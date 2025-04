Dopeman: Majkát én tanítottam rappelni, nagy békülés pedig sosem lesz

Dopeman, azaz Pityinger László nemrég az Arccal a csúcsra című podcast vendége volt, melynek pénteken megjelenő adásában őszintén mesélt pályájáról a műsorvezetőnek, Volosinovszki Györgynek. Miközben arról vallott, mekkora utat tett meg, a Farm VIP-t is megjárt rapper Majoros Péterről, vagyis Majkáról is említést tett, akivel nem titok, hogy csaknem húsz évig háborúzott. Dopeman az epizódban elmondja: ő csinálta a rapper-műsorvezető első lemezét, sőt állítása szerint rappelni is ő tanította meg. Emellett mesélt mesélt a családi kapcsolatairól, férfi és női dinamikákról illetve spiritualitásról is.