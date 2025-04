Botrányra szomjaznak a rajongók, Ariana Grande megadja nekik

Mit is jelent pontosan, ha valaki homewrecker? A kifejezésnek egyébként külön magyar megfelelője nincsen, talán a „harmadik fél” egyezik meg a leginkább az angol szó jelentésével. Homewreckernek lenni ugyanis annyit tesz, hogy az illető miatt egy házasságban, párkapcsolatban élő férfi vagy nő elhagyja a párját, hogy azzal a bizonyos harmadik féllel éljen tovább.

A homewrecker fél általában nem törődik azzal, hogy tettével tönkretesz egy szépen felépített életet, számára csak a saját boldogsága fontos.

Mindemellett nagyon lényeges kiemelni, hogy a homewrecker terve csak a házas vagy kapcsolatban lévő fél hozzájárulásával válhat be, tehát ehhez is ketten kellenek, nincs értelme csak az egyiküket okolni. Azonban tagadhatatlan, hogy a harmadik felet sokkal könnyebb utálni és hibásnak gondolni.

A hűség nem a legnagyobb erénye némelyik sztárnak, így az elmúlt évtizedekben már többekre is rásütötték, hogy homewreckerek, férfiakra és nőkre egyaránt. Bár tény, hogy a nőkről szóló vádaskodások jóval hangosabbak, és sokkal több ideig maradnak köztudatban.

A Brangelina-botrány

Utazzunk vissza húsz évet az időben, a Mr. és Mrs. Smith 2004-es forgatására! A film két főszereplője, Brad Pitt és Angelina Jolie ez idő alatt ismerkedtek meg, és kerültek túlságosan is közel egymáshoz. A forgatás kezdetén mindketten kapcsolatban éltek, Pitt akkor még Jennifer Aniston házastársa volt. A forgatás végére már egyre több pletyka kapott szárnyra, miszerint Jolie és Pitt már nem csak akkor bújnak szerelmesen egymáshoz, amikor veszi őket a kamera. 2005 elején pedig megtörtént a sokakat azóta is sokkoló pillanat, Brad Pitt és Jennifer Aniston bejelentették, hogy elválnak. Tekintve, hogy Pitt nem sokáig szomorkodott, és azonnal megállapodott Jolie mellett, a rajongók meg voltak győződve róla, Angelina Jolie miatt ért véget a közkedvelt sztárpár házassága.

A média és a közvélemény gyakran leegyszerűsítette ezt a helyzetet egy szerelmi háromszög történetévé, amelyben Jolie a harmadik fél szerepét töltötte be, aki a házaspár közé állt. Fontos megjegyezni, hogy a teljes magánéleti körülményeket csak a közvetlen érintettek ismerik, Pitt és Aniston a válásukkor kiadott közleményben sem említették, hogy hűtlenség vagy egy harmadik fél állna a döntésük hátterében. Pitt és Jolie is különböző beszámolókat adott az évek során a 2004–2005-ös történésekről. Azt már tudjuk, hogy nem igazán érte meg belekeveredni ebbe a botrányba, ugyanis 2016-ban Jolie és Pitt románca is keserves véget ért.

Ariana Grande ideálja a foglalt férfi?

Nemrégiben attól lett hangos a bulvársajtó, hogy Ariana Grande gyakorlatilag dalaiban is felvállalja, neki a foglalt férfiak jönnek be, és ezt nem tartja problémásnak. Az összeesküvések akkor indultak el minderről, miután kiadta yes, and? című dalát, amelyben olyan sorokat hallhatunk, mint a „Your buisness is yours and mine is mine, why do you care so much whose d*ck I ride?”, vagyis „A te gondod a tiéd, az enyém pedig az enyém, miért érdekel annyira, kinek a farkán lovagolok?”.

A dal megjelenése után egy héttel közel 400 ezer követőt veszített az Instagramon, és a rajongók, valamint a drámára szomjazó YouTube-csatornák elkezdték felgöngyölíteni szerelmi életét, és utánajártak, miként is jött össze korábbi párjaival. Az eredmény rendkívül meglepő volt, ugyanis elmondásaik szerint Ariana Grande minden kapcsolatának vége erősen egybevág az új viszonya kezdetével. A legfrissebb ilyen eset házasságának vége és Ethan Slaterrel való kapcsolatának kezdete. Az énekesnő 2023 májusában ment hozzá Dalton Gomezhez, aki ingatlanértékesítéssel foglalkozik Los Angelesben. A rajongók spekulációi szerint házasságuk akkor romlott meg, amikor Ariana Grande elkezdett a Wickeden dolgozni, amihez közel két évre Londonba kellett költöznie, férje pedig nem tudott vele tartani saját karrierje miatt.

Már a Wicked forgatása közben érkeztek pletykák, miszerint Slater és Grande talán túl sok időt töltenek egymással. Aztán elhaltak ezek a feltételezések, amikor Slater bejelentette első gyermeke születésének hírét, amely posztot az énekesnő is belájkolta. Kiderült, Slater és felesége 10 éve voltak együtt, és már négy éve házasok voltak, így a rajongók ejtették a vádjaikat. Meglehet, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, ugyanis néhány hónappal később Slater és felesége bejelentették, hogy elválnak, és rövid időn belül az is hivatalos lett, hogy Ariana Grande és Ethan Slater egy párt alkotnak.

A rajongók teljesen kiakadtak, nemcsak azért, mert így még biztosabbá vált, hogy az énekesnő tönkretett egy családot, hanem azért is, mert nem értették, miért találja vonzónak a színészt.

Hailey vs. Jelena-rajongók

Hailey Biebert már 2018 óta támadja az internet népe, amióta kiderült, egy párt alkotnak Justin Bieberrel. Csak olaj volt a tűzre, amikor eljegyezték egymást, és azután sem csillapodtak a kedélyek, hogy összeházasodtak. A dühös rajongók képtelenek elfogadni, hogy Selena Gomez és Justin Bieber románca örökre véget ért, és nem Hailey miatt.

Justin és Hailey 2015–2016-ban rövid ideig randiztak, majd 2018-ban újra összejöttek, miután az énekes végleg szakított Selenával. A botrány abból robbant ki, hogy Hailey és Justin kapcsolata kezdetének időzítése olyan narratívát állított fel, amelyben néhány rajongó úgy tekintett a modellre, mint egy esetleges Justin–Selena-újraegyesítés akadályára, ami a két nő közötti összehasonlításokhoz vezetett, és persze Hailey valahogy mindig a patás ördög szerepét nyerte meg.

Néhány rajongó mélyen beleélte magukat a „Jelena”-kapcsolatba, és csalódottak voltak, amikor végleg véget ért. Emiatt elsősorban Hailey-re nehezteltek, rásütötték a harmadik fél jelzőt, annak ellenére, hogy nem volt tényleges „otthon”, amelyet tönkretehetett volna. A modell a Call Her Daddy podcastműsorban meg is erősítette, „soha nem volt semmilyen viszonya Justin Bieberrel akkor, amikor az énekes kapcsolatban volt valaki mással”, azaz Selenával.

Ennek ellenére a közösségi média felerősítette a tévhiteket,

a rajongók régi posztokat, interjúkat és interakciókat elemezve olyan narratívákat hoztak létre, amelyek nem feltétlenül tükrözik a valóságot.

Angelina Jolie helyzetével ellentétben Justin Bieber egyedülálló volt, amikor újra kapcsolatba került Hailey-vel, és végül feleségül vette. A homewrecker címke Hailey esetében nagyrészt a rajongók érzelmein alapul, nem pedig a tényleges kapcsolati körülményeken.