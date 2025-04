Meghalt Justin Bieber nagyapja

Justin Bieber szombat reggel osztotta meg a hírt a közösségi médiában, hogy elhunyt anyai nagyapja, Bruce Dale. A popsztár egy régi fényképet tett közzé Instagram-oldalán, amelyen tinédzserként mosolyog nagyapjára, miközben kezei között tartja annak arcát.

A TMZ által közölt gyászjelentés szerint Bruce Dale „békésen hunyt el a Rotary Hospice Stratford Perth intézményben csütörtökön”. Bruce Dale Justin édesanyjának, Pattie Mallette-nek az apja volt.

Az énekes bejegyzésében felidézte a közös emlékeiket, köztük azt, amikor nagyapja rábeszélte, hogy a 20 dolláros zsebpénzét péntek esti hokimeccsekre költse, vagy amikor Bruce a játékvezetőket kritizálta Justin mérkőzésein.

Bruce Dale fontos szerepet játszott Bieber karrierjének korai szakaszában is, és feltűnt az énekes Never Say Never című dokumentumfilmjében. Évekkel később meghatódva emlékezett unokája karrierjére egy interjúban, amelyet a Stratford Perth Múzeumban adott, ahol 2018-ban egy Justinnak szentelt kiállítást nyitottak meg.

A gyászjelentésben Bruce Dale családtagjai között felsorolják Justint, feleségét Haileyt és kisfiukat, Jack-Bluest, valamint Bruce többi gyermekét, unokáit és dédunokáit, illetve feleségét, Diane-t.

Justin Bieber apai nagyapja, George Bieber 2021-ben hunyt el.