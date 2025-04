Magyar nő segíthette az indiai titkosszolgálatot, hogy elfogják a milliárdos gyémántkereskedőt

A legnagyobb indiai újságok is azt találgatják jelenleg, hogy kicsoda Jabarika Barbara, a magyar nő, aki egyes feltételezések szerint összejátszhatott az indiai titkosszolgálattal, hogy a Dominikai Köztársaságból hazavihessék a bíróság elé az egyik fő vádlottját egy minimum több száz milliárd, de akár egybillió forint értékű banki csalásnak – a legnagyobb, korrupcióval megvalósuló lopásnak, amit India valaha látott. A Nirav Modi luxusékszermárkához kötődő bűncselekmény sztorija mozivászonért kiállt, a névadó ékszerész nagybátyjának április közepi elfogása apropóján tekintjük át most a történteket.

A jelenleg 54 éves Nirav Modi neve egykor egyet jelentett az indiai luxusékszerészettel, olyan világsztárok viselték a márka drágaköves darabjait, mint Naomi Watts, Priyanka Chopra, Kate Winslet vagy Amy Adams. A többgenerációs gyémántkereskedő családba született Modi Antwerpenben nőtt fel, majd visszaköltözött Indiába, hogy nagybátyja, a szakmában közismert Mehul Choksi vállalatánál dolgozzon. Hamarosan azonban saját céget alapított, amely főként gyémántcsiszolással foglalkozott, nagy ékszerházak számára szállítottak.

Modi belátta azonban, hogy a nagy pénz nem a drágakő megmunkálásban, hanem az ékszergyártásban van, az áttörést pedig az jelentette számára, amikor a Christie's aukciósház beválogatta árverésre egy különösen drága darabját, amelyet a katalógus borítójára is rátettek. Ez még sosem esett meg indiai ékszerésszel korábban, ahogy az sem, hogy a Forbes a legvagyonosabb indiaiak közé soroljon valakit a gyémántbizniszből – Modi vagyonát 2017-ben, lebukása előtt körülbelül kétmilliárd dollárra becsülte a magazin.

Nirav Modi célja egyértelműen az volt, hogy a nevével fémjelzett cég az első indiai alapítású nemzetközi luxusmárkává váljék. Kezdetben az indiai szupergazdagok új generációjára lőtt, a modern India életérzését testesítette meg, hamar státuszszimbólummá is váltak így a darabok, sikk lett vele kérkedni, ha az ember egy Nirav Modi-kreációt viselt – habár az értékesítés nem haladt olyan ütemben, mint amennyit a cég költött, részint a tulajdonos fényűző életvitelére. Modi elegáns üzleteket nyitott Új-Delhiben és Mumbaiban, majd külföldön is megjelentek a márkaboltok a legdrágább lokációkon, úgymint London, Szingapúr, Peking, New York vagy Hongkong – az idei évvel bezárólag pontosan 100 üzletet tervezett nyitni.

Mint a Netflix dokumentumfilm-sorozatában, a Bad Boy Billionaires: India (Rosszfiú milliárdosok: India) második, „A gyémánt nem örök” című epizódjában is elhangzik, azt azonban senki sem firtatta, honnan van pénz egy ilyen intenzív növekedéshez.

Hat évig vették fel a hiteleket, kártyavárként omlott össze a rendszer

A terjeszkedéshez és családja luxuséletének finanszírozásához Modi 2011–2017 közt számos hitelt vett fel a második legnagyobb indiai, állami tulajdonban lévő pénzintézettől, a Punjab National Banktól (PNB) úgy, hogy ehhez banki alkalmazottakat vesztegetett meg – főként drágaköves ékszerben és gyémántban kifizetve őket –, mivel nem volt fedezete a kölcsönökhöz. A csalás úgynevezett hamisított garancialevelek által valósult meg, azaz lényegében Modi úgy tudott külföldi bankoktól pénzhez jutni, hogy az indiai bank vállalta át ezeket a hiteleket, és Modinak csak oda kellett volna törlesztenie.

Amellett, hogy itt meghamisított fedezeti nyilatkozatokról volt szó, a rosszhiszeműség amiatt is könnyen bizonyítható, hogy a banki ügyintézők nem igazán dokumentálták a belső rendszerben a hitelfelvételeket. A lufi akkor pukkadt ki, amikor az ominózus mumbai bankfiók érintett ügyintézője és menedzsere is nyugdíjba ment 2018-ban (utóbbinak a vagyona jelentősen meghaladta azt az összeget, mint amit a fizetése alapján életszerű lehetett volna megtakarítania szolgálati ideje alatt). Az új emberek számára pedig nyilvánvalóvá vált a folytatólagos csalás, amelyben Nirav Modi mellett nagybátyja, testvére és a márka nagykövetének tekintett,

A gyémántmágnás családból származó felesége is érintett, de őrizetbe vettek több vezetőt is a cég és a bank oldaláról úgyszintén.

A Modi és a Choksi család még a botrány kirobbanása előtt elhagyta Indiát és ismeretlen helyre távozott, Modiéknak egy teljes évig az Interpol sem akadt a nyomára – később kiderült azonban, hogy a találgatások közül London nyert, ahol egy közel négymilliárd forint értékű luxuslakásban húzták meg magukat. Az esetből hatalmas botrány kerekedett Indiában, tüntetők vonultak utcára a korrupció ellen protestálva (a hitelt nyújtó pénzintézetek 70 százaléka ugyanis az állam tulajdonában van), tovább erősödött az a közvélekedés, hogy az adófizetők pénzéből működő bankok pusztán a feltörekvő elit fényűző életmódját pénzelik.

Félő volt továbbá, hogy a példátlan eset miatt a nemzetközi bankrendszernek is megrendül a bizalma az indiai bankokban annak alapján, hogy az ország egyik vezető pénzintézetének fogalma sincs, pontosan mennyit – 1,8 vagy akár 3 milliárd dollárt – is loptak tőle – habár a PNB nyilatkozott róla, hogy a hiány mértéke nem veszélyezteti a működését. Nirav Modit végül is 2019-ben fogták el Londonban, jelenleg is előzetes letartóztatásban ül a börtönben, ugyanis múlt év májusában immár hetedik alkalommal tagadta meg tőle a bíróság az óvadék ellenében való szabadlábon védekezés lehetőségét szökés és elrejtőzés veszélyére hivatkozva.

Modi emellett minden jogi lehetőséget megragad, hogy Nagy-Britannia ne adja ki Indiának.

Legutóbb például politikai menedékjogért folyamodott, állítása szerint ugyanis az indiai titkosszolgálat veszélyt jelent a biztonságára és odahaza nem részesülne igazságos tárgyalásban. Modiék vagyona az ügy kirobbanása után jelentősen megcsappant, a Forbes 100 millió dollár alá becsülte, az indiai állam ugyanis amire tudta, rátette a kezét, a család értékesebb ingóságait így elárverezték, de Svájc is befagyasztotta a cégvezető bankszámláját.

2018 márciusában Nirav Modi csődvédelmet kért ezért New Yorkban. Egy, az ügyre rálátó nyilatkozó így vélekedett a csalásról: „Bővíteni akarta a vállalkozását, és öt év alatt akarta meglépni azt, ami egyébként húsz évbe telne. Ha tőzsdére ment volna, talán elzálogosíthatta volna saját tőkéjét, gyűjthetett volna némi pénzt, és végül visszafizette volna a banknak a tartozást. Talán ezt tette volna.”

Magyar Bond-lány született vajon?

Modi nagybátyja, a most 65 éves Mehul Choksi az indiai gyémántbiznisz fontos szereplője volt azzal, hogy Modi nagyapjától megörökölte a Gitanjali Groupot, amelynek 2018-ban már 4000 ékszerüzlete volt szerte Indiában. Az ügy kirobbanása előtt feleségével, Pritivel együtt Antigua és Barbudára távoztak, és ott egy állami befektetési programnak köszönhetően állampolgárságot is szereztek, így megakadályozván a kiadatást Indiának – aminek egyébként a karibi ország miniszterelnöke sem örült, mint nyilatkozott is róla.

A történet ott vett újabb, akciófilmbe illő csavart, amikor is az üzletember négy évvel ezelőtt illegálisan lépett be a Dominikai Köztársaságba – állítása szerint nem önszántából, hanem az indiai titkosszolgálat rabolta el egy hajóval, amelyen fizikailag bántalmazták.

Az állítólagos emberrablásnál egy nő neve is előkerült, akinek az indiai sajtó magyar származást tulajdonít.

Choksi felesége ugyanis azt állítja, hogy 2020-ban megismerkedtek egy magyar állampolgársággal rendelkező, Bulgáriában ingatlanügynökként dolgozó nővel, Jabarika Barbarával – írja az indiai NDTV. A házaspár azzal vádolja a szerintük a titkosszolgálattal összejátszó nőt, hogy a férfi bizalmába férkőzött (egyes indiai sajtóorgánumok szeretői viszonyt is feltételeznek), és hogy nem próbált meg segíteni neki, amikor a férfit hajóra rakták az „indiai ügynökök” egy általa szervezett vacsorameghíváson, hogy a dominikai hatóságtól kérvényezhessék a kiadatást.

A megvádolt nő visszautasította ezt a teóriát és azt a híresztelést is, hogy Choksi „barátnője” lenne.

Van saját jövedelmem és vállalkozásom. Nincs szükségem a pénzére, a támogatására, a szállodafoglalására, hamis ékszereire vagy bármire.

Elmondása szerint éppen hogy Choksi kezdett el vele barátkozni, álnéven, Rajként mutatkozott be neki 2020-ban, és elkérte a telefonszámát, így semmiképpen sem „képezhette a terv szerves részét”, mint amit Priti állít. Choksi 51 napot töltött a dominikai börtönben, mielőtt a bíróság visszaengedte volna Antiguára, ahol addig a házaspár a radar alatt élt. 2023-ban az Interpol visszavonta a kiadott körözést, azonban a házaspár Antwerpenbe költözött, mivel Priti belga állampolgár is, férje pedig hamis személyazonossággal megszerezte a tartózkodási engedélyt.

Az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) értesült a fejleményről, kérte így a belga rendőrséget a letartóztatásra.

Az üzletembert április 12-én fogták el, miközben Svájcba próbált szökni. Choksi ügyvédje szerint ügyfele nem tud visszatérni Indiába, mert Belgiumban kezelés alatt áll leukémiája miatt, amelyet Svájcban szeretne tovább folytatni, így a szökés és elrejtőzés veszélye nem áll fenn. Továbbá ügyfele tart attól, hogy Indiában „embertelen bánásmódban” lenne része, amit szeretne elkerülni. Egyébként is tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, nem vétkes sem bűnszervezet létrehozásában és működtetésében, se korrupcióban, se pénzmosásban, se csalásban, mint amivel többek közt unokaöccsét is vádolják.

A Choksi családnak egyébként nem most gyűlik meg először a baja a törvénnyel, Mehul Choksit 2013-ban tőzsdei manipulációval vádolták meg, míg öccsét, aki szintén gyémántkereskedő, azzal jelentette fel az indiai ICICI Bank, hogy annak antwerpeni cége több mint kilencmilliárd forintnak megfelelő rúpiával károsította meg.

(Borítókép: Nirav Modi ékszereket próbál Sonam Kapoor bollywoodi filmsztárral 2011-ben (Fotó: Cameron Clegg / Gallo Images / Getty Images)

