A klímaváltozás nem jövőbeli fenyegetés, hanem már most is érezhető valóság. Ezt mára a tudományos közösség szinte teljes egyetértéssel vallja, de vajon képesek lesznek-e maguk a tudósok megmenteni a világot attól a krízistől, amelyet részben a modern technológia idézett elő? A BBC Earth Panoráma: Megmenthetik a világot a klímatudósok? című, itthon április 27-én debütáló dokumentumfilmje azzal együtt, hogy kényelmetlen kérdéseket tesz fel, konkrét válaszokat is keres. A filmben megszólaló vezető klímatudósok – köztük Prof. Myles Allen és Dr. Shaun Fitzgerald – nemcsak a szén-dioxid-kibocsátás veszélyeire hívják fel a figyelmet, hanem a már létező, lenyűgöző technológiai megoldásokat is bemutatják, amelyek akár egy generáción belül is képesek lehetnek megfordítani a klímaválság irányát. A kérdés már nem az, hogy meg lehet-e állítani a felmelegedést, hanem az, hogy akarjuk-e.