Nevet vált az ATV Spirit, az arculat is megváltozik

A 2019-ben elsősorban könnyed, szórakoztató tartalmakkal induló ATV Spirit az elmúlt években fokozatosan fordult a közéleti műsorok felé, többek között élőben közvetítette Donald Trump beiktatását, valamint Orbán Viktor és Magyar Péter évértékelő beszédét is.

Az ATV közleményéből kiderült, hogy a névváltással az új ATV Extra deklaráltan a rendkívüli hírek csatornája lesz: a hazai és nemzetközi politikai eseményekre fókuszál, élő közvetítéseket ígérve például parlamenti vitákról, tüntetésekről, kampányrendezvényekről, kormányinfókról vagy éppen a Fővárosi Közgyűlés üléseiről.

Májustól az ATV Extra minden hétköznap 9:50-től híradót is sugároz, és a nézők naponta kétszer is láthatják a csatorna interaktív közéleti műsorát, a Fórumot, reggel és délután egyaránt. A péntek esték is változnak: új adásokkal jelentkezik Tarjányi Péter és Vogyerák Anikó háborús elemző műsora, az Ostrom, valamint visszatér a Letöltendő című bűnügyi műsor is.

Az arculatváltással a csatorna logója is megújul, ezzel is jelezve, hogy az ATV Extra a jövőben még szorosabban kapcsolódik az aktuálpolitikai eseményekhez és a közéleti diskurzushoz.