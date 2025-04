Kern András először beszélt súlyos rosszullétéről

Egy színházi előadás közepén, a közönség szeme láttára tört rá tavaly decemberben Kern Andrásra egy ijesztő rosszullét, amelynek következtében azonnal félbe kellett szakítani a darabot. A történtek súlyosságáról és a benne lezajló folyamatokról a Kossuth-díjas színész először a DTK: Elviszlek magammal című műsor következő adásában beszél részletesen.

A művész – aki már hét évtizede van a pályán és a Vígszínház társulatának egyik legrégebbi tagja – elmondta, hogy decemberben a Pesti Színházban Az imposztor című darabot adták elő, amikor színpadon olyan rosszullét tört rá, amitől szó szerint mozgásképtelenné vált, így végül az előadást is leállították.

„Most legutóbb volt egy pánikroham-szerűség, az nagyon rossz volt… Rettenetes kellemetlen volt. Elkezdett zsibbadni az egyik oldalam, aztán teljesen elzsibbadt, úgy, hogy nem is tudtam lépni… Az egyik lábamat arrébb tettem, az nem arra ment, amerre akartam. A számmal nem nagyon tudtam beszélni, le volt az egész zsibbadva, nem csak a fele. Egy darabig az egész balfelem, de a szám, speciel, egész le volt zsibbadva. Olyan furcsán beszéltem, hogy nem is mertük folytatni az előadást, mert így nem nagyon lehet.”

– fogalmazott a 77 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Az élmény, ahogyan fogalmaz, nemcsak fizikailag volt riasztó, hanem lelkileg is megrázta, hiszen a tünetek hatására hamar eluralkodott rajta a legrosszabbtól való félelem.

Kern András nem titkolja, hogy egyre nehezebben viseli az idő múlását és a vele járó testi-lelki változásokat. Bár hosszú pályája alatt sok emlékezetes szerepet formált meg, nem tartozik azok közé, akik minden alkalommal maradéktalanul elégedettek önmagukkal. Egyik legutóbbi emlékezetes alakítását az Apa című színdarabban nyújtotta, amiért Ruttkai-gyűrűt is kapott.

„Az például jó volt… Abban van valami olyasmi, amit én nagyon szeretek a színházban, amikor kifejezetten humorosnak és könnyednek látszó valamiről egy idő múlva kiderül, hogy az nem is olyan humoros, nem is olyan könnyed. Egyszer csak bajt csinál az ember lelkében. Ezek jók, ezek a pillanatok. Nem mindig vannak ilyenek” – magyarázta Kern András.

A színművész többek között a szakma kettősségéről, a nézői reakciók kiszámíthatatlanságáról és a művészlét rejtélyeiről is beszél a műsorban, sőt azt sem rejti véka alá, hogy a modern technológiához való viszonya meglehetősen távolságtartó – például azt sem tudja, hogyan működik a Messenger.

