem jelenti azt, hogy nem lettek volna már látogatók. „Voltak már itt vendégek állatokat simogatni, pont egy hónappal a vírus megjelenése előtt kezdtek el jönni az emberek, de ez most mindent felülírt. Az élet azonban még emiatt sem áll meg nálunk, jelenleg is felújítás alatt áll a hely, így van tennivaló bőven” – magyarázta.

A hivatalos megnyitót tavaszra tervezték, de jelen állás szerint egy ideig biztosan zárva maradnak. Ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy folytatódjon az állatok mentése és befogadása.

Amikor még nem volt a vírus, a bekerülés előtt akkor is karanténba kerültek az állataink. Jelenleg azok az állatok, amelyeket befogadunk, nálunk, a házunknál vannak elzárva, és csak a megfigyelés, véreredmények és állatorvosi szakvélemény megléte után költözhetnek be a rezervátumba. Nagyon vigyázunk minden állatra, így fő az óvatosság. Abban nem szeretnék állást foglalni, hogy az állatok leölése mennyire volt jó megoldás, vagy sem, mivel ebben nem én vagyok a kompetens személy, azonban úgy vélem, létezhetett volna más megoldás is a vírus megfékezésére

– emelte ki Koszonits Patrik.

Nem menhely, otthon

Persze annak ellenére, hogy a járvány és az állatok leölési hulláma közvetlen nem érintette az Ott vagyunk már? állatvédelmi alapítványt, a legtöbb ember talán nem is sejti, milyen emberfeletti energiát kíván egy állatrezervátum működtetése – különösen, ha azt egy fiatal, alig húszéves fiú viszi a hátán.

Édesapámmal csináljuk ketten a munkát, nincsenek alkalmazottak. Persze sok barátunk és ismerősünk van, akik segítenek mindenben, amiben csak tudnak, az alapítvány támogatói pedig szintén mindig felajánlják a két kezüket, de alapvetően nálunk összpontosul minden

– árulta el kérdésünkre.

Pedig már a jelenlegi állomány sem csekély: tíz szamár, két ló, egy birka, egy alpaka és egy láma él jelenleg náluk, így a legeltetés komoly kihívást jelent. „A Homokhátságban lakunk, a legelő szinte egyenlő a nullával. Már akkor örülök, ha egy hónapon keresztül tudnak legelni itt az állatok. Ez a kiadásainkon is meglátszik, a minőségi széna a Dunántúlról és a Nyírségből érkezik, ennek azonban húzósabb ára is van, a szállításról nem is beszélve.”

Éppen emiatt már a költözés gondolatával is eljátszottak – az ország bármely másik területére hajlandóak lennének elmenni, hogy akár kevesebb, de termékenyebb földterülettel hosszabb távon fenntarthatóbb legyen a működésük. „Itt hiába lenne, tegyük fel, 10 hektárunk, ha a Dunántúlon helyette van csak 3, akkor már tovább megoldható lenne az állatok legeltetése.”

Az alapítvány működése így ugyan teljes embert kíván – Patrik mégsem ebből él. „Van egy kisebb vállalkozásunk, amiből én is meg tudok élni. Magából az alapítványból az ember nem vehet ki pénzt, csak fenntartásra van. Mi pedig nyilvánvalóan az állatokra költünk minden támogatást, utalást, amit kapunk. A NAV is ellenőrzi ezeket, és annyit nem is ér az a pénz senkinek sem, hogy utána évekig börtönben üljön, mert a saját zsebére játszott. A kezdetekben semmi pénzünk, ingóságunk nem volt, a területet is a szüleim ajánlották fel az alapítványunknak használatra, de rengeteget fektettünk már bele ebbe az egészbe mi is.”

Az alapítvány ugyanakkor nem csak az állatmentésről szól, Patrikék célja, hogy a rossz tartóktól vagy éppen vágóhidakról megmentett állatoknak végleges, boldog otthont találjanak, akár a rezervátum falain belül, akár azon kívül. „A mentett állatok, amelyek nem maradnak nálunk, olyan helyre kerülnek, ahol életük végéig boldogan élhetnek, legyen ez egy másik rezervátum, alapítvány vagy állatsimogató. Nálunk nem kerül költségbe az örökbefogadás, de szigorú feltételek vannak, és nyomon követjük minden állatunk sorsát” – magyarázta.

Koszonits Patrik láthatóan a szívén viseli minden állat sorsát, így jogosan merül fel a kérdés, hogy mit tud kezdeni az állattartás morális kérdéseivel, például a húsfogyasztással.

Én is eszek húst, csirkét, malacot, bármit, de ha vágási céllal is voltak az állatok nevelve, a legfontosabb, hogy levágásukig egészséges és teljes életet biztosítsunk nekik. Nem vagyok, és nem is leszek vegetáriánus, de azt kifejezetten fontosnak tartom, hogy megfelelő tartásuk és a körülményekhez képest a legboldogabb életük lehessen ezeknek az állatoknak is

– emelte ki.

A beszélgetés végén a 20 éves fiú azt is elárulta, mire van jelenleg a legnagyobb szükségük, hiszen ha már csak egy ember füléhez is eljut a segítségkérésük, már biztosítva van egy napig az állatok élelme. „Ami mindig elfogy, az a széna, így annak mindig nagyon örülünk, amikor valaki vásárol az állatoknak, vagy küld rá egy kisebb összeget, így mi is biztosan mindent meg tudunk adni a szamaraknak és persze a többieknek is, hogy boldog életük legyen” – mondta Koszonits Patrik.

Az Ott vagyunk már? története tehát nemcsak egy példa arra, mit jelent az elhivatottság, hanem egy üzenet is egyben, hogy a legnagyobb változások néha a legkisebb, legcsendesebb lépésekkel – vagy épp egy hosszú sétával – kezdődnek.

(Borítókép: Koszonits Patrik / Ott vagyunk már?)