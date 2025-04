A Blink-182 basszusgitárosa azt állítja, komoly szerepe volt Szaddám Huszein elfogásában

A Blink-182 amerikai punk-rock együttes basszusgitárosa, Mark Hoppus különös történetet osztott meg frissen megjelent, Fahrenheit-182 című memoárjában. A 53 éves zenész állítása szerint jelentős szerepet játszott abban, hogy az amerikai hadsereg 2003-ban megtalálta és elfogta Szaddám Huszeint, Irak egykori elnökét.

Hoppus visszaemlékezése szerint egy alkalommal találkozott egy amerikai admirálissal, akinek előterjesztette tervét a bujkáló diktátor felkutatására. A zenész saját bevallása szerint azt javasolta, hogy használjanak drónokat, amelyek az emberi hallás számára érzékelhetetlen ultrahangtartományban sugárzott időkódokat közvetítenének Irak területe felett.

Uram, mi lenne, ha drónok repülnének a régió feletti útvonalakon, és az emberi hallás szintje feletti, de a videófelvételeken még rögzíthető frekvencián időkódokat sugároznának?

– idézi fel a Mirror a zenész admirálisnak feltett kérdését könyvből. Eszerint a terv lényege az volt, hogy amikor Huszein – aki akkor már rejtőzködött – újabb videóüzenetet tesz közzé, kutatási háromszögeléssel (triangulációval) rögzítik a felvételen az ultrahangos jeleket. Ezek alapján aztán meghatározhatóvá válna a diktátor rejtekhelye.

Szívesen, mindenki!

A zenész szerint az admirális „őszintén meglepődött” az ötleten, és azt mondta, előterjesztheti azt a vezérkari főnököknek.

Négy hónappal később Szaddámot megtalálták és elfogták Irakban. Szóval, szívesen, mindenki

– írja könyvében a basszusgitáros.

Ez nem az első alkalom, hogy Hoppus említést tesz erről a különös találkozóról. 2018-ban a Twitteren egy követőjének már mesélt a történetről, amikor megkérdezték tőle, mi a „legkevésbé hihető, de igaz történet” saját magáról.

Az elmondottak hitelességét erősítheti, hogy a Blink-182 valóban fellépett amerikai csapatok előtt 2003-ban az USS Nimitz repülőgép-hordozón a Perzsa-öbölben.

Minden út a hadsereghez vezet

Érdekes módon Hoppus zenekarának másik tagja, Tom DeLonge gitáros is kapcsolatban áll az amerikai hadsereggel. DeLonge To The Stars Academy nevű szervezete együttműködési szerződést kötött a hadsereggel „egzotikus” anyagok tanulmányozására. A gitáros akadémiája jelentések szerint 750 ezer dolláros támogatást kapott a hadseregtől egy ötéves kutatási együttműködésre.

A szerződés szerint a feltárások olyan területekre terjednek ki, mint a „tehetetlenségitömeg-csökkentés, mechanikai/szerkezeti metamateriálok, elektromágneses metamateriál hullámvezetők, kvantumfizika, kvantumkommunikáció és sugárhajtás”.

Szaddám Huszeint 2003-ban fogták el a koalíciós erők, majd az iraki Legfelsőbb Bíróság emberiesség elleni bűncselekmények miatt halálra ítélte. A diktátort 2006 decemberében akasztották fel.