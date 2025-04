Belebukott a botrányba a Formula–1-et rendező milliárdos hotelmágnás

A malajziai születésű, de jómódú családjával négyéves korában Szingapúrba költöző, ma már gyakran csak OBS-nek hívott Ong Beng Szeng olyan elismertségre tett szert több évtized alatt összeszedett hatalmas vagyonának köszönhetően, hogy 2002-ben tagja volt annak a kormány által felállított bizottságnak is, amelynek feladata a törpeállam gazdaságának átstrukturálása volt, miután 2001-ben 37 éves mélypontra zuhant a recesszió. Bár az interjút csak ritkán adó vállalkozót a média eléggé rejtőzködőnek tartja, valójában politikai és celebkörökben nagyon is jó véleménnyel vannak róla, mint különösen kellemes társaságról, aki még alkalmazottjaival – legyenek bár a ranglétra alján – is kifejezetten emberséges és közvetlen.

Maga sem volt ugyanis mindig dúsgazdag, vagyonát tengeri szállítmányozási biztosításokkal alapozta meg, majd megismerte feleségét, Christinát, aki egy milliárdos üzletember lánya, a ma már főként kőolajszállítással foglalkozó Kuo International örökösnője. Ong csatlakozott apósa vállalatához 1975-ben, és hamar hírnevet szerzett magának a szakmában, mint merész kereskedő. Az após és a vej 1980-ban új közös bizniszbe fogott a szingapúri Hilton hotel megvásárlásával: a luxusvendéglátásba.

A Hotel Properties Limited (HPL) portfóliójába ma 17 országban 47 hotel tartozik, sokat ezek közül a Four Seasons luxusláncolat üzemeltet, de van saját hotelbrandjük is, COMO szállodában hozzánk legközelebb két olasz lokáción, Toszkánában vagy a Dolomitokban lehet megaludni. Számos luxustársasház mellett vannak továbbá éttermeik is, ezek mind a budapesti Vörösmarty téren is egységgel rendelkező Hard Rock Cafe-láncolathoz tartoznak Szingapúrban, Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön.

1999-ben Alwaleed Bin Talal szaúdi herceggel közösen megvették a londoni Four Seasons luxushotelt és finanszírozták az újrastrukturálását a Planet Hollywood International mozis tematikájú étteremláncolatnak is, így Ong úr olyan világsztárok üzlettársává vált, mint Bruce Willis vagy Arnold Schwarzenegger.

Luxusajándékok a Formula–1 szingapúri nagydíjat is tető alá hozó miniszternek

Ong Beng Szeng neve az autóversenyzéssel is összeforrt, ugyanis ő hozta el a Formula–1-et a városba Bernie Ecclestone-nal megállapodván. A szingapúri nagydíj két okból is különleges, mint tavaly mi is írtunk róla, a monte-carlói nagydíj mellett ezt tartják a világ egyik legelegánsabb futamának, amit nem nappal, hanem sötétedés után rendeznek meg, ezzel a világ első éjszakai F1-futama lett. Az esemény helyi megrendezésének jogát először 2007-ben kapta meg Ong, amit 2012-ben, 2017-ben és 2022-ben is megújítottak az ország turisztikai ügynökségének támogatásával.

A jelenlegi megállapodás 2028-ig hatályos, bár a kormány bejelentette a közelmúltban, hogy a korrupciós ügy miatt felül fogják vizsgálni a szerződést, hogy nincs-e benne valami hátrányos feltétel az országra nézve – de, mint hozzátették, a Formula–1 2008 óta 1,5 milliárd dollárt termelt a turisztikai ágazatnak. A kormány részéről a tavalyi elítéléséig közlekedési és kereskedelmi miniszterként szolgáló Subramaniam Iswaran bábáskodott a helyi Formula–1 felett, aki ellen azonban vádat emelt az ügyészség. Azzal gyanúsították a politikust, hogy Ongtól repülőjegyeket és egy ingyenéjszakát fogadott el a dohai Four Seasons luxushotelben több mint 15 ezer dollár értékben, de szó van még ingyenjegyekről brit focimeccsekre, londoni musical-előadásokra, a szingapúri F1-futamra, és a kormánytag állítólag ingyen használhatta Ong magánrepülőgépét is.

Bár ügyvédjei azzal próbáltak védekezni, hogy a két férfi közt jó barátság van, ezek így ártatlan baráti ajándékok (300 ezer dollár, azaz közel 110 millió forint értékben), ez a bíróságot nem hatotta meg, és a minisztert 12 hónapos szabadságvesztésre ítélte, amely a legsúlyosabb, vezető politikust ért ítélet 1986 óta Szingapúrban.

Nagy bajban van a „Távol-Kelet sejkje” és az „Ezer biznisz hercege”

Nem ez az első eset, amikor Ongot magas rangú politikusok korrumpálásával vádolják. 1996-ban a HPL botrányba keveredett, a vádhatóság gyanúja szerint ugyanis kedvezményeket nyújtott az akkori miniszterelnök-helyettesnek és szintén politikus apjának a cég tulajdonában lévő exkluzív lakónegyedben található luxuslakások megvásárlásakor. A bíróság akkor nem állapított meg végül is törvénysértést. Most azonban Ong feltehetőleg nem fogja megúszni a büntetést, április végi meghallgatásakor valószínűleg bűnösnek fogja magát vallani mindkét vádpontban: korrupcióban való bűnrészességben, illetve, hogy felbujtotta a minisztert az igazságszolgáltatás akadályozására.

Bár április elején kellett volna vallomást tennie, halasztást kapott, hogy részletesebb orvosi jelentéseket szerezhessen be egészségi állapotáról, illetve annak kezelési tervéről – ritka típusú csontvelőrákja volt az indoka az ügyvezetői igazgatói posztról való lemondásánál is. Bár októberben a vállalat határozottan állította közleményében, hogy Ong marad a cégvezető, április 14-én azonban mégis arról értesítették a sajtót, hogy a milliárdos a 45. éve betöltött vezetői poszt mellett tagságát is feladja az igazgatótanácsban, hogy több időt szentelhessen egészségi állapotának kezelésére.

A döntésben azonban nagy szerepe lehet a szingapúri tőzsdén jegyzett vállalat gyengélkedő részvényárfolyamának is, amely a bejelentés hatására még aznap 4,7 százalékot erősödött – habár egyelőre nem lehet tudni, ki lesz az utód. Ong 600 ezer dolláros óvadék fejében egyelőre szabadlábon védekezhet, ez persze meg sem kottyan a házaspárnak, a vagyonuk a Forbes becslése szerint olyan 1,7 milliárd dollár lehet (köszönhetően annak is, hogy a Kuo International jelentős hányadát bonyolítja a világ olajkereskedelmi tevékenységének évi 1 milliárd dollár értékben), a leggazdagabb szingapúriak listáján ezzel a 24. helyet csípte meg a család tavaly ősszel. A házaspárnak egy lánya született, illetve van egy örökbefogadott fiuk is.

Az Ong házaspár a délkelet-ázsiai divatbizniszben is megkerülhetetlen

Mára már az Ong család a HPL részvényeinek körülbelül a 60 százalékát birtokolja csupán, de nem csak innen és a feleség édesapja által alapított vállalatból jön a pénz. Az Ong házaspár a divat világában is aktív, többségi tulajdonosok például a luxustáskáiról híres brit Mulberry márkában – ennek kapcsán a legutóbbi hír az, hogy Ongék visszautasították a brit Fraser Group vételi ajánlatát. De mivel Christina és a világhírű divattervező, Donna Karan jó barátnők, korábban az övék volt a Donna Karan divatház japán leányvállalata is.

Míg férje hoteleket vett és nyitott, Christina ugyanis a divatmárkák közt találta meg a számításait, és mivel London híres luxusutcáján, a Bond Streeten is számos épület az övék volt, amelyeket a világ vezető luxusmárkái béreltek ki vagyonokért, megkapta a szakmától a „Bond Street királynője” titulust. A divatüzletág egyetlen multibrandüzlettel indult Szingapúrban, mára azonban a Club 21 olyannyira kinőtte magát, hogy a cég közel 400 üzletet nyitott szerte Ázsia csendes-óceáni térségében és Ausztráliában.

Több mint 250 márkát képviselnek saját márkaüzletekkel is, köztük a Bulgarit, a Pradát és a Calvin Kleint is, de több helyen vannak Armani üzleteik is – az Armani Jeans márka termékeit ők is gyártják és forgalmazzák Ázsiában és az Egyesült Államokban úgyszintén. Ahogy egy Bond Street-i üzlet vezetője nyilatkozta a The Independentnek:

A házaspárnak olyan a divat, mint egy szmokingzakó hajtókáján a virágdíszítés.

De a házaspár nyitott kávézót Szingapúrban a híres párizsi luxushotel, a Le Meurice főcukrászának, a világhírű Cédric Grolet-nak is, illetve a Häagen-Dazs fagylaltmárka kizárólagos forgalmazói is ők az országban és Hongkongban egyaránt. A „szingapúri Victoria és David Beckhamként” is jellemzett házaspár nemzetközi elismertségét jelzi az is, hogy Christina megkapta az olasz államtól a Cavaliere del Lavoro (a Munka Lovagja) kitüntetést, és az olasz divatipar hírességeinek csarnokába is bekerült egy díj által. Ez azonban Ong urat feltehetően nem fogja megmenteni a börtöntől, ha április végén bűnösnek találják.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg:

(Borítókép: Lando Norris ünnepel a szingapúri nagydíjon 2024. szeptember 22-én. Fotó: Clive Rose – Formula 1 / Formula 1 via Getty Images)