Cicciolina elmondta, mit fog tenni, ha Magyar Péter miniszterelnök lesz

Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina Rómában az nlc-nek adott interjút, amelyben kijelentette, hogy amennyiben Magyar Péter nyeri a 2026-os országgyűlési választásokat, azonnal visszaköltözik Magyarországra, és vesz „egy kis háromszobás villát”. Elmondta, hogy bár több mint ötven éve Olaszországban él, szíve örökké magyar marad.

A jelenleg 350 négyzetméteres római lakásban élő Cicciolina határozottan bírálta a jelenlegi magyar politikai helyzetet. „Hogyan fordulhat elő, hogy a Magyar Nemzeti Bankból 500 milliárd forint eltűnik, és aki ellopta, az nincs még börtönben? Nagyon rossz felé mennek a dolgok, ami elkeserít” – fogalmazott, majd kijelentette, hogy a „jelenlegi rendszer alatt” esze ágában sincs hazaköltözni.

Azt hallottam, hogy a magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a tiszások úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a himnuszban. A magyar nép megszenvedte az Orbán-kormány 15 évét, ezért sem szabadna a miniszterelnöknek így beszélnie

– mondta.

Cicciolina számára nem idegen a politikai szerepvállalás, hiszen 1987 és 1992 között az olasz parlamentben képviselőként dolgozott. „Az igazságérzetem és a szabadságvágyam nagyon erős. Mindig a szegények, az elesettek és az elnyomottak oldalán álltam” – hangsúlyozta.

Az interjúban megemlítette, hogy bár még mindig sokat dolgozik, már nem mutogatja magát meztelenül, és szívesen beszélgetne közönségével a szeretetről és a szerelemről valamilyen platformon. Az olaszországi megélhetési költségek növekedésére is kitért: „Az emberek itt is nehezen élnek meg, a családok elszegényednek. A képviselői nyugdíjam egy részét is visszavették.”