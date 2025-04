Vadon Jani távozása után egyszer már megfordult Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri fejében, hogy abbahagyják a Rádió 1-en futó reggeli, Balázsék című műsort, ám most nem várt hírrel szolgáltak: a Ráskó Eszter stand up comedy-s humoristával kiegészült duó két hét szünetet tart a műsorban, ami az április 17-i, csütörtöki adásban hangzott el.

A Rádió 1-en sugárzott, Balázsék című reggeli műsor történetében példa nélküli eset történt, huzamosabb időre szabadságra megy Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter triója.

Nagyon sokakat meglepett a csütörtöki bejelentés, mert ilyen hosszú szünet példa nélküli a show-műsor életében, és az is tudvalévő, hogy Sebestyén Balázs korábban éppen azért nem tudott máshol – Az Árulók című műsorban – szerepet vállalni, mert az adó nem tudta hetekre nélkülözni őt – szúrta ki a Promotions.

Többen azt feltételezik, hogy az egykor kihagyott lehetőség újra megtalálta Sebestyén Balázst, akinek ezúttal engedett a csatorna, és rábólinthatott a felkérésre.

A portál más gyanús körülményt is említ, ami a híresztelést megerősíti: a műsorvezetők általában be szokták avatni a hallgatókat terveikbe, ám most semmit sem említettek meg, így előfordulhat, hogy Balázs és talán Ráskó Eszter is az RTL Klubon futó Árulók című műsorba megy. Balázs és Eszter egyébként már korábban szerepeltek együtt az Álarcos énekes zsűrijében.

A kéthetes leállást az alábbi műsorban jelentették be: