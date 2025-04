Pete Davidson csúnyán átvert mindenkit

Pete Davidson eddig magabiztos, laza figuraként élt a köztudatban, most azonban őszintén elárulta: mindez csak látszat volt. A komikus a People magazinnak mesélt arról, hogyan formálta gyerekkori traumája az életfelfogását, miért nem érdekli mások véleménye, és hogyan próbálja megőrizni lelki egyensúlyát a közösségi média világában.

Pete Davidson, a Saturday Night Live egykori sztárja, eddig is híres volt őszinteségéről és nyers humoráról, de most egy exkluzív interjúban a People magazinnak még mélyebb bepillantást engedett abba, hogyan látja önmagát – és kiderült, hogy sokkal kevesebb önbizalommal rendelkezik, mint azt sokan hinnék.

„Ha azt gondoljátok, hogy magabiztos vagyok, akkor mindannyiótokat sikerült megtévesztenem és átvernem” – vallotta be a 31 éves komikus. Davidson arról is őszintén mesélt, hogy gyerekkorában súlyos traumát élt át: hétéves volt, amikor édesapja, Scott Matthew Davidson, New York-i tűzoltóként életét vesztette a 2001. szeptember 11-i terrortámadásban.

A Staten Islandről származó Davidson elmondta, hogy ez az élmény alapvetően formálta a hozzáállását az élethez.

„Azóta úgy vagyok vele: kit érdekel? Tényleg, ki a fene törődik vele?” – mondta. Hozzátette, hogy az évek során sokszor próbált másoknak megfelelni, saját igényeit háttérbe szorítva, de ma már tudja: nem éri meg. „A végén csak az számít, hogy a családod ott van, meg az a két-három barátod. A többiek mehetnek a fenébe” – fogalmazott kíméletlen őszinteséggel.

Új hozzáállás a nyilvánossághoz

Davidson azt is elmondta, hogy mostanában tanulta meg: nem szabad túl sok jelentőséget tulajdonítani annak, mit gondolnak róla ismeretlen emberek. Egy régi barátjának tanácsát idézte fel, aki egyszer így szólt hozzá:

Senki nem gondolkodik rólad úgy, ahogy te képzeled. Mindenki saját magával van elfoglalva. Az egyetlen dolog, amit az emberek várnak tőled, amikor meglátnak a tévében, hogy nevessenek egy jót

– emlékezett vissza, hozzátéve, ez a szemlélet sokat segített neki abban, hogy a szorongását és megfelelési kényszerét kordában tartsa.

Davidson, aki híresen távol tartja magát a közösségi médiától, megosztotta gondolatait a modern technológia hatásairól is.

„Nem tudom elképzelni, milyen lehet úgy felnőni, hogy folyamatosan ott van egy eszköz a kezedben, ami szorongással tölti el az embert” – mondta. Szerinte az internet és a közösségi média rengeteget árt a fiataloknak, elveszi az ártatlanságukat, és hatalmas stresszt helyez rájuk.

Szerintem a következő 5–10–20 évben lesznek tanulmányok arról, hogyan tette tönkre a közösségi média az emberiség jövőjét

– tette hozzá.

A beszélgetés apropóját Davidson új együttműködése adta az AXE márkával, amelynek célja, hogy fiatal férfiakat bátorítson önmaguk elfogadására és magabiztosságuk megerősítésére. Davidson maga is támogatja azt az üzenetet, hogy a személyes kapcsolatok, a valódi beszélgetések sokkal többet érnek, mint a digitális világban töltött órák.

Bár a híresség saját bevallása szerint még most tanulja ezt az új szemléletet, úgy érzi, jó úton halad: „Ígérem, hogy megéri beszélgetni az emberekkel. Van még jóság a világban” – zárta gondolatait bizakodóan.

(Borítókép: Pete Davidson 2025. február 16-án New Yorkban. Fotó: John Nacion / Variety / Getty Images)