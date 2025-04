Jeffrey Epstein áldozatának öröksége nők millióit mentheti meg

Virginia Giuffre – lánykori nevén Virginia Roberts – Kalifornia államban született, de főképp Floridában nőtt fel. Édesanyja háztartásbeliként nehéz körülmények között nevelte őt és testvéreit, édesapja légitársasági karbantartóként dolgozott. Floridában arra a környékre költöztek, ahol Jeffrey Epstein is élt, ott ismerhették meg egymást. A család nagyon megszorult, így Virginia testvéreivel együtt gyermekotthonba kényszerült, azonban innen a találékony lány hamar megszökött, és inkább hajléktalanként élt egy rövid ideig. Akkor ismerkedett meg az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás kegyetlen világával, amikor mindössze 16 éves volt.

Munkát kapott egy klubban, ami Donald Trump tulajdonában volt, így elsősorban a felső tízezer tagjai fordultak meg ott. Itt ismerkedett meg Ghislaine Maxwell-lel, akivel jó barátok lettek, és előbb-utóbb kiderült, Maxwell nem csak a klubban dolgozik. Sokat mesélt Virginiának a Jeffrey Epstein adta munkalehetőségről, a masszőrködésről, és rövid időn belül be is ajánlotta a lányt Epsteinnek, ugyanis felkeltette az érdeklődését. Akkor persze még nem sejthette, hogy ez lesz a veszte...

Kiderült, Maxwell valójában Epstein akkori párja volt, és csőbe húzta Virginiát, aki utána évekig volt a férfi szexuális erőszakoskodásának áldozata.

2002-ig teljesen reménytelennek bizonyult a sorsa, úgy érezte, csapdába esett, majd maga Epstein engedte szabadon, pedig nem is ez lett volna a célja.

Egy új élet reménye

23 évvel ezelőtt Virginia Robertset masszőrtanfolyamra küldte Epstein, hogy utána saját masszázsstúdiót nyithasson a lány nevén, így még biztonságosabban folytathassa a kihasználását. Azzal viszont nem számolt, hogy Virginia okos volt, megérezte a szabadság ízét, és nem akarta elereszteni. Megismerkedett Robert Giuffre-val, aki szintén masszőrként érkezett Thaiföldre, ugyanarra a tanfolyamra. Hamar összemelegedtek, a mintapéldái voltak a szerelem első látásra fogalmának, ugyanis mindössze tíz napnyi ismeretség után össze is házasodtak. Virginia az ausztrál férfi mellett érezte először úgy, hogy szeretik és tisztelik. Elhatározta, új életet kezd, elmegy vele Ausztráliába, és mindent hátrahagy korábbi életéből.

Az ifjú pár Queenslandben telepedett le, és három gyermekük született. Férje tudta, milyen traumákkal küzd felesége, és igyekezte mindenben támogatni, ami a gyógyulását segíthette. Virginia háztartásbeli lett, az anyaságról egész életében úgy beszélt, mint a legszebb és legnemesebb feladatról. Próbálkozott teljesen elfelejteni a múltat, és kizárólag családjára koncentrálni, de traumája nem hagyta nyugodni, így 2011-ben elkezdte baráti körével is megosztani, mi mindenen ment keresztül az Egyesült Államokban.

SOAR és harc

2015-ben nyilvánosságra hozta történetét, amikor is vádat emelt Jeffrey Epstein és András herceg ellen, utóbbiról azt állította a bíróságon, hogy szexuálisan bántalmazta 17 éves korában. Ezzel együtt azt is elmondta, egyéb befolyásos embereknek is áldozatául esett, mivel Epstein többeknek „kölcsönadta”. Kiemelte, „mindegyiküket meg kellene nevezni és megszégyeníteni, mert rengeteg szörnyűséget tettek”. Felszólalása hatalmas visszhangot váltott ki, leginkább azért, mert a brit királyi család egy tagja is érintett volt a botrányban. A világ sajtóorgánumait megosztotta története, a konzervatívabb médiumok sokkal szkeptikusabban fogadták, azonban az idő előrehaladtával a nyilvánosság egyre nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel állt a nő bátorságához.

Még 2015-ben létrehozta a Victims Refuse Silence (vagyis: Az áldozatok nem fognak hallgatni) elnevezésű nonprofit szervezetet, amit 2021-ben átnevezett. Miután nyilvánossá vált története, felvette a kapcsolatot több civil szervezettel is az ENSZ-en keresztül, illetve az Egyesült Államokban is felkeresett néhány alapítványt. Ezután indította útra ismét saját szervezetét, amit újonnan SOAR-nak nevezett el a Speak up!, Act!, Reclaim! (vagyis: Szólalj fel!, Cselekedj, Szerezd vissza!) jelmondat alapján. Ausztráliában jegyezték be, azonban világszerte változást hozott a kezdeményezése, áldozatok millióin segített. Céljukká vált, hogy biztonságos és támogató teret biztosítsanak a szexuális erőszak és emberkereskedelem túlélőinek, lehetőséget adva számukra történeteik elmesélésére. A szervezet a mai napig hangsúlyozza a gyógyulás, a transzformáció és a méltóság fontosságát, elutasítva a szégyen kultúráját.

Virginia Giuffre megannyi médiamegjelenés során osztotta meg tapasztalatait és küzdelmeit az elmúlt tíz évben, ráadásul jogi csatái is rendkívül nyilvánosak lettek. 2017-ben nyerte meg azt a két évvel azelőtt indított pert, amelyben még Maxwellt vádolta rágalmazással. Nem nyugodott, el akarta érni, hogy minden bántalmazója elnyerje méltó büntetését, és egytől egyik mindegyiküket felelősségre vonja. 2021-ben indított hivatalosan is pert András herceg ellen, ami óriási port kavart, így végül 2022-ben a herceg jobbnak látta, ha peren kívül megegyezik áldozatával. A herceg jókora összeget adományozott Giuffre szervezetének.

Még 2019-ben Virginia részt vett a Reckoning című különkiadásban a Dateline NBC műsorában, ahol más áldozatokkal együtt beszélt az Epstein-ügy hatásairól. Emellett interjút adott a BBC Panorama című műsorának is, amelyben részletesen beszélt a herceg elleni vádakról és a szexuális erőszakról, amelynek áldozatául esett.

Tragikus lett hősies harcának vége

Virginia Giuffre-t élete utolsó néhány évében teljesen maga alá temette a traumája. Családja elmondása szerint mentális egészsége romokban hevert, aminek következtében fizikai sérülést is szenvedett, rengetegszer járt kórházban. Halála előtt néhány héttel súlyos autóbalesetet szenvedett, amikor is egy busszal ütközött. Nagyon erős fájdalmai voltak, közösségi média felületein arról beszélt, már csak néhány nap lehet hátra az életéből. Férjével nemrégiben elváltak, ugyanis tarthatatlan lett a kapcsolatuk a nő labilissága miatt, és a gyerekeik is a férfival maradtak. Virginia a balesetét követően annyit írt, csak a gyerekeit akarja látni, ők tartják benne a lelket..

Végül április 26-án öngyilkos lett nyugat-ausztráliai otthonában. Mint megírtuk, a háromgyermekes családanya tragédiája után az ausztrál rendőrség közleményt adott ki, amiben megerősítették a halálhírt. Közölték, péntek este riasztották őket Neergabby környékén egy házhoz, de mire kiérkeztek, Virginia Giuffre már halott volt. „A halálesetet a súlyos bűncselekmények nyomozói vizsgálják; az első jelek szerint nincsenek gyanús körülmények” – közölte a rendőrség.

Édesapja úgy vélekedett lánya utolsó napjairól, hogy depressziós volt, rossz formában volt és elhagyta magát. A Daily Mailnek elmondta, reménykedett benne, hogy kitart, ugyanis lett volna még miért élnie. Sógornője elmondása szerint Virginia Giuffre-nak egy célja volt egész életében: az igazságszolgáltatás. Igazságot akart az áldozatoknak, és azt, hogy a gonosz elnyerje méltó büntetését.

(Borítókép: Virginia Roberts Giuffre egy fotóval, amelyen tinédzserként látható, amikor állítása szerint többek között Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell és Andrew herceg molesztálta. Fotó: Emily Michot / Miami Herald / Tribune News Service / Getty Images)