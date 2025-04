Ismét szabad Galambos Lajos, első útja felesége sírjához vezetett

Véget ért Galambos Lajos jogi megpróbáltatása: börtönbüntetését letöltötte, most pedig a házi őrizet is véget ért, lábáról lekerült a nyomkövető. A zenész szabadulása után először volt feleségének sírját látogatta meg, ezután elment a templomba.

Ahogy azt a Bors Online is megírta, húsvét hétfőn, 2025. április 21-én ismét szabad ember lett Galambos Lajos. A zenész még 2023 áprilisában került a baracskai börtönbe víz-, gáz- és és áramlopás vádjával. A zenész mintegy 14 hónapot töltött fogságban, majd 2024 júliusában kiengedték a börtönből és házi őrizetbe – pontosabban reintegrációs őrizetbe – került.

Azóta nyomkövetővel a bokáján élt otthonában, amit csupán engedéllyel hagyhatott el legfeljebb hetente háromszor. A zenész bevallása szerint nem használta ki ezt a lehetőséget teljes mértékben. Idén márciusban bejelentették, hogy hamarosan eltávolítják bokájáról a nyomkövetőt, ami most meg is történt, így a zenész újra szabad ember.

Börtön, halál, kórház

A beszámolók szerint Galambos Lajos első útja volt felesége sírjához vezetett, onnan pedig a templomba ment. Elmúlt két évében a börtönbüntetésén kívül számos nehézséggel kellett megküzdjön, akár egykori szerelme elvesztése, vagy egészségügyi gondjai. Bár feleségétől 2022-ben már elvált, volt párja 2024 novemberi halála így is megrázta.

Egészségügyi nehézségei is gyarapították gondjait, mivel kétséges volt, hogy mikor térhet vissza trombitálni, de orvosai legutóbb pozitívan nyilatkoztak állapotáról, így már koncertjeire készül a zenész:

Májustól már hívnak fellépni, az ezzel kapcsolatos szervezések már elindultak. Május elsején és másodikán már leszek egy-egy rendezvényen zenekarral, nagyon várom! Mert a zenélés nekem sosem munka volt, sosem úgy tekintettem rá, nekem a zenélés a hivatásom!

A reintegrációs őrizet alatt, bár engedélyt kért, hogy felléphessen a Dancing with the Stars műsorában, ezzel televíziós visszatérését is beütemezze, a hatóságok nem járultak hozzá időben szerepléséhez. Ez nem vette a zenész kedvét, hiszen az elmúlt hónapokban már lelkesen készült a visszatérésre, ami most elérkezett számára.