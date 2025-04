Hofi özvegye: Amíg élek, nem beszélek múlt időben Gézáról

Hofi Ildikó szerint néhai férje művészete még 100 év múlva is a magyar kultúra rész lesz, azonban nem érti, hogy a Magyar Televízió miért nem foglalkozik többet Hofi Géza emlékével. Az egykori színművész, humorista emlékére rendezett eseményen jelen volt Malek Miklós zeneszerző is, aki szerint Hofi Géza után jelenleg is nagy űr tátong.