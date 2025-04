A fizetésen bukott meg majdnem a You című sikerszéria sztárjának szereplése

Véget ért a Netflix egyik legsikeresebb pszichothrillere, a You (magyarul Te), amely az elmúlt években milliókat szegezett a képernyő elé. Joe Goldberg (Penn Badgley) története most lezárult: a sorozat utolsó, ötödik évada hivatalosan is megjelent, ezzel végleg búcsút intve a nézőknek. A finálé új karaktereket és régi feszültségeket is elhozott, és többek között olyan színészek csatlakoztak a történethez, mint Anna Camp, aki egy igazán különleges kihívással nézett szembe: egyszerre két karaktert, egy ikerpárt kellett életre keltenie. Mindezért azonban dupla juttatást is remélt…

Anna Camp emiatt egy igazán frappáns kérdést tett fel, amikor megtudta, hogy a You című Netflix-sorozat 5. évadában ikreket fog alakítani. A színésznő erről a Page Sixnek mesélt a sorozat New York-i premierjén.

Amint megkaptam a szerepet, rögtön azt kérdeztem: Nos, ha kétszer annyi szöveget kell megtanulnom, akkor kétszer annyi fizetést is kapok?

– mondta nevetve.

Bár a produkció készítői udvariasan fogadták a meglehetősen sokkoló felvetést, végül határozottan nemet mondtak. Camp hozzátette, ennek ellenére nem bánja a nyitást, hiszen „muszáj volt megkérdeznem”. A 42 éves színésznő egypetéjű ikreket, Raegan és Maddie Lockwoodot alakítja a sorozatban, amely először 2018-ban debütált, és amelyben Penn Badgley játssza a főszerepet: Joe Goldberget, a bájos, ám halálos sorozatgyilkost.

Camp örömmel mesélte, hogy évek óta figyelte más színészek kettős alakításait, és izgatottan várta, hogy végre maga is kipróbálhassa ezt a kihívást:

Egyszerre tanulni két karakter szövegét, megcsináltatni mindkét karakter haját, sminkjét, átöltözni – ez egy izgalmas és különleges kihívás volt számomra.

A Tökéletes hangban feltűnt sztár különösen büszke volt, amikor először látta azt a jelenetet, ahol önmagával beszélgetett a képernyőn. „Amikor végre megnéztem a jelenetet, ahol saját magammal beszélgettem, egy kicsit azért büszke voltam magamra” – emelte ki.

Amikor arról kérdezték, melyik karaktert volt szórakoztatóbb játszani – a gonoszkodó Raegant vagy a kedves Maddie-t –, Camp nem tudott dönteni: „Mindkettő nagyon szórakoztató volt, mindegyik a maga módján.”

Egy másik szereplő, Pete Ploszek, aki a butácska Harrisont játssza (Raegan férjét), szintén nevetve válaszolt, amikor a Page Six arról kérdezte, vajon személyes tapasztalatból merített-e a karakter megformálásakor: „Talán” – viccelődött.

Az ötödik évaddal véget ér a népszerű sorozat: az utolsó felvonás csütörtökön debütált, és elérhető a Netflixen.

(Borítókép: Anna Camp és Penn Badgley a You forgatásán 2024. május 17-én New Yorkban. Fotó: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images)