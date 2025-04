Noszály Sándor a mentális állapotáról beszélt, változás történt az életében

A 2024-es évben a Sztárbox nézői még a ring szélén láthatták szurkolni Noszály Sándort, majd később zavart viselkedése miatt a Los Angeles-i rendőrség vitte el. A sokakat megdöbbentő eset után a korábbi teniszező hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől.

Márciusban tört meg a csend, amikor Noszály először beszélt őszintén a problémáiról. Akkor derült ki, hogy a sportoló régóta küzd bipoláris zavarral, és állapota annyira súlyosbodott, hogy másfél-két hónapot kórházban kellett töltenie.

Az egykori teniszező azóta fokozatosan tér vissza a nyilvánosság elé. Jelenleg oktató-edzőként dolgozik a Budapest Tenisz Centrumban, és a közösségi médiában is egyre többször jelentkezik pozitív hangvételű bejegyzésekkel.

Ismét megcsináltam azt a teniszkihívást, amelyet már többször is láthattak tőlem a követőim. Az, hogy ma is megy, számomra is azt bizonyítja, hogy bőven van még bennem energia, és a történteket végleg magam mögött hagytam. Tele vagyok életerővel és tervekkel is