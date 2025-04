Galambos Lajos nem tartja kizártnak, hogy újra megnősüljön

Galambos Lajos a Borsnak adott interjút, miután letöltötte börtönbüntetését, és véget ért házi őrizete. Kálváriája 2015-ben indult, amikor szeptember 24-én a rendőrség letartóztatta a feleségével együtt, majd 2016. január végéig előzetes letartóztatásban tartották víz-, gáz- és áramlopás vádjával, de közokirat-hamisítás és vesztegetés gyanúja is szerepelt a vádiratban.

A bíróság végül 2022 decemberében 3 év hat hónap börtönre ítélte, melyet 2023. április 23-án kezdett meg, 14 hónappal később szabadult, de húsvéthétfőig reintegrációs őrizetbe került, ekkor vették le lábáról a nyomkövetőt.

Galambos Lajos az interjú elején elmondta, hogy nem kellett volna belemennie ebbe a lélekölő harcba, komoly stresszfaktorként élte meg, és nagyon nyomasztotta.

Egyszerűbb lett volna, de nem is sejtettem, hogy ez lesz. Annyit tudok mondani, hogy még csak nem is ismerem, akit állítólag megvesztegettem

− mondta a zenész. Elismerte, hogy nem sikerült ép ésszel átvészelnie az elmúlt időszakot, ugyanakkor a fia emiatt ment jogi pályára.

Viszont úgy érzi, megbékélt sorsával, és múltként tekint mindarra, ami mögötte van.

Most teljesen jól vagyok. Nem vagyok sértett. Jó a lelkem, megvagyok, és elfogadtam ezt a helyzetet. Nem vagyok egy ma született bárány.

Elárulta, hogy fényűző életét szerényebbre cseréli, mert rengeteg felesleges holmit halmozott fel birtokán, többek között elárvereztetett egy Salvador Dalí-festményt is. Részletezte, hogyan gazdagodott meg, és miként fog megszabadulni bizonyos tárgyaktól.

Én azt mondom, hogy úgy éltem és élek, mint egy külföldi, jól menő orvos vagy állatorvos. Az, hogy a rendszerváltás kapcsán ott volt az eszem, és be tudtam vásárolni… Mindenkinek adott volt a lehetőség. Én az ingatlanban hittem, és mint zenész a megtakarításaimat ingatlanba fektettem, és most is abba fektetem