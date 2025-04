Dalaikkal gyógyítanak a magyar zenészek, akik hiszik, a felhők felett mindig süt a nap

A Bátor Tábor már lassan 25 éve segíti a beteg gyermekeket és családjaikat, az alapítvány legfőbb célja, hogy erőt, bátorságot és önbizalmat adjon a kis hősöknek, akik felnőttekhez méltó módon küzdenek meg a különféle betegségekkel. A tábor önkéntesei az élményterápia gyógyító erejét hívják segítségül, ami nem csak humbuk, valóban működik, és ezt az Index is megtapasztalhatta két évvel ezelőtt. Akkor megtudtuk, bár eleinte még a szórakozásé volt a főszerep, a cél az volt, hogy valamilyen módon mosolyt csaljanak a gyerekek arcára.

Aztán pedig világossá vált, hogy „a móka, a kacagás a gyógyulásra is jó hatással van. A gyerekek az élményterápiás foglalkozásokon különböző kihívásokat kapnak, amelyek teljesítésével sikerélményhez, önbizalomhoz juthatnak, és megtapasztalhatják, hogy tüneteik, panaszaik ellenére is sok mindent elérhetnek az életben”.

A Bátor Tábor számára évről évre felajánlhatjuk adónk 1 százalékát, aminek kapcsán idén egy zenés kampányt indított a szervezet.

Ennek keretein belül közel 25 előadó és zenekar dalban küld bátorságot a Bátor Tábor beteg gyerekeinek.

A két héten keresztül tartó online zenei kihívás célja, hogy egy egyedi és inspiráló közösségi médiakampánnyal hívja fel a figyelmet a súlyosan beteg gyerekek támogatására. Az Index megragadta az alkalmat, így megkérdeztünk néhányat a zenészek közül, mi fogta meg őket a kampányban, és miért döntöttek úgy, hogy leteszik a voksukat a Bátor Tábor mellett.

„A személyes indíttatásom, hogy ember vagyok és anyuka”

A huszonöt zenész, közösségi média felületein osztja meg, melyik zeneszámmal küldenek bátorságot a beteg gyerekeknek, majd tovább adják a stafétát más zenekarnak vagy előadónak. Pásztor Anna és csapata, vagyis az Anna and the Barbies, Márti dalával csatlakoztak a kampányhoz. Az énekesnő kérdésünkre elmondta, „személyes indíttatásom talán annyi, hogy ember vagyok és anyuka. Mint megannyi más anyuka, abszolút prioritás, amikor beteg gyerekekről van szó és rajtuk lehet segíteni. A zenekarunkkal annyi jótékonyságban veszünk részt, amennyiben csak tudunk”. Azt is hozzátette, alapvetően érzékeny embernek tartja magát, amit fontosnak érez dalszerzőként.

Így tudok olyan dalokat írni, amik gyógyítanak engem is, a környezetet is és talán az egész világot.

– mondta, hozzátéve, ezt a gyógyító erőt érzi Márti dalában is.

A zenészek többsége már sok évvel ezelőtt megismerte a tábor munkásságát, közös együttműködés, saját gyászfeldolgozás vagy rendezvények alkalmával. Azzal mindannyian egyetértenek, hogy a Bátor Táborra hatalmas szükség van, és rendkívül fontos, hogy üzenetük mindenhová eljusson az országban, akár a tábor kapuin túlra is. Ebben segít például az alapítvány suliprogramja, amelyben Takács Dorina, művésznevén Deva is részt vett, és annak ellenére, hogy még nem anyuka, megtapasztalhatta mekkora hatással van a tábor a gyerekekre. Boldog volt, hogy egy ennyire profin működő kezdeményezés van az országban. Élményeiről így mesélt: „Súlyos betegségben érintett gyerekek nyíltak meg az osztálytársaik előtt olyan témákban, amikről azelőtt nem beszéltek, a játékok után az osztályfőnökök csillogó szemeit láthattam, amiben ott volt a remény, hogy ezt így is lehet, és gyerekek tucatjának hallhattam hangját, ahogy azt mondják: »mikor jöttök legközelebb?«”.

Deva hiszi, mindig van remény, főleg akkor, ha vannak társak, akik átsegítenek a felhős időszakokon. „Akik a szürkeségben világítani tudnak, és erőt adnak a kitartáshoz a napsütésig”.

„Ha mások sorsával foglalkozunk, aközben igazából a sajátunkkal is”

Amikor olyan nehéz témákról van szó, mint a beteg gyermekek segítése, jellemzően előfordul, hogy megijedünk a gondolattól, hiszen az, hogy egy gyermek beteg, nem normális dolog, így az egyszerűbb út a tény tabusítása, szőnyeg alá seprése. A Bátor Tábor abban is segít, hogy ne csak a beteg gyermekek, hanem a hétköznapi emberek is merjenek bátrabbak lenni, hiszen a legkisebb jótett is óriási segítség. Ezzel a zenészek is egyetértenek, sokan emlegetik, hogy ebben az esetben is csupán az első lépés nehéz.

Csorba Lóci, a Lóci játszik frontembere úgy véli, másokon segíteni a legemberibb cselekedet. „Ha az a célod, hogy egy érzelemmentes, tökéletes robot legyél, akkor persze ne foglalkozz ezzel a kérdéssel. Minden egyéb esetben szerintem csak nyerhetsz vele, ha odafigyeléssel fordulsz a sorsuk felé”. A zenész régóta követi és támogatja az alapítvány munkásságát, így nem volt kérdés számára, részt vesz-e ebben a kampányban. Egy ritkán játszott Lóci játszik dalra esett a választása, amit azóta kezdett el gyakrabban pengetni, amióta megszületett a kisfia. Meglátása szerint ehhez a kampányhoz is remekül illett.

Linczényi Márkó, aki mostanában elsősorban podcast műsorvezetőként tevékenykedik, az Antilope Kid zenekar frontembere is. Szinte alapelveként fogalmazta meg, hogy minden ember egy és ugyanaz. Határozott meglátása, hogy ha másokon segítünk, akkor valójában eközben saját magunkon is.

Én te vagyok, te pedig én. Így ha mások sorsával foglalkozunk, igazából a sajátunkéval is foglalkozunk. Ez a felfogás nemcsak a segítségben, hanem a szorongás oldásában is segítség lehet

– fogalmaz.

Badics Márk, a Konyha zenekar tagja hasonlóképp vélekedik, azonban ő mindezt az első lépés megtételére hegyezte ki. Úgy véli, azért fontos cselekedni, mert így kerülhetünk kapcsolatba azokkal a gyerekekkel, akiknek szüksége van ránk. Elmondta, jól segíteni úgy lehet, ha megismerjük és megértjük a nehéz helyzetben lévő családok és gyerekek sorsát.

„Számomra szentírás, hogy mindig van remény”

A Bátor Tábor szlogenje: „A felhők felett mindig süt a nap!”, tehát

remény mindig van, az élet minden percében keresnünk kell a fényt, nem létezhet reménytelen helyzet.

Rengeteget tanulhatunk erről a hozzáállásról a betegséggel küzdő gyerekektől, családjaiktól és a tábor dolgozóitól egyaránt. A legtöbb művészt is ez az életigenlés fogta meg az alapítvány munkájával kapcsolatban, és saját karrierjük miatt is hiszik, remény valóban mindig van.

Soltész Rezső épp ezért választotta a Szóljon hangosan az ének című szerzeményét, ugyanis elmondása szerint a dal üzenete, hogy nem szabad feladni a reményt, ezzel kíván erőt adni a gyerekek gyógyulásához. Kiemelte, „közhelyesen hangozhat, de számomra szentírás, hogy mindig van remény. Az élet jó oldalát kell nézni, én hiszek abban, hogy minden nehéz helyzetből van kiút”. Míg Szepesi Mátyás, a Konyha frontembere úgy látja, hinni mindig lehet és kell is, és gyakorlatilag csak abban lehet hinni, hogy a remény hal meg utoljára. „Az emberi létezés egyik legnagyobb nehézsége, hogy a gondolataink túl sokszor indulnak el maguktól rossz irányba, mindennapi feladatunk emlékeztetni magunkat, hogy mennyi lehetetlen helyzet oldódott meg előbb vagy utóbb”.

A magyar zenészek a számukra legközvetlenebb módon, saját dallamaikkal adnak reményt, erőt, bátorságot a gyerekeknek, akik példaértékűen bizonyítják mindannyiunk számára, hogy a felhők fölött tényleg mindig süt a nap.