Katy Perry az űrbe szállt, ám népszerűsége a földbe állt

Bármennyire is róla szólnak a hírek hetek óta, Katy Perry karrierje az elmúlt hónapokban mélypontra jutott – és legutóbbi űrutazása csak tovább rontott a helyzetén. Bár a 40 éves énekesnő a Blue Origin űrkapszulájából kilépve nagy gesztussal megcsókolta a texasi földet, ez az ikonikus pillanat inkább szimbolizálta karrierjének zuhanását, semmint új kezdetét.

Perry a hónap elején 11 perces űrutazáson vett részt olyan hírességek társaságában, mint a CBS műsorvezetője, Gayle King, Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya, a civil jogi aktivista Amanda Nguyen, a korábbi NASA-mérnök Aisha Bowe, valamint a filmproducer Kerianne Flynn. Bár az utazást látványos PR-akciónak szánták, az internet népe – és számos híresség – könyörtelenül kigúnyolta az eseményt, egyesek pedig egyenesen kamunak nevezték az utat.

Azonban nemcsak botrányos véleményformálók, mint Joe Rogan, tettek szarkasztikus megjegyzéseket („nagyon mélyreható élmény” – mondta cinikusan), hanem más hírességek is kemény kritikát fogalmaztak meg. Olivia Munn a repülést „kapzsinak” nevezte, míg Olivia Wilde mémekkel figurázta ki az utazást, mondván: „Milliárd dollár néhány jó mémért.” Emily Ratajkowski pedig csak annyit fűzött hozzá: „Ez már a világvége jele, a paródián túl vagyunk.”

Jessica Chastain a The Guardian egyik cikkét osztotta meg, amely szerint az űrutazás „az amerikai feminizmus vereségét” mutatta be. Mindeközben Trace Cyrus azzal vádolta meg Perryt, hogy egykor Miley Cyrus karrierjét próbálta másolni, amikor újra akarta indítani hanyatló zenei pályafutását.

Régi sebek és új botrányok

A kritika hulláma a lehető legrosszabbkor érte az énekesnőt, aki épp most indította el első világ körüli turnéját nyolc év szünet után Lifetimes Tour címmel Mexikóvárosban. Mindezt súlyosbította, hogy legújabb albuma, a 2024-es 143 ugyan a Billboard 200-as listán a 6. helyen nyitott, de kevesebb mint egy hónap alatt eltűnt a rangsorról.

Az énekesnőt különösen kemény kritikák érték, amikor az űrutazás során hárompercnyi súlytalanságot a turné setlistjének reklámozására használt fel. Ez távol állt attól az énekesnőtől, aki a 2010-es évek elején tarolt: a Teenage Dream című albumával Perry az első női előadó lett, akinek egy lemezéről öt dal is vezette a Billboard Hot 100-at.

A nehézségek nem most kezdődtek. A 143 című album már tavaly ősszel, a megjelenésekor is lehúzó kritikákat kapott. A vezető kislemez, a Woman’s World egyesek szerint a „fehér női feminizmus” sekélyes példája volt, ráadásul az énekesnő a vitatott múltú producerrel, Dr. Luke-kal dolgozott együtt, aki korábban Kesha zaklatási vádjai miatt került reflektorfénybe. Emellett egy sötétebb legenda is kering Perry bukásáról: egyesek szerint egy apáca átka sújtja őt. Perry évekig húzódó jogi csatát folytatott egy Los Angeles-i kolostor tulajdonjogáért, amikor Sister Catherine Rose Holzman az egyik bírósági tárgyalás előtt kijelentette: „Katy Perry, kérlek, állj le. Ez sok embernek fáj.” Az apáca még aznap meghalt.

Tovább rontotta imázsát egy másik botrány is: egy fogyatékkal élő veterán családja azzal vádolta Perryt, hogy a férfi nem volt tudatánál, amikor eladta neki a kaliforniai Montecitóban található ingatlanját. Bár a bíróság 2023-ban Perry és élettársa, Orlando Bloom javára döntött, a közvélemény elítélte az énekesnőt.

Új turnéja sem lesz eget rengető?

Mindezek ellenére Perry nem hátrál meg. Első fellépésén Mexikóvárosban egy ezüstszínű bodyban repült a színpad fölött, és a közönséget kérdezte: „Mondták már valaha nektek, hogy az álmaitok őrültségnek tűnnek?” – idézi a Page Six.

Az énekesnő a turnén végig Bloom és közös kislányuk, Daisy társaságában vesz részt. A tervek szerint családtagjai akár a színpadon is megjelenhetnek, hiszen Perry számára most a szeretet és a család a központi téma. Bár Perry egykor a világ legjobban kereső zenésze volt, most karrierjének új szakaszába lép. Az iparági szakértők szerint azonban már nem tekintik komoly előadónak.

Katy Perry ma inkább egy popkarikatúra, mint valódi művész

– mondta egy veterán zenei bennfentes.

Ugyanakkor az énekesnő híres arról, hogy a legnagyobb bukások után is képes talpra állni – ahogy tette azt már korábban is, például miután exférje, Russell Brand egy szilveszteri fellépés előtt szakított vele SMS-ben.

Kérdés, hogy a Lifetimes Tour és a családi háttér elég lesz-e ahhoz, hogy újra visszanyerje a közönség szívét.

(Borítókép: Katy Perry 2025. április 23-án Mexikóvárosban, Mexikóban. Fotó: Theo Wargo / Getty Images / Katy Perry)