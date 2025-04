Triplázott a TheVR és Dancsó Péter is visszatért: ők a legértékesebb magyar influenszerek

Harmadik alkalommal készült el a Forbes influenszerlistája, azokra a tartalomgyártókra koncentrálva, akik széles ismertségüket a digitális tartalomgyártásnak köszönhetik, amiből valós üzleti sikert és értéket tudtak kovácsolni.

Az élen nem történt meglepetés, hiszen harmadszor is a debreceni csapat, a TheVR lett Magyarország legértékesebb tartalomgyártója. Saját menüt dobtak piacra a McDonald's-ban, ráadásul folyamatosan jelentkeznek reggeli műsorokkal, podcastokkal, streamekkel, látványos videókkal, frappáns TikTok-tartalmakkal.

Akárcsak tavaly, idén is megőrizte második helyét Whisper Ton. A TikTok stílusteremtő – és igencsak megosztó – alakja a tévében is megállta helyét, miután táncos vetélkedőt nyert a TV2-n, de közösségi média-jelenlétén túl országjáró turnéja és saját üdítőmárkája is továbbnövelte értékét. A dobogó harmadik fokán a YouTube veterán JustVidman áll, aki most először került ennyire előkelő helyre.

Az idei lista új szereplői főként a TikTokról érkeztek – Dordzsceren Csingisz (7.), Radics Zsombor (8.), Stumpf Patrik (10.), Rétegi Tícia (19.) –, ami nem csoda, hiszen nemcsak a felhasználók körében válik itthon egyre népszerűbbé a rövid videós platform, de a márkák média- és influenszerköltései is nagyot ugrottak.

Megőrizte szereplését a húszas listán Nessaj (5.), a Pamkutya (7.), a Jólvanezígy (9.), Zsozéatya (11.), Abosi Barna (13.), Makk Adrienn (14.) és Körcsönyei Polla (16.), egy év kihagyás után pedig Dancsó Péter (17.) is visszajutott a húsz legértékesebb influenszer közé.