Mi folyik a keresztényekkel Hollywoodban?

Kereszténynek, vallásosnak lenni nem menő. Legalábbis azok szerint, akik nem ebben hisznek. Hollywood, a szórakoztatóipar bölcsője tipikusan az a hely, ahol nem igazán meri hangoztatni az ember, ha hívő, mivel beskatulyázhatják érte. Sok keresztény tartalomgyártó (például Candace Owens) úgy véli, nem fér meg egymás mellett a hit és a szórakoztatóiparban való tevékenykedés, ugyanis utóbbiért kénytelen az ember eladni a lelkét, ha sikeres akar lenni. Akadt egy színész, Neil McDonough, akit valóban felszámolt a filmipar, miután nem volt hajlandó szexjelenetet forgatni egy színésznővel a hitére hivatkozva.

Azonban jó példák is akadnak, akik nem rettennek vissza a rajongók, illetve a siker elveszítésének esetleges lehetőségétől. Ugyanis ez a szép az igaz hitben, hogy ha hiteles, akkor inkább tiszteletre méltó, semmint taszító a rajongók és en bloc a külvilág számára. Justin Bieber már a karrierje legelején felvállalta hitét, és mindemellett mindig őszintén vallott magánéleti és karrierbéli nehézségeiről, ezzel is éreztetve, hogy a kereszténység nem az állandó boldogságot jelenti. Legutóbb karácsonykor üzent követőinek arról, miért hisz Jézusban, ugyanis rendszeresen megkapja ezt a kérdést rajongóitól és a sajtótól egyaránt.

Nos, engem egyszerűen csak folyamatosan meggyőz az Ő jósága. Valahányszor azt hittem, magamra maradok a problémáimmal, Ő mindig megjelent valamilyen formában. Meggyőződésem, hogy az Ő tökéletes, türelmes jelenléte az, ami életem minden napján vezet, irányít engem – gondoskodik rólam, gyógyít és helyreállít mindent, amit az ellenség megpróbált elpusztítani és ellopni tőlem

– fogalmazott Instagram-sztorijában.

Matthew McConaughey is egyike a hívő keresztény színészeknek, ezt ikonikus 2014-es Oscar-beszédében is megemlítette, mondván, igyekszik mindennap Istent követni és az ő tanítása szerint élni. A színész már felnőtt volt, amikor hívő lett, de könyvében úgy ír megéléséről, hogy a tökéletes pillanatban következett be. Nemrégiben Joe Rogan podcastjében is beszélt hitéről, kiemelve, úgy látja, hogy mostanra teljesen kiforgattuk, mit jelent vallásosnak lenni. Úgy fogalmazott, mindenki a spiritualitáshoz nyúl, ami gyakorlatilag a vallásosság egy kényelmesebb verziója. Azt is említette, sok színészkollégája mennyire fél felvállalni a hitét, nehogy összetűzésbe keveredjen miatta olyan befolyásos emberekkel, akik nem vallásosak.

Joe Rogan szintén kifejtette, Hollywoodban mennyire nagy tabunak számít, ha valaki a keresztény értékrendet követi, és megéli a hitét.

McConaughey hangsúlyozta, arrogánsnak és hipokrata viselkedésnek tartja, ha valakit amiatt kaszál el a szórakoztatóipar, mert hisz valamiben, és az élete minden területén szeretné ezt kifejezni.

Lelkész lett belőle

Denzel Washington keresztény mivolta nemrégiben borzolta a kedélyeket, amikor is megkeresztelkedett, és rögtön utána bejelentette, hogy lelkésznek állna. A kétszeres Oscar-díjas színész egy újabb interjújában elmesélte, harminc évvel ezelőtt találta meg igazán a hitét, mint mondta, olyan érzése volt, mintha egy nagy adag jóság szállta volna meg. Felidézte, hogy éppen a családjával volt vasárnapi misén, és a pap prédikációjához akkor valahogy különösen tudott kapcsolódni, „aztán egyszer csak jött ez a felemelő fizikai és spirituális érzés”. Ez elsőre rémisztően hangozhat, de Washington úgy beszélt az élményről, hogy rendkívül intenzív volt, a lehető legjobb értelemben.

Hollywood egyik leghatározottabb férfijáról beszélünk, aki nem rejti véka alá hitét, sőt igyekszik hirdetni azzal kapcsolatos megéléseit, hogy minél többekhez eljuttassa a kereszténység legjobb oldalát. Rendszeresen beszél arról, mennyi önfegyelemre tanította meg a hite, többek között egy új reggeli rituálét is kialakított ahhoz, hogy közelebb kerülhessen Istenhez:

Javaslom, hogy tegyétek az ágyatok alá a papucsotokat, hogy mikor reggel felkeltek, le kelljen térdelnetek ahhoz, hogy elő tudjátok venni. És ha már ott vagytok, indítsátok egy imával a napot. Kérjetek bölcsességet, kérjetek megértést.

Hol vannak a nők?

Mint a munkaerőpiac bármely más területén, úgy Hollywoodban sincsenek túl jó pozícióban a nők. Talán különösen a szórakoztatóiparban rezeg a léc, amikor a nők foglalkoztatásáról van szó, hiszen nem mindegy, hogy néznek ki, hány évesek, így sok esetben az sem, miben hisznek. Ennek ellenére manapság egyre több rendkívül sikeres színésznő és énekesnő vállalja fel hitét, és igyekeznek arra használni platformjaikat, hogy hangsúlyozzák, sikerük és magánéleti nyereségük is abban leledzik, hogy van kapcsolatuk Istennel.

Gwen Stefani rendszeresen kifejti, mennyire fontos számára a hite, de erre neki is nehézségek árán kellett rájönnie. Mint követőinek is beszámolt róla, volt olyan időszak az életében, amikor eltávolodott a hittől, nem járt templomba, és nem is imádkozott rendszeresen. Akkor tért vissza a vallás rendszeres gyakorlásához, amikor egy rettentő nehéz korszakon ment keresztül, érezte, hogy csak a hitében lelhet ismét megnyugvásra.

A Grammy-díjas énekesnő katolikus neveltetést kapott, és a mai napig ehhez a felekezethez tartozik. Elmondta,

nagyon nehéz érzelmi és mentális stressz kerített hatalmába fiatal felnőtt koromban, ami fizikai fájdalmakkal is járt, ekkor nagyon megijedtem, nem tudtam, mi lesz velem. Leborultam, és imádkozni kezdtem Istenhez, hogy segítsen ismét önmagam lenni. Nem hagyott cserben, és a hitem azóta is mindenen átsegít.

Tori Kelly rendkívül fiatalon, mindössze 14 évesen került a szórakoztatóiparba, miután felfedezték tehetségét YouTube-videóin keresztül. Fiatalsága ellenére sohasem szégyellte vallásosságát, mi több, igyekezett minden lehetőséget megragadni, amikor beszélhetett hitéről. Úgy érezte, szüksége van erre egy olyan iparágban, amiben burjánzik a kísértés. Többször hangoztatta, hite segítette abban, hogy jó döntéseket hozzon, pontosan tudta adott helyzetekben, hogy nemet kell mondania annak érdekében, hogy megvédje magát.

Jézust rakom az első helyre, ebben nincs apelláta nálam. És ez nem arról szól, hogy hiszek benne, hanem arról, hogy rendszeresen tapasztalom Őt az életemben

– fogalmazott.

Kereszténység vs. Hollywood

A filmipar bölcsőjéről elmondható manapság, hogy nem támogatja a keresztény értékeket, mi több, sokkal inkább azok ellen dolgozik, aláássa azokat. Egyre több film, zene, videóklip készül olyan dolgok normalizálásáról, amik valójában akár bűncselekménynek is mondhatóak. Elsősorban a nők tárgyiasításáról és az erőszak normalizálásáról esik szó ilyen kontextusban.

Már sok filmkritikusnál, színésznél és zenésznél telt be a pohár, így elkezdtek hangosabban felszólalni mindaz ellen, ami már nem elfogadható szórakoztatás címszó alatt. A díjnyertes színész, Nathan Clarkson úgy fogalmaz, „fontos lenne, ha esélyt adna a keresztényeknek Hollywood, és nem tartana attól a változástól, amit a hit okoz az emberi életekben. Ugyanez igaz a keresztényekre is, ugyanis passzív-agresszív támadások helyett sokkal egyszerűbb meglátni a szép oldalát is annak, amit a szórakoztatóipar képvisel”.

