Továbbadják a mennyország kulcsait, de mit jelent ma pápának lenni?

Az egyház több mint kétezer éve áll fenn, Jézus Krisztus óta tartjuk számon. Az újszövetséggel együtt alapult, amit Jézus kötött az emberiséggel azáltal, hogy meghalt értünk a kereszten, majd harmadnapra feltámadt. A földi távozása után apostolaira hagyta az egyházat, és azt a feladatot adta nekik, hogy hirdessék tanításait, az evangéliumot (vagyis az örömhírt). Kiválasztott egyet a tizenkettőből, akire a mennyország kulcsait és az egész egyházat bízta, hogy vezesse a híveket, mutassa az irányt. A reformátusok értelmezése szerint egyébként éppen ezért nincs értelme a pápaválasztásnak, mivel meglátásuk szerint csak akkor egyszer jelölt ki valakit erre a tisztségre Jézus, nem egy továbbadható kinevezésről van szó. A katolikus egyház azonban másképp vélekedik, nemsokára a 267. pápát választják meg, és esély van rá, hogy Erdő Péter esztergomi érsek lesz a következő egyházfő.

Minden kezdet nehéz

A pápákat kezdetben nem is így, hanem Róma első püspökeként emlegették, és csak később kapta meg a tisztség a ma is ismert elnevezést. Eredendően a latin papa szóból származik, ami atyát jelent. A legelső pápáknak még nem volt túl könnyű dolguk, gyakran váltották egymást, mivel a római üldöztetések alatt léptek tisztségre, így a legtöbben mártírhalált haltak hitükért. Ez egészen a 313-mas milánói ediktumig ment így, amikor is I. Konstantin császár vallási toleranciát hirdetett a Római Birodalom területén, majd annak 476-os bukás után már nemcsak vallási, hanem világi hatalomra is egyre inkább szert tett.

A pápa az egyik legbefolyásosabb embernek számít a modern korban is, legyen szó spirituális vagy világi témákról, a politikát is beleértve.

Ma már azonban nem esnek át úgy a ló másik oldalára, mint a középkorban, amikor a pápának gyakorlatilag abszolút politikai hatalma volt. Egészen mást jelent napjainkban pápának, és úgy általában egyházi személynek lenni, aminek történelmi okai vannak, többek között az 1517-ben végbement reformáció. Nem sokkal később, 1545-ben egy belső reformáció is kezdődött a tridenti zsinat keretein belül, ami tisztára mosta a katolicizmust, és jelentős lépéseket tett a korrupció ellen. Ugyanis nem volt ritka a reneszánsz idején, hogy egy szentatya korrupt legyen, tekintve, hogy a politikai életben is aktívan részt vett, azonban ma már erre nincs lehetőség.

A huszadik századra jutott el a pápaság intézménye oda, hogy világszerte száz százalékig hiteles erkölcsi és spirituális hangként fogadják el az egyház vezetőjét. Ebben sokat segített XXIII. János pápa 1962-es beiktatása, ami gyakorlatilag teljes egészében modernizálta az egyházat.

Ami a fehér füst mögött van

A konklávé az egyik legjobban őrzött titok a világon, ugyanis a pápaválasztás folyamatának összes részlete sohasem kerülhet nyilvánosságra. Azt tudjuk, hogy a választásra a vatikáni Sixtus-kápolnában kerül sor, ahol a bíborosok teljes titoktartás mellett tanácskoznak és szavaznak. Naponta kétszer tartanak szavazást, és ahhoz, hogy valaki pápává váljon, kétharmados többség szükséges. A szavazólapokat minden forduló után elégetik: ha nem sikerült pápát választani, fekete füst száll fel, ha igen, akkor fehér füst jelzi a világnak a döntést. Az új pápa elfogadja a választást, nevet választ, majd kilép az erkélyre, és bemutatkozik a híveknek.

Ahogy azt a Konklávé című Oscar-díjas filmből is megtudtuk, a bíborosok nem feltétlenül egymásra vagy az ész érveire támaszkodnak, amikor döntést hoznak, hanem rengeteg ima és Istennel töltött idő előzi meg a voksolást. Semmi szín alatt nem mondható, hogy egyszerű dolga van a bíborosoknak, és ez már az 1200-as években bebizonyosodott, amikor is a történelem leghosszabb konklávéja volt. 1268 és 1271 között, tehát majdnem három éven át zajlott, és Viterbóban tartottak, miután 1268 novemberében meghalt IV. Kelemen pápa. 1271. szeptember 1-jén ért véget, amikor Teobaldo Viscontit megválasztották, aki X. Gergely néven lett pápa. Később kiderült, hogy a szokatlanul hosszú időtartamot a bíborosok közötti mély politikai megosztottság okozta. A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a helyi hatóságok végül drasztikus lépéseket tettek:

bezárták a bíborosokat a pápai palotába,

csökkentették az élelmiszeradagjukat,

eltávolították a palota tetejét, hogy ki legyenek téve az időjárás viszontagságainak,

és befalaztak minden bejáratot.

Ezeket az intézkedéseket azért hozták, hogy a gyors döntés érdekében nyomást gyakoroljanak a bíborosokra, mindezt persze a kor leghatékonyabb módszereivel tették: kínzással. A történések után elkerülhetetlen volt egy szigorúbb szabályozás bevezetése, amit X. Gergely pápa meg is tett, és ezek máig meghatározzák a pápaválasztás menetét.

Persze nem csak kínok között választottak pápát, a történelem legrövidebb konklávéja ironikus módon éppen 1939-ben volt, amikor is mindössze 24 óra alatt sikerült dönteniük a bíborosoknak. Ekkor választották meg XII. Piusz pápát, aki egyértelműen a legesélyesebbként indult, mivel jó kapcsolatot ápolt elődjével, XI. Piusz pápával, és szorosan együtt is dolgoztak. Nem volt meglepő a győzelme, széles körben borítékolták, hogy így lesz.

Mit jelent ma pápának lenni?

Egy olyan korban élünk, amikor minden teljesen egyértelműnek tűnik, minden nyilvános, semmi nem maradhat titokban. Bár úgy tűnhet, egy ilyen világban nincs is szükség hitre, hiszen minden tényszerű, de itt van a bökkenő, ugyanis ez csupán a látszat – ahogy arra megannyi váratlan történés és fordulat rámutat nemcsak a világpolitikában, a háborúkban vagy a klímaváltozásban, hanem a mindennapi életünkben is. Talán éppen most van leginkább itt az ideje, hogy megerősítsük a hitünket, és jó lelki vezetők mutassanak ebben példát, élükön a pápával.

Ma a pápa világszerte mintegy 1,3 milliárd katolikus hívő lelki vezetőjeként szolgál. Bár már nem rendelkezik jelentős világhatalommal, a pápaság továbbra is befolyásos erkölcsi tekintély a 183 országgal fenntartott diplomáciai kapcsolatai, valamint a katolikus szervezetek világméretű hálózata révén, amelyek az oktatás, az egészségügy és a humanitárius munka területén tevékenykednek.

A pápaság jelenleg a hagyomány és a kortárs valóságokhoz való alkalmazkodás között egyensúlyoz, megőrizve az ősi rituálékat és tanításokat, miközben szembenéz a modern kihívásokkal. Hosszú története során a pápaság figyelemre méltó rugalmasságról és alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot, biztosítva folyamatos relevanciáját gyorsan változó világunkban, hiszen kétezer év alatt az egész bolygó fenekestül felfordult, de Isten jelentősége megmaradt.

Amennyiben további érdekességekre kíváncsi, és úgy véli, ismeri a pápaság történetét, tegye próbára magát alábbi kvízünkben!