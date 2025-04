Zaklatta, bezárta és bántalmazta a nőket, ezt pedig milliók nézték végig élvezettel

Penn Badgley korunk egy legkarakteresebb színésze, akinek különleges képessége, hogy az alapvetően szörnyűnek és taszítónak bélyegzett karaktereket egyenesen szerethetőnek állítja be. Már a húszas éveiben, Joe Goldberg előtt belekóstolt a zaklató karakter szerepébe a méltán híres Gossip Girl sorozatban, viszont a You öt évada alatt sikerült makulátlanná formálnia. Most felkutattuk, ki is pontosan Penn Badgley, aki jófiúból körberajongott sorozatgyilkos lett.

Penn Badgley az amerikai Baltimore-ban született, de Washington és Virginia között ingázva nőtt fel, ugyanis szülei korán elváltak. Tiszteli szüleit döntésükért, mert elmondása szerint soha nem látta őket boldognak vagy szerelmesnek, amíg egy párt alkottak. Különösen eszes gyerek volt, ám soha nem volt része normális oktatásban. Édesanyja otthon taníttatta, de ez egyáltalán nem vált a színész hátrányára, sőt 14 éves korában már le is tudott érettségizni. Már kisgyermekkorában is volt néhány reklámfilmszerepe, azonban a középiskolai diplomája megszerzése után (az Egyesült Államokban nem érettségi bizonyítványt, hanem diplomát kapnak a diákok) komolyabban is elkezdett foglalkozni a színészmesterséggel. Édesanyjával Hollywoodba költöztek, ami hatalmas löketet adott a fiúnak, és olyan produkciókban csillogtathatta meg tehetségét, mint a Will & Grace vagy A nyughatatlan fiatalok.

Fontos tudni Badgley-ről, hogy mindig is válogatósnak tartotta magát, amikor jelentkezett szerepekre vagy felkínáltak neki egy lehetőséget. Olyannyira, hogy még Dan Humphrey és Joe Goldberg karakterét sem vállalta el elsőre, na de erről majd később. Amikor 2006-ban megkeresték a Gossip Girl jófiújának szerepével, éppen egy művészi korszakát élte, inkább a zenei világ vonzotta, a tévét és az azt övező csillogást sokkal inkább visszataszítónak tartotta. Végül mégis elvállalta, miután a készítők szinte térden állva könyörögtek neki, ugyanis az összes többi karaktert megtalálták, kivéve a tökéletes Dant. Visszagondolva hálás a szerepért, ugyanis óriási fordulópontot jelentett az életében, hogy elvállalta.

Krízisek halmazát élte, amikor sikeres lett

A színész nagyon hamar lett pénzügyileg független, 15 évesen már olyan sikeres volt, hogy ő lett családjában a kenyérkereső, azonban ez különös pszichológiai teher volt számára élete egyik legmeghatározóbb szakaszában. Nem feltétlenül volt biztos benne, hogy Hollywoodban és a filmiparban akar maradni, mint azt Alex Cooper műsorában is elmondta, kiábrándult ebből a világból, mire megkapta a Gossip Girl felkérését. Kiemelte, mennyire egészségtelennek és műnek találta azt a celebkultúrát, ami a kétezres évek elején kezdett el kibontakozni, tapasztalatai szerint senki nem volt kíváncsi arra, ki ő valójában, csak egy gyors fotó vagy fél mondat kellett belőle a bulvársajtónak, amivel aztán jó sok pénzt kereshetnek.

Dan Humphrey szerepe csak ráerősített arra az identitásbeli krízisére, amellyel korai tinédzserkorától küzdött. Többször is nyilatkozta, hogy a színészkedés miatt igen korán világossá vált számára, mi vonzó a külsejében és mi nem – olyannyira, hogy tizenéves korában testképzavarral is küzdött. A Gossip Girlben játszott karaktere erre rátett egy lapáttal, ugyanis mivel hat éven keresztül kellett ugyanazt az embert megformálnia, egy idő után nem tudta eldönteni, hol ér véget Dan Humphrey és hol kezdődik Penn Badgley. Egy 2009-es interjújában arról is beszélt, szívesebben foglalkozna már valamilyen más szereppel.

Ezt a szerepet csukott szemmel és hátratett karokkal is el tudom már játszani. Most már szeretnék valaki olyannal foglalkozni, aki kihívást jelent

– fogalmazott.

Ekkoriban kezdett el érdeklődni a lányok iránt is, de mint elmondta, az ő világában nem ugyanúgy működik a randizás, mint normális esetben. Számára nem volt egyértelmű, hogy valaha is megtalálhatja az igaz szerelmet, ugyanis csak azt látta maga körül, hogy mindenki eldobható tárgyként kezeli a kapcsolatokat. A húszas éveiben igyekezett megtanulni, mit is jelent számára az intimitás, mit jelent kötődni. Hamar rá kellett jönnie, hogy az alkalmi szex nála nem működik, annak ellenére, hogy ez kifejezetten menőnek számított akkoriban a sztárok körében.

Egy kapcsolat folyamatos munkát igényel, különösen a kezdeti 6-24 hónapos mámoros szakasz után, ami a személyes élvezethajszoláson túli, valódi cél megértését jelenti

– magyarázta, majd elmondta, mindez akkor nyert értelmet, amikor megismerte a feleségét, akitől azóta született egy kisfia, most pedig épp ikreket várnak.

A felsőbbrendűség allegóriája

Április 24-én debütált a Netflixen a You utolsó évada, amelyben Joe Goldberg története véget ért. A megszállott zaklató és sorozatgyilkos meséjét így az ötödik évaddal elengedhetjük, és ennek Penn Badgley is kifejezetten örül. A sorozat promótálása végett megannyi interjút adott az elmúlt hónapokban, és mindegyikben eljutott addig a pontig, hogy kijelentette: nagyon örül, hogy végre vége van.

Még 2018-ban ismerkedhettünk meg Joe-val, akit beteges szokásai ellenére imádott a női közönség, és ez magát a színészt is megrémítette egy kicsit. Először nem tudta mire vélni, miért romantizálnak egy egyértelműen borzalmasan rossz embert. Aztán rájött:

Úgy érzem, hogy Joe a fehér felsőbbrendűség allegóriája, és az, ahogyan a kormányok vagy bárki más hatalmon lévő ebben a konstrukcióban viselkedik.

Arról is beszélt, mennyi kritikát kapott azért, amiért a nők ennyire odavannak érte, ugyanis ezzel gyakorlatilag pozitív reklámot ad a bántalmazásnak és a zaklatásnak. Elmondta, az évek során első számú céljává vált, hogy a lehető legutálatosabb karakterré tegye Joe Goldberget, inkább kevesebb sikerrel. Nyilatkozataiban, interjúiban egyre többször hangsúlyozta, mennyire nem ért egyet azzal az értékrenddel, amit a karakter képvisel. A The Guardiannek úgy fogalmazott: „Nyolc-tíz évvel ezelőtt még sokkal játékosabban vette volna ki magát az, ahogy ez a sorozat játszik azzal a kérdéssel, miként jutalmazzuk a rossz embereket. Most már ennek sokkal nagyobb tétje van abban a korban, amit most élünk, és örülök, hogy nem fogunk ezzel játszani többé.”

Arra is kitért, Joe Goldberg szerepe már a kezdetekkor sem tetszett neki, el sem akarta vállalni, elsősorban erkölcsi szempontokból. Badgley ugyanis hívő ember, a bahai vallás tagja, amely az ember és Isten közötti közvetlen kapcsolatot hirdeti, egyaránt merít az iszlámból és a kereszténységből is. Azonban a munka során rá kellett jönnie, a karakter komplexitása felfedi azt, ami minden emberben ott van: egy kis adag pszichopátia. Badgley úgy véli, mindenkiben létezik egy Joe, vagyis egy kis zsarnok, aki arra vár, hogy szabadjára engedjék. „Hála Istennek a legtöbben nem ezt tesszük, de ugyanakkor nem is tartózkodunk tőle teljesen. Valójában érzelmileg elég erőszakosak tudunk lenni egymással.”

Dan vs. Joe

Penn Badgley a tökéletességig fejlesztette a zaklató szerepét, pedig alig negyvenéves. Egy ártatlan kis bloggerfiúból vérbeli sorozatgyilkossá nőtte ki magát, és ez emberek millióit szórakoztatja ma is. Persze nem a gyilkolászás, hanem az a pszichológiai út, ami idáig elvezette a You főszereplőjét. A Gossip Girlben még nem ártott senkinek Dan által, ott tényleg csak belekóstolt ebbe a világba, Joe szemén keresztül viszont már láthatta, mit jelent igazán beleőrülni a megszállottságba.

A színész szerint leginkább ott válik el a kettő, hogy míg Dan tudatosan cselekedett, addig Joe szinte sohasem, sokkal inkább ösztönből. Meglátása szerint ez az, ami lenyűgözővé és rendkívül rémisztővé teszi a sorozatgyilkosokat: az állatias ösztönből tett, mégis sebészi pontossággal elvégzett munka. Badgley kiemelte, boldogan hagyja maga mögött Goldberg karakterét, na de hogy ér véget a története? Sejtelmesen úgy fogalmazott: „A lehető legjobb befejezést kapta.”

A kérdés nyitva marad: vajon Joe elnyerte méltó büntetését, és Penn Badgley élheti a kiérdemelt boldog befejezést?

(Borítókép: Penn Badgley Joe Goldberg szerepében a Te című sorozatban. Fotó: Netflix)