Ráthonyi-Palácsik Tímea gyűjtést indít, hogy segítsen a meddőség kialakulásának megelőzésében

Az üzletasszony a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára szerezne be egy világszínvonalú laparoszkópos eszközt. Ráthonyi-Palácsik Tímea maga is sokáig küzdött azért, hogy lehessen gyermeke, első saját babáját júliusra várja.

Ráthonyi-Palácsik Tímea kezdeményezésére gyűjtés indul a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára egy olyan laparoszkópos eszköz beszerzésére, amellyel a jelenleginél is precízebben kezelhető a meddőség egyik leggyakoribb oka, az endometriózis – írja a Femina.

Az üzletasszony elmondta, annak ellenére, hogy kiváló orvosok és pszichológusok segítenek Magyarországon a családot alapítani kívánó pároknak, ő is tenni szeretett volna valamit a vágyott gyermekek megszületése érdekében.

Most elindítunk egy gyűjtést, amely stílszerűen május 25-ig, gyermeknapig tart, 5 millió forinttal indítom útjára az akciót, amelynek keretében egy világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzését tervezzük. Bízom benne, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez és a teljes programot meg tudjuk valósítani

– mondta Ráthonyi-Palácsik Tímea.

Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója szerint a meddőség egyik gyakori és komoly kiváltó tényezője az endometriózis, ami a nők akár 15-20 százalékát is érintheti. Az esetek egy része úgynevezett mély endometriózis, aminek lényege, hogy a méhnyálkahártya a méhen kívül is megjelenik. Ez érintheti, sőt akár súlyosan károsíthatja is a hólyagot, a húgyvezetéket vagy a beleket.

Bár évekig úgy tűnt, hogy Palácsik-Ráthonyi Tímeának nem lehet gyermeke, az utolsó embrióbeültetés a csodával határos módon mégis sikerrel járt, és megtörtént a beágyazódás. Előtte viszont már egy béranyát is felfogadott a pár, hogy biztosan legyen egy közös gyermekük, a kisfiú pedig teljes titokban meg is született. A második gyermek érkezését nyárra várják.