A férfi, aki kis híján tönkretette Miley Cyrust

Miley Cyrus és édesapja, Billy Ray Cyrus tökéletes apa-lánya kapcsolata mindig is egyértelmű volt azoknak, akik rendszeresen nézték a Disney csatornát. Az utóbbi időben azonban elkezdett világossá válni, hogy Hannah Montana története csupán egy tündérmese az énekesnő-színésznő számára. Billy Ray ugyanis közel sem volt az apák gyöngye, és ezt már nem is rejti véka alá. Ez a Cyrus család királydrámája.

Miley Cyrus korunk egyik legikonikusabb előadóművésze, színésznőként és énekesnőként is bizonyította tehetségét. 2024-ben megnyerte élete első Grammy-díját, illetve bekerült a Disney-legendák közé is, így a legfiatalabb előadó lett, aki kiérdemelte ezt az elismerést. Világszerte hatalmas rajongótábora van, karrier szempontjából így, mondhatni, tökéletes az élete, azonban a magánélet már más tészta. Amióta elvált Liam Hemsworthtől, folyamatosan esnek ki a csontvázak a szekrényből Miley mindennapjait illetően, és mára talán már sokan tisztában vannak azzal, hogy a legtöbb trauma a popikon életében édesapja miatt történt.

Az apa-lánya duó éveken át szórakoztatta a tévénézőket a Hannah Montana-sorozatban, akkor úgy tűnt, jobb kapcsolata nem is lehetne a két sztárnak, és ez akkoriban még igaz is volt. Az énekesnő nyilatkozataiból kiderül, akkoriban érezte a legközelebb magát az apjához, de mindezek ellenére tartja magát ahhoz, hogy édesanyja nevelte fel. Apjával való hullámzó viszonya a szülei válása után kezdett egyértelmű mélyrepülésbe, napjainkra pedig szinte nem létező kettejük között a kapcsolat. Billy Ray Cyrusról már olyan pletykák is terjednek, miszerint erősen narcisztikus, önimádó, így egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy zátonyra fusson minden szeretetkapcsolata.

Az egyslágeres „szupersztár”

Billy Ray Cyrus a kilencvenes évek legelején lett híres Achy Braky Heart című slágerével, de már előtte is zenélt kocsmákban és bárokban, a fiatal lányok pedig teljesen odavoltak érte. Igazi szívtipró volt hosszú hajával és cowboykalapjával, valódi vadnyugati rosszfiú, aki minden nő álma... Mára azonban kiderült, Billy Ray már ekkor is sokkal szerelmesebb volt saját magába, mint bármelyik nőbe, akivel összeakadt.

A zenésznek nem volt könnyű gyerekkora, Miley Cyrus erről David Lettermannak mesélt. Kifejtve, hogy Billy Ray rendkívül szegény körülmények között nevelkedett, a szülei nagyon hamar elváltak, így nemcsak pénzügyileg szorult meg, hanem a szeretetkapcsolatok jelentőségét sem tanulta meg igazán. A kis Billy már akkor elhatározta, az ő gyerekei nem fognak nélkülözni, és felnőttként ő maga is fényűző életet fog élni. Ez mind megvalósult, azonban a szeretet valójában soha nem kapott szerepet törekvéseiben, ugyanis a pénz és a hírnév mindig többet nyomtak számára a latban.

1992 volt az áttörés éve, ekkor jelent meg az Achy Breaky Heart, és ebben az évben született meg Miley is.

Billy Ray elmondása szerint amikor megtudta, kislánya lesz, biztos volt benne, azért születik meg, hogy varázslatos módon hozzon változást a világba, mivel tudta, hogy nagy ember lesz belőle. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert Billy története nem csak ezen az egy szálon fut...

A nyolcvanas években kezdett el bárokban zenélni, ahol mindig akadtak olyan nők, akiknek nagyon tetszett a zenéje, de sokkal inkább ő. Rengeteg barátnője volt, nagyon vágyott a szeretetre, így amikor az egyik rajongójával kicsit komolyabbra fordult a dolog, csupán néhány hónapnyi ismertség után feleségül vette. Öt évig voltak házasok, majd miután elváltak, a férfi nem sokáig teketóriázott, újabb rajongót szemelt ki magának. Őt nem vette el, viszont 1992-ben gyereke született tőle, egy fiú – bizony, ugyanabban az évben, mint Miley Cyrus. A gyerekek között összesen nyolc hónap van, tehát könnyen kitalálhatjuk, hogy Miley édesanyja és Billy Ray Cyrus már házasok voltak, amikor a férfi kikacsintott egy izgalmas kaland felé. Nem ez volt az első, és nem is az utolsó alkalom, hogy hűtlen volt.

Olybá tűnik, Billy Ray célja egész életében az volt, hogy rajongjanak érte, mivel számára ezt jelenti a szeretet. Miley Cyrus nemrégiben arról vallott, apja narcisztikus – amit örökölt is tőle –, és ez megmagyarázza, miért nem volt soha elég a számára, amit Tish Cyrus hűsége és kiszámíthatósága kínált. Billy és Tish 1991-ben házasodtak össze, és a nő úgy véli, ő volt az, aki megzabolázta a fékezhetetlen zenészt. Egy interjúban arról beszélt, teljesen padlóra küldte a férjét, hogy az Achy Breaky Hearton kívül semmilyen próbálkozása nem nyerte el a közönség tetszését, ráadásul színészi karrierje sem csillogott olyan fényesen, mint szerette volna. Aztán jött a Hannah Montana, ami 180 fokos fordulatot hozott a Cyrus család életébe.

Szuper apu színre lép? (Nem)

A Hannah Montana sikertörténete Miley Cyrusszal kezdődik, pontosabban Miley-val és édesanyjával. Ők ketten ugyanis állandóan együtt voltak a sorozat kezdeti időszakában, amikor még Billy Ray nem kapta meg az apa szerepét. Tish érezte, hogy férje féltékeny lányuk sikerére, és nem akarta, hogy ez bármiben is befolyásolja Miley karrierjét. Így intézkedett, elérte, hogy Billy Ray játssza az apát, amivel elsődleges célja volt, hogy egyben tartsa a családjukat, ami a férfi rendszeres kicsapongásai és hűtlenségei miatt nem állt biztos lábakon.

Tishnek két gyermeke volt már egy korábbi kapcsolatából, amikor hozzáment a zenészhez. Lánya, Brandi szintén színésznőként dolgozott, és egy interjúban beszámolt arról, hogy többször is rajtakapta Billy Rayt, hogy megcsalja az édesanyját. A férfi mindeközben a tökéletes családfő szerepében tetszelgett, a nyilvánosság mit sem sejtett arról, mi folyik a háttérben. A Hannah Montana tökéletes imázst biztosított neki, és megfelelő felületet arra, hogy legújabb zenei szerzeményeivel debütáljon. Ő volt a tökéletes, törődő, szeretetteljes, kreatív apa, mindezt egyedül a saját gyerekei nem érzékelték rajta.

Apám mindig a rajongók imádatától érezte, hogy szeretik, mástól nem igazán. Amikor érezte a rajongást, az gyógyította a gyerekkori traumáját. Engem már úgy nevelt, hogy minden tömegben sztárnak érezzem magam

– fogalmazott Miley Cyrus a tavaly megjelent Used To Be Young című sorozatában. Hozzátette, a zenében tudtak összekapcsolódni apjával, azok a legszebb közös emlékei, amikor vele énekelhetett.

A Hannah Montana mindkettejüknek óriási lehetőség volt, Miley-t feltette, Billy Rayt pedig visszatette a térképre, azonban a férfi mégis úgy beszél a sorozatról, hogy élete legsötétebb időszaka volt, amíg ezen dolgozott. Egy 2011-es interjúban azt is mondta, hogy a sorozat tönkretette a családját, viszont ezt két évvel ezelőtt Tish Cyrus tagadta. A nő elmondta, rendkívül büszke volt Miley-ra, és Billynek is nagy sikere volt benne, az viszont tény, hogy többé nem ő volt a sztár, hanem a lánya.

Reflektorfényben a dráma

Miley Cyrus karrierje során kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg rajongóival, milyen nehézségeken megy keresztül, mindezt tette a zenéjén keresztül. Magánéletének részleteiről sohasem tálalt ki, egészen addig, amíg nem volt szükség rá, tehát a válásáig Liam Hemsworthel. Hatalmas lavinát indított el a szakításuk, a teljes Cyrus család reflektorfénybe került, Billy Ray többek között azért, mert látszólag teljesen magára hagyta lányát élete egyik legnehezebb időszakában. Tish és közös gyermekeik rendszeresen említették interjúkban, hogy Billy Ray gyakran úgy reagált a nehéz vagy feszült családi helyzetekre, hogy elmenekült előlük, és nem csak képletesen. Ha a család Los Angelesben élt az adott konfliktuskor, akkor a férfi Tennessee-be ment.

Tish és Billy Ray 2010-ben és 2013-ban is beadtak egy-egy válókeresetet, azonban mindkét alkalommal együtt maradtak, úgy érezték, meg tudják oldani a problémáikat. Mindez azonban nem volt jó hatással gyerekeikre. Ha visszaemlékezünk, Miley Cyrus ekkortájt adott ki olyan dalokat, mint a Wrecking Ball vagy a We Can't Stop, amelyek nem éppen azt sugallják, hogy minden rendben van a hátországban. Végül aztán 2022-ben, közel harminc év házasság után végleg elváltak a szülők, és ekkor következett minden szülő és gyermek rémálma: oldalt kellett választani.

Felvetődhet a kérdés: ugyan miért kellene döntenie a gyerekeknek a szüleik között? Nos, a két szülő talán túl hamar lépett tovább, mindketten új kapcsolatokban találták magukat és újraházasodtak. Mint az már világossá vált, Billy Ray hűtlen volt, illetve Tish Cyrus egyes nyilatkozataiból kiindulva igencsak bántalmazó és tiszteletlen is, tehát érthető, ha gyermekei inkább az édesanyjuk pártját fogják, az ő boldogságának örülnek. Fontos megjegyezni azonban, hogy Tish sem egy szent, ugyanis jelenlegi férje állítólag korábban Noah Cyrus párja volt. A legfiatalabb Cyrus végül nem is lett meghívva anyja esküvőjére, mi több, megmondták a biztonságiaknak, ha mégis megjelenik, nem engedhetik be.

Sejthetjük, hogy mindezek után a következőképpen alakult a felosztás: Tish pártján Miley Cyrus, Brandi Cyrus és Trace Cyrus maradt, míg Noah és Braison Cyrus Billy oldalára állt. Noah Cyrus többször is emlegette azóta, mekkora inspiráció számára az édesapja, és mennyit segít neki zenei karrierjében.

„Az anyám a hősöm, apámnak pedig remek haja van”

Miley Cyrus azóta rengetegszer hangoztatta, mennyi mindent köszönhet az édesanyjának, viszont édesapját rendszeresen kifelejti köszönőbeszédeiből. Amellett, hogy nem emlegeti, bármilyen nyilvános eseményen kell megjelennie a családjával, Billy Ray soha nincs ott vele. Az énekesnő-színésznő David Letterman műsorában vallott először színt arról, mit is gondol pontosan az apjáról. Kijelentette, az édesanyja a hőse, ő az, akinek a sikerét és a személyiségét köszönheti, mivel ő nevelte fel, majd áttért az apjára:

Az apámtól a nárcizmust örököltem, így nem sok családi emlékem van abból az időszakból, amikor a Hannah Montana kezdődött, mert magammal voltam elfoglalva... Nagyon hálás vagyok apámnak a génjeiért, mivel remek haja van, és ez elörököltem tőle.

Miley Cyrus és Billy Ray Cyrus tehát nem az az apa-lánya duó többé, akiket a Disney csatornán megismertünk. Az énekesnő nem keresi a társaságát, és nyilatkozataiból kiindulva kifejezetten rossz embernek tartja az apját.

(Borítókép: Billie Ray Cyrus és Miley Cyrus fellép a Glastonbury Fesztivál ötödik napján a Worthy Farm Piltonban 2019. június 30-án. Fotó: Dave J Hogan / Getty Images)