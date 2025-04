Válása után máris rátalálhatott a szerelem Billy Ray Cyrusra

A countryénekes, Billy Ray Cyrus még tavaly vált el korábbi kedvesétől, Firerose-tól, akivel 2022 óta voltak együtt. A folyamat korántsem volt zökkenőmentes, kellemetlen pereskedés előzte meg a végül 2024 augusztusában lezárt procedúrát. Azóta nem sokat hallani az énekes magánéletéről, most azonban úgy fest, ismét rátalált a szerelem.

Ahogy azt a Bang Premier is kiszúrta, Elizabeth Hurley, az Austin Powers-filmek sztárja nemrég egy friss fotót posztolt közösségimédia-oldalán, amin a countrysztárral együtt szerepelnek. A képen a zenész arcon csókolja a színésznőt, előbbi nyuszifüleket, utóbbi cowboykalapot visel. A húsvéti poszthoz mindössze a következő szöveget írta:

Kellemes húsvétot (szív emoji).

A pár közös fotója szinte azonnal felrobbantotta az internetet, hiszen sokakat váratlanul ért a helyzet. A színésznő 23 éves fia – a néhai Steve Binggel közös gyermekük –, Damian Hurley szinte rögtön kommentelt is a poszt alá egy ünneplő emojival és egy piros szívvel, kvázi jóváhagyva és örömmel fogadva édesanyja új udvarlóját.

Egy új kezdet

Mivel elég friss a dolog, nem nagyon tudni, hogy Billy Ray Cyrus gyermekei miként reagálnak majd apjuk új párjára. Már a legutóbbi felesége is megosztotta a már így is magánéleti gondokkal küzdő famíliát, ahol a gyermekek is két táborra szakadtak – egyikük Cyrust, másikuk anyjukat pártolva.

Bár a Firerose-zal közös házassága elég rosszul zárult, úgy fest, az énekes egy bő fél év után túltette magát a történteken.

Volt felesége ugyanakkor nem kis vagyont akart megszerezni az énekestől, de sorozatos furcsaságai, hazugságai és megkérdőjelezhető viselkedése azt eredményezte, hogy a bírósági döntés értelmében egy vasat sem kaphat. A pár már addig is eljutott, hogy hangfelvételekkel akarták lebuktatni egymást, de volt szó börtönviselt előéletről, verbális és fizikális abúzusról, hitelkártyával való visszaélésről és mindenről, ami szem-szájnak ingere.

Ennek ellenére augusztusban pont került a történet végére, azóta pedig Billy Ray Cryus szabad ember, amit láthatóan nem pazarol el, hiszen a szerelem ismét rátalált.