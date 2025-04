Gáspár Győző véget akart vetni az életének, amikor árokba hajtott autójával

A Nagy Duett egyik adásában elsírta magát, most elmesélte, miért hatotta meg a Shallow című szám.

Gáspár Győző A Nagy Duett adásában elsírta magát, miközben partnerével a Csillag születik című film betétdalát, a Shallow-t énekelték. Most a Hot magazinban vallott arról, miért érzékenyült el az előadás közben.

2022-ben egy szomorú estén megpróbált végezni magával, amikor eluralkodott rajta a pánikbetegsége. Úgy vallott erről:

Beültem az autóba, majd egy üres területre hajtottam, ahol nincs forgalom. Ott felgyorsítottam száz kilométeres sebesség fölé, és szándékosan belehajtottam egy árokba. Eközben végig a Shallow című szám bömbölt a kocsiban; ezért sírtam el magam, miután előadtuk.

Súlyos sérülésekkel került kórházba, majd elvonóra ment, mert a gyógyszerfogyasztása is egészségtelen méreteket öltött. Az orvosok bipoláris és borderline személyiségzavar tüneteit is felfedezték nála. A problémákat Győző szerint az is okozhatta, hogy a felesége akkoriban sikeresebb volt, mint ő.

A hathetes gyógyulási folyamat alatt csoportos terápiákon vett részt, elmélyült magában, miközben a többi beteg lelkére kötötték, hogy ne fecsegjenek arról, ki is a társuk. Győző jól érezte magát, és büszke, hogy végigcsinálta a gyógyulási processzust, sőt azt javasolja ezzel a tapasztalattal a háta mögött, hogy mindenki kérjen segítséget, ha elkeseredik, mert őt is „rendbe rakták”.

Ha csak egy ember is segítséget kér miattam, már megérte erről beszélni

– mondja Gáspár Győző, de azt is hozzáteszi, hogy az Ázsia Expressz is terápia volt neki és a házasságuknak is, mert újra megismerhette a feleségét, újra beleszerethetett. Bea tavalyi betegsége és az azzal járó megpróbáltatások szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a család újra megerősödjön. „Most, 2025 áprilisában ki merem jelenteni, hogy újra egészséges vagyok” – fogalmazott Győző, aki a mai napig rendszeresen jár kontrollra, mert nem szeretne újra a gödör mélyére kerülni.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.