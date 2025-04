Aranyásónak tartották, mégsem emiatt lett a világ legvagyonosabb színésznője

Csak kevesen tudják, hogy a Twister című film színésznője, Jami Gertz nemcsak színészként, hanem okos üzleti döntésekkel is hatalmas vagyonra tett szert. Gertz története így nem csupán egy színészi karrier felfutásáról szól, hanem arról is, hogyan épített ő és férje, Tony Ressler egy milliárdos vállalkozói dinasztiát. A pár nemcsak hollywoodi celebek, hanem sikeres sportcsapat tulajdonosok és filantrópok is lettek, miközben Jami Gertz vagyonát a filmiparon kívüli, okos befektetésekkel is megerősítették – olyan tehetős hírességeket lepipálva, mint Tom Cruise vagy Jennifer Lopez.