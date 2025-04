Nem kis elvárásai lesznek Jennifer Lopeznek, amikor Budapesten koncertezik

Jennifer Lopez 2025. július 20-án ad koncertet az MVM Dome-ban, az énekesnő pedig már elő is állt a listával, hogy miket kér a szervezőktől. Egy biztos: megadja a módját a magyarországi tartózkodásnak.

A világhírű színész-énekesnő az Up All Night című turné keretében koncertezik Budapesten, nemrég pedig arra is fény derült, hogy milyen elvárásokat és igényeket fogalmazott meg a magyar szervezőknek Jennifer Lopez és stábja − írta meg a Blikk.

Az 55 éves szupersztár csak a legkiválóbb ételeket és italokat óhajtja fogyasztani: Michelin-csillagos séfet és a legtisztább bioalapanyagokból készült gyümölcsitalokat kért a budapesti szervezőktől. A lap azt is megtudta, hogy a világsztár kényelmes kanapékat és virágokat rendelt az öltözőjébe.

Komoly anyagot kaptak

Guba Gábor, a koncertet szervező Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa elmondta,

A háttérszervezés elindult, és egy nagyon komoly anyagot kaptunk az amerikaiaktól. A show helyszíne, az MVM Dome új és modern, lényegében minden igényt kielégít nemzetközi szinten is, mégis kaptunk feladatot. Jennifer Lopez stábja magas színvonalú, minőségi bútorokat kért, kényelmes kanapékat és további funkcionális eszközöket, amik például a koncert előtti bemelegítést, ráhangolódást segítik. A világsztár öltözőjébe virágokat is teszünk majd bőven. A tengerentúli partnereink már rengeteg videót és képet kértek a helyszínről, minden részletre kíváncsiak, alaposan szeretnének felkészülni.

A cateringgel kapcsolatban az elvárás nem kisebb, mint a Michelin-színvonal, de a szervező szerint Magyarország szerencsére jól áll ezen a téren, hiszen nemzetközi hírű séfjeink és éttermeink vannak.

Sárközi Ákos és Rácz Jenő, két Michelin-csillagos séfünk komoly kihívásnak tekintené, ha a sztárnak főzhetne. „Biztos vagyok abban, hogy ha nincsen semmilyen érzékenysége vagy allergiája, a magyar konyha sokszínűségét mindenképpen megmutatnám neki valamilyen formában, amit ő is tudna kezelni, értelmezni. Biztos, hogy a művészetet belevarázsolnám az ételeibe valamilyen formában” – fogalmazott a lapnak Sárközi Ákos.

Rácz Jenő ezzel szemben nem biztos, hogy helyi ételekkel vendégelné meg Lopezt.

Mint mondja, „szerintem nem azért jön majd ide, hogy gulyáslevest egyen, hanem azt szeretné fogyasztani, amit szeret. Egy turnén nem lehet rizikózni, nem jó, ha például rosszul sül el egy étel megkóstolása. Éppen emiatt szerintem nemzetközi alapokra kell helyezni a menüt, és akkor nincs vele probléma.”



Ami az italfogyasztást illeti, a csapat követi a trendeket. Lopez stábja nem akar alkoholt, az énekesnő ráadásul éppen tisztító-gyógyító kúrát tart, ezért csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik. Guba Gáborék biztosra akarnak menni, ezért a magyar partnerük a helyszínen kizárólag a szupersztárnak készíti majd a dzsúszokat a legtisztább bioalapanyagokból.