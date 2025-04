Tóth Gabi: Volt egy ötórás életmentő műtétem, szerintem túlélem, ha nem kedvelsz

Mint írtuk, Tóth Gabi új korszakot kezdett az életében, a múlt terheinek kimondása után végre megtapasztalja a megkönnyebbülést, „fényt kapott”. A pozitív változást a követői is észrevették, akik szerint az énekesnő boldogabbnak és kedvesebbnek tűnik. Korábban már megjegyezte, hogy a negatív hozzászólások száma csökkent oldalain.

Ennek megerősítésére szombaton közösségi oldalán közvetlenül a rosszakaróihoz fordult. Az énekesnő a múltja legfájdalmasabb pillanataira emlékezve üzent azoknak, akik nem kedvelik őt.

Volt egy ötórás életmentő műtétem, tüdőembóliám, meddőnek nyilvánítottak, elvesztettem barátokat, elváltam. Szerintem túlélem, ha nem kedvelsz

– írta videójához Tóth Gabi, melyben egy bögre kávé társaságában fürdőzik a napsütésben.

„Szépen jönnek be a munkák, már egy csomó fellépést lekötöttek nekem erre a szezonra. Lesznek meglepetések is, amikről még nem beszélhetek, de nagyon boldog vagyok” – nyilatkozta korábban az énekesnő, aki párjával, Papp Máté Bencével közös táboruk szervezésén is dolgozik.