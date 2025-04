Olyan társkereső jön Magyarországra, amit még nem láttunk

Az RTL+ Premiumra dupla epizóddal, és az RTL-re érkezik május 5-én a Határtalan szerelem társkereső reality, amely egy más oldalról megközelítve tárja a nézők elé a párkeresést. A műsor nem csupán a romantikus kapcsolatok születését mutatja be, hanem mély emberi történeteket, valódi dilemmákat, és a szerelemhez vezető út sokszínűségét is. Mindezt ráadásul határokat átívelően.

A Határtalan szerelem azonban nem a megszokott látványos külsőségekre és felszínes fordulatokra épít. Hús-vér emberekről szól, akik valódi társat keresnek – nem csillogásban, hanem őszinteségben. A műsor egyik legfontosabb vonzereje az, hogy a szereplők nem egy sablonos társkereső formátumba kerülnek, hanem olyan környezetbe, ahol valóban önmaguk lehetnek – külföldön élő magyarként. Ebben pedig kulcsszerepe van a nemrég az RTL-hez szerződött Köllő Babettnek is, aki új stílust teremtett műsorvezetőként. A műsor első adásának április 23-i sajtóvetítése után volt szerencsénk beszélgetni is a színésznővel, aki nem csupán házigazdája a műsornak, hanem aktív, érzelmileg bevonódó résztvevője is az eseményeknek.

Műsorvezetőként is tökéletes kerítőnő?

Köllő Babett már a beszélgetés elején leszögezte, hogy bár sokan művészi oldaláról ismerik, a reality műfaj sem teljesen idegen tőle. Emlékeztetett rá, hogy már 2017-ben is szerepelt egy valóságshowban, a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben. Úgy fogalmazott, bár az szintén kemény kihívás volt a számára, nem tudott benne olyan felszabadult lenni, mint most, a Határtalan szerelem esetében. Úgy érezte, ez a formátum sokkal inkább hasonlít a saját életére, mivel alapvetően is olyan ember, aki folyamatosan mások szerelmi életét figyeli, tanácsokat ad, kapcsolatokat hoz össze. Nevetve mesélte, hogy a férje már reggel tudja, éppen melyik barátnője hívja, mert gyakorlatilag ő az „ügyeletes kerítőnő” a baráti körben.

Ez a műsor olyan, mintha a saját életemet élném, csak kibővítettem még pár emberrel. Nap mint nap a barátnőimet hallgatom, párt keresek mindenkinek, tudom, hogy kit kell felhívnom. A férjem röhög, mert tudja, hogy 7:30-kor melyik barátnőm csörget éppen. Én ezt szeretem – de nemcsak a kerítést, hanem azt is, hogy amikor valaki elakad az életében, akkor tudok segíteni. Egy külső szereplő, ha csak ránéz más problémáira, már tudja, hol lehet elmozdítani a dolgokat

– magyarázta Köllő Babett.

Hangsúlyozta, hogy kéretlen tanácsokat nem osztogat, mert az szerinte „hülyeség”, viszont ha valaki kéri a segítséget, szívesen ad. Szerinte gyakran jobban átlátja a dolgokat az, aki közelebb áll az emberhez, mint egy vadidegen szakember. Úgy fogalmazott, büszke azokra a házasságokra, amiket ő hozott össze – bár viccesen megjegyezte, a válásoknál már „kevésbé volt nagy a szája”.„Az esküvőjükön – amikhez hozzájárultam – általában büszke voltam mindig. De volt olyan, hogy a válásnál már egy kicsit háttérbe vonultam, mondván, ezt igazából ti csináltátok” – viccelődött.

Persze a formátum ennek ellenére számára is újdonság volt. A szerepéről a műsorban úgy beszélt, mint egy komplex feladatról. Elmondta, ez nemcsak klasszikus műsorvezetés, mivel egy újfajta stílust teremtettek, amiben nagy szerepe volt annak is, hogy színészként megtanulta figyelni az emberek reakcióit. Gyakran úgy érezte, látja a gondolatbuborékokat az emberek feje felett, ami segítette őt a műsorban való eligazodásban.

Nemcsak műsorvezető vagyok, ez egyszerre barát, coach, műsorvezető és társkeresői szerep is. Mindenkivel szót kell érteni, mindenkihez meg kell találni az utat

– magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy a forgatáson kívül is beszélgetett-e a szereplőkkel, egyértelmű igennel válaszolt. Elárulta, hogy a szereplőkkel mindeddig csak telefonon és videóchaten keresztül beszélt, a vetítésen megjelent társkereső Perness Norberttel is például a vetítésen találkozott először személyesen, így nem bírta ki, hogy ne ugorjon azonnal a nyakába. Hasonlóan kötődik a többiekhez is, például Ticiánához, akivel várja már a személyes találkozót Magyarországon. Hangsúlyozta, hosszú beszélgetéseket folytatott a szereplőkkel, és igyekezett mindenkit a lehető legjobban megérteni. Előfordult, hogy úgy gondolta, egy páros biztosan működni fog – aztán 10 perc után világossá vált, hogy nem –, de a megérzései hosszú távon egész jól működnek.

„Rengeteget beszélgettünk, másképp ezt nem lehet. Nem tudsz nagyon okos lenni, ha semmivel nem vagy tisztában. A háttérben én már tudtam, hogy ki kivel fog találkozni, és megesett, hogy azt gondoltam, passzolni fognak, és tíz perc után már be is mondták az unalmast. Olyan is volt, hogy azt hittem, azonnal megy haza, mégis maradt az adott illető.”

Nem biztonsági játékos

Ahogy az átigazolásával kapcsolatban lapunkkal közölte:

Az RTL-hez való szerződését nem konkrétan a műsor miatt kötötte meg, hanem azért, mert úgy érezte, korábban beskatulyázták.

Hozzátéve, szerette volna kipróbálni magát új területeken, és ehhez az kellett, hogy „becsukjon egy ajtót”, mégha ez a semmibe való kilépéssel is járt. Kiemelve, hisz abban, hogy az élet megjutalmazza a bátor döntéseket – sosem volt biztonsági játékos.

Köllő házasságáról is szó esett, amely kapcsán megemlítette, már 18 éve él stabil kapcsolatban, és úgy érzi, most van a legjobb helyen az életében. Úgy fogalmazott, hogy mindig nyíltan kommunikált, és sosem sunnyogott – pontosan és őszintén mondta el a problémáit, így nem is maradtak benne vagy másokban tüskék. Az online társkeresés világát ugyan kihagyta – a Tinder például kimaradt az életéből –, de mégis úgy látja, hogy a Határtalan szerelem működőképes lehet, mert olyan embereket hoz össze, akik a való életben nem találkoztak volna. Tetszett neki, hogy hús-vér emberek a párkeresők, akik tényleg párra vágynak. Kiemelte, szerinte az tud párt találni, aki már saját magával is rendben van, és aki nem másban keresi a megváltást, hanem készen áll egy egyenrangú kapcsolatra.

„Amikor azért keresel párt, mert nagyon rosszul vagy, és azt gondolod, hogy majd valaki kihúz a kakiból, abból nem lesz párkapcsolat. Ebben a műsorban hús-vér embereket láthatunk, és a problémáik is ugyanazok, mint bárki másnak. Ez a műsor egyfajta vegyítése a személyes és online térben való találkozásnak” – vélekedett a műsorvezető.

Egy ilyen reality kapcsán persze mindig felmerül egy fontos kérdés: hogy egy kamerákkal teli helyzetben egy szereplő mennyire tud megnyílni. Előfordult, hogy a műsorvezető is érezte, egy-egy kérdése már „eggyel több információt hozott elő”, mint amit hallani szeretett volna, a színészi múltja viszont sokat segített, mert ilyenkor tudott improvizálni. Van, ami azonban még rajta is kifog a való életben: zavarba jön a romantikától. Elmondása szerint ő az a nő, aki minden romantikus pillanatot elront, mert amikor jönne a nagy filmes csók, ő zavarodottságában elkezd hülyeségeket beszélni.

Én zavarba jövök a romantikától. Amikor romantikával találkozom, elkezdek hülyeségeket beszélni. Mindig elképzeltem a tökéletes filmes csókot, de én az a szereplő lennék, akin röhögnél

– viccelődött.

A valóság varázsa és a negyvenesek romantikája

A műsorvezetőhöz hasonlóan Kónya Gergely, az RTL kreatív vezetője és a Határtalan szerelem alkotója is különlegesnek látja az új társkereső formátumot.

„Ha megnézzük a magyar televíziós piacot, az elmúlt öt évben a társkeresők fénykorukat élik, nemcsak itthon, hanem világszinten is. Ez egy olyan kifogyhatatlan téma, ami mindig érdekelni fogja az embereket” – emelte ki a sajtóvetítésen. Elmondása szerint a műfaj népszerűsége nem véletlen: a szerelem és a párkeresés kérdése minden korban és kultúrában örökérvényű témaként jelenik meg. Hozzátette, hogy míg a közvélekedés gyakran a medencés, villás, fiatalokat összezáró formátumokra asszociál a társkereső műsorok kapcsán, addig a Határtalan szerelem tudatosan más réteget céloz meg.

Kónya hangsúlyozta, hogy a műsor célja nem a szokványos reality-hatásra épült, még ha ezt egyesek így is feltételezték: „Sokan azt gondolják, hogy a reality csak a humorról szól, de itt a helyzetkomikum abból fakad, hogy két ember valóságos szituációban találkozik – és ez sokszor önmagában is vicces. Nem kellett újraforgatni jeleneteket. Úgy kell elképzelni, mintha mi most beszélgetnénk egy órán át, amiből négy perc kerül adásba – de ez a négy perc is valós, és elmond mindent”.

Kónya szerint a szereplők többsége harminc-negyven év feletti, így a műsor súlypontjai is jóval komolyabbak lettek, mivel már valódi, mélyebb kapcsolatra vágynak. A műsor humora nem mesterséges helyzetekből, hanem a résztvevők karakteréből és az ismerkedés természetes zavarából fakad – véli a műsorkészítő, hozzátéve, ezek a pillanatok a valóság hitelességét adják vissza, nem pedig megrendezett jeleneteket kínálnak.

Amikor a társkeresőre gondolnak az emberek, akkor legtöbbjüknek a medence partján ülő fiatalok jutnak eszébe, akik leginkább vonzalomra és szexre fókuszálnak, de ez a műsor más. Itt mindenki harminc fölötti, sokan már negyven körüliek, ami teljesen más fókuszpontokat hoz be. Ezek az emberek túl vannak a bulizós korszakon, sokan már meg is élték a nagy kalandjaikat, így mást keresnek egy kapcsolatban

– vélekedett.

A produkció készítésének egyik különlegessége volt, hogy a résztvevők nem maguk választották ki a potenciális párjukat, hanem a szerkesztők azok alapján állították össze a találkozókat, amit a jelentkezők magukról és elvárásaikról megosztottak. Kónya hangsúlyozta, hogy a műsor nem klasszikus, bekamerázott villában játszódik, hanem több, egymástól távol eső helyszínen forgott, ami kreativitást és jó szervezést kívánt a stábtól – több helyszínen párhuzamosan is zajlott a forgatás, minimál stábbal, gyors tempóban.

Mint ismert, a formátum alapját ezúttal is egy holland műsor adta, ahol panziótulajdonosok keresnek párt. A magyar adaptáció azonban nem korlátozta magát ilyen szűk keretek közé – mesélte Kónya. Úgy döntöttek, szélesebb körből, külföldön élő magyar vállalkozók közül válogatnak, ami színesebbé tette a szereplőgárdát és változatosabbá a műsort. A cél nem feltétlenül az volt, hogy a diaszpóráról beszéljenek, hanem az a tapasztalat vezette őket, hogy bárhol él is az ember, az anyanyelvén könnyebben alakul ki mély kapcsolat.

A produkció készítésének egyik legnagyobb kihívását az online casting jelentette, amely során nem volt lehetőség személyes találkozókra. Ez különösen nehézzé tette a karakterek mélyebb megismerését. Emellett maga a műsor is egy különleges formátum, amelyben nincsenek egyértelmű kapaszkodók, hiszen minden a valódi ismerkedésre épül. A szerkesztők és a résztvevők ezért közösen dolgozták ki, milyen helyzetek, programok és gesztusok segítik elő a valódi kapcsolódást. Az esetleges utánkövetésről is szó esett, hiszen kit ne érdekelne az, hogy valójában működőképes-e a gyártók elképzelése. És bár voltak tervek, jelenleg még nem tudják biztosan, lesz-e folytatás vagy kiegészítő műsor. Ugyanakkor Kónya azt is elárulta, hogy már most látszik: néhány párosnak komoly esélye van a hosszú távú együtt maradásra – de persze, mint mindig, az igazi kérdés az, mennyire hajlandóak a szereplők energiát fektetni a való életben is a kapcsolatukba, amikor a kamera már nem forog.

Ebben a pillanatban jó a sikerarányunk – és szerintem lesz olyan pár, akik hosszú távon is együtt maradnak

– árulta el.

Kihagyhatatlan lehetőség

A szereplőket a sajtóvetítésen személyesen a Kanári-szigeteken élő Perness Norbert képviselte, akivel az Index is váltott néhány szót. A fotós, drónos művész, aki a szigeten lakóautók bérbeadásával is foglalkozik lapunknak elárulta, szinte gyerekkora óta fotóstúdiók világában mozog, így a kamera számára sosem volt idegen közeg – legalábbis technikai szempontból. Azt viszont csak a Határtalan szerelem forgatása alatt tapasztalta meg igazán, milyen az, amikor valaki nemcsak mögötte áll a kamerának, hanem elé kerül. Elmondása szerint nem volt különösebb célja a műsorral, nem csupán szerepelni vágyott, és nem is kereste a reflektorfényt. A forgatás során azonban fokozatosan rájött, hogy ez összetettebb annál, mint amit elsőre gondolt. Mint fogalmazott, „az embernek saját magát kell működtetnie egy olyan térben, ahol nem csak a saját valósága, de a műsor dramaturgiája is jelen van.”

Nem tagadta, hogy sok résztvevő számára megterhelő lehet ez a helyzet. Kifejtése szerint neki könnyebb volt feloldódni, mint másoknak. Hozzátette, ahhoz, hogy valaki jól tudja kezelni a kamerákat, erő kell – nem fizikai, hanem mentális értelemben. A gyártási folyamatot is értette, átlátta – hiszen rendezett, operatőrködött, forgatott már korábban –, így nem csupán résztvevőként, hanem alkotóként is viszonyult a helyzethez.

Arra a kérdésre, hogy miért vállalta el a műsort, azt mondta, az első gondolata, ha itthon élne, egyértelműen nemleges lett volna, azonban nem ez volt a helyzet.

Budapesten biztos, hogy nemet mondtam volna. De itt, egy ilyen letisztult, természetes környezetben, azt éreztem: most van itt az idő. Az elmúlt év arról szólt, hogy távol kerültem a korábbi életemtől – és ahogy kiürült a zaj, ami mindig körbevett, világosabbá vált, hogy mit keresek. És hogy mit nem

– tette hozzá.

A párkeresésre kitérve őszintén mesélt arról is, hogy mindig is nyitott volt, de sosem volt az a típus, aki már egyetlen randin kitárulkozik. Mint mondta, a tapasztalata az, hogy „lassan jön át, ki is ő valójában” – ezért számára a személyes találkozások, a közös élmények adják meg az igazi kapcsolódás alapját. Ebből a szempontból a műsor különösen intenzív helyzetet teremtett, hiszen rövid idő alatt sokféle interakció történt, gyakran egymást váltogató helyzetekkel, amelyekben – saját szavaival élve – könnyen el lehet veszíteni a fonalat. A zene hiánya például kifejezetten megviselte. „Nekem a zene egyfajta belső ritmust ad. Az, hogy a forgatás idején napokig nem tudtam hallgatni semmit, konkrétan fizikailag hiányzott. Minden kis szünetben kerestem egy árnyékos sarkot, bedugtam a fülhallgatót, és hallgattam valamit, ami emlékeztetett arra, ki vagyok” – emelte ki, bár ettől függetlenül, minden percét élvezte a forgatásnak.

A számára rendkívül fontos művészi oldala is szóba került. Perness elmondta, hogy fotós és drónos munkái számára nem egyszerű megélhetési források, hanem belső késztetések kifejeződései. „A képeim nem attól lesznek fontosak, hogy szépek, hanem mert mögöttük van egy nézőpont. Ha valaki úgy nézi meg őket, hogy nemcsak a színeket, hanem a szándékot is látja, akkor valami már átjött. Ha ebből a műsorból odatalálnak a oddrone social oldalaimra, annak nagyon örülök, mert láthatják milyen igényes vonalat képviselek” – meséli a férfi.

A formátumból adódó versenyhelyzetről sajátosan gondolkodott. Úgy vélte, számára az volt a kihívás, hogy olyan helyzetbe került, ahol „pozitív, ideális szerepkör” volt az övé, és ez önmagában elvárásokat szül a másik oldalról – miközben még nem ismerik egymást. „Nekem fontos volt, hogy ne csak megfelelni próbáljak – hanem hogy jöjjön egy valódi találkozás és ütközés, ha kell, mert abból jöhet ki valami igazán érdekes” – magyarázta. Mint megemlítette, családja és barátai nyitottan fogadták a döntését, bár volt, aki csak utólag értesült róla. Kijelentve, „akik nem keresték őt egy évig, azoknak nem is kell véleményt alkotniuk” – nem dühből, hanem mert az elmúlt időszak megmutatta számára, ki maradt valóban közel hozzá.

Mivel egy éve nem voltam itthon legalább a szüleim azt láthatják a műsorban, hogy dolgozom az unoka projekten

– mosolygott.

A bátyját is érintette a műsorral kapcsolatos döntése: „Van egy bátyám, aki hasonlít rám, hasonlít a hangja. Vele kellett megbeszélnem, hogy majd néha egy-egy helyzetben lehet, hogy összekeverik majd velem emiatt”. Bár a család támogatta őt, szerinte a barátai kezdetben kétkedtek, és nem igazán értették, mi történik körülötte. Sokan kíváncsiak voltak, miért vállalta el a műsort, de nem tudta teljes mértékben elmagyarázni a döntését, hiszen nem mindenki értette meg, miért érezte fontosnak ezt a tapasztalatot. Ugyanakkor kicsit sem bánja, hogy belevágott, és bár általában sokat gondolkodik, ezt nem kellett túlgondolni, hiszen „egy kártyalap volt, amit ki kellett játszani”. Úgy gondolja ez egy remek lehetőség volt arra, hogy önmagát is jobban megismerhesse és belelásson milyen egy műsor elkészítésének folyamata.

