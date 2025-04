Hajléktalanból lett a hip-hop fenegyereke, aki újraírta a zeneipar szabályait

Átlépte a krisztusi kort Travis Scott, a texasi srác, aki egy nagy álommal indult neki a zeneiparnak, mára pedig szinte magára formálta a hip-hop világát. Az Egyesült Államokban már tömegek skandálják a nevét, akárhova is megy, idehaza azonban úgy fest, csak egy szűk réteget fog meg zenéje. Világszintű hírnévre Kylie Jenner mellett tett szert, és nem titok, hogy Kanye West is hatalmas hatással volt karrierjére.

Houston városában nevelkedett Jacques Bermon Webster II, akit a világ már Travis Scottként ismer. Művésznevét kedvenc nagybácsija, illetve legnagyobb zenei inspirációja, Kid Cudi (valódi nevén: Scott Mescudi) neveiből állította össze. Egész életében a zene volt a legnagyobb szenvedélye, családjában is nagy szerepet kapott az örömzenélés, megannyi rokona játszott hangszereken, többek között édesapja és nagyapja is. Gyerekként megtanult zongorázni, és családja meglátása szerint igazi virtuózként bánt a billentyűkkel. Nagyapja, aki jazz zenész volt, a legnagyobb támogatójaként ösztönözte, minél előbb vágjon bele a zenei karrierbe.

Az iskolai évei alatt rádöbbent, a zenén kívül az építészet is érdekli, úgy döntött, ha nem sikerül befutnia, építészmérnök lesz belőle. Ez a különös szenvedélye visszaköszön koncertjein, ugyanis mindig valamilyen érdekes tematikával igyekszik feldobni a színpadot, és sok mozgó elemmel egészíti ki fellépéseit. Mint a legtöbb zenésznek, neki sem jött össze minden elsőre, így szüksége volt B-tervre, így a Texasi Egyetemen tanult két évig, de meglepő módon nem építészetet, hanem üzleti tanulmányokat folytatott. Ám érezte, hogy az iskolapadban ülve nem tud kitörni a világ színpadára, így kezébe vette az irányítást...

A „rager“ születése

Travis Scott szülei már fiúk egészen kicsi korától tisztában voltak vele, mekkora zenei tehetség rejlik gyermekükben, azonban először inkább arra kérték, hobbi szinten foglalkozzon szenvedélyével, először legyen egy biztos alapja. Scott már 13 évesen megkomponálta és elkészítette első saját rapszámát, így már akkor sejthették, nem valószínű, hogy sokáig bírja majd fékezni magát, ha zenéről van szó. Egyetemista korában mindez be is bizonyosodott, a fiatal Travis a tandíjra kapott pénzét elkezdte New York-i és Los Angeles-i repülőjegyekre költeni, hogy a nagyvárosokba utazva próbára tegye szerencséjét a zeneipar nagy producereinél.

Ekkoriban még csak a repülőjegyre futotta pénzéből, így a nagyvárosokban töltött üres óráit hajléktalanként töltötte.

Szüleinek tudomására jutott mindez, és megvonták tőle támogatásukat, így Travist kirúgták az egyetemről. Nem is bánta, így már teljes erőbedobással a zenére koncentrálhatott, és a siker első szikrái ki is pattantak 2013-ban. Abban az évben adta ki első kislemezét, az Owl Pharaoh-t, amiből a közönség megismerhette egyedi produkciós stílusát és az auto-tune művészibb használatát. (Az auto-tune a mai napig szerves része albumainak és nem titok, hogy a koncertjein is használja.)

A nagy áttörést 2014-es lemeze, a Days Before Rodeo hozta el számára, ezzel erősítette meg sötét, úgy nevezett „rager” hangzását, amivel megnyerte rajongótáborát. Ebben az évben volt az első koncertje is, amire körülbelül tizenöten mentek el, azonban már az eseményről készült felvételen is látszik, hogy Scottnál ez elsősorban sohasem a hírnévről, hanem teljes mértékben a zene szeretetéről szólt.

„Nézd Anya, repülök!”

2015-ben stabilan felfele ívelő pályára állította karrerjét a Rodeo című stúdióalbumával, amelyen olyan slágerek kaptak helyet, mint például az Antidote. Ezen a lemezen már olyan nagynevű előadók dolgoztak vele, mint Justin Bieber vagy Kanye West. 2016-ban piacra dobta Birds in the Trap albumát is, ami rögtön első helyre került a Billboard 200-as listáján, így már kitörölhetetlenül beírta magát a hip-hop történetébe, többé senki nem kérdőjelezte meg rendkívüli zenei tehetségét. Azonban még mindig nem arról az időszakról beszélhetünk, amikor Travis Scott karrierje csúcsára került, ugyanis az két évvel később kezdődött az Astroworld című albumával, amivel gyakorlatilag átírta a szabályokat a hip-hop világában.

2018-ban jelent meg az Astroworld, és ezzel az albumával a közönsége számára is teljesen világossá vált, ő még az egyedi előadók között is egyedinek számít. A hagyományos hip-hop elemeket pszichedelikus, ipari és elektronikus hatásokkal keveri, produkciós stílusa erősen torzított énekhangot és drámai ütemváltásokat tartalmaz; szövegiben gyakran a hedonizmus, a siker, valamint az önvizsgálat témai kapnak helyet. Ezek a jellemzők pedig mind egyesültek, és tökéletesen nyilvánvalóvá váltak Scott rajongói számára is az Astrowolrdben. Óriási jelentőséggel bírt ez az időszak a rapper karrierjében és magánéletében egyaránt, ugyanis ekkoriban született meg első gyermeke is, Stormi Webster.

Ebben a korszakában úgy határozott, dokumentumfilmben foglalja össze, hogyan is jutott el idáig, és a Netflixen megjelent aLook Mom, I Can Fly!című filmje, amiben minden apró részletbe betekintést enged követői számára. Szó esik benne gyerekkoráról, a családi hátteréről, és minimálisan a szerelmi életéről is. Ezzel a filmmel koronázta meg karrierje virágkorának kezdetét, azonban a túlzott lelkesedésnek meg lett a böjtje, ráadásul olyanok fizettek meg érte, aki a legártatlanabbak voltak a történetben.

Az Astroworld fesztivál tragédiája

2021. november 5-én újabb fordulóponthoz ért a rapper karrierje, amikor a houstoni Astroworld fesztiválon akkora tömeg gyűlt össze koncertjére, hogy tíz halálos áldozatot és több száz sérültet szállítottak végül el a helyszínről. Az incidens hatására átfogó vizsgálatot indított a rendőrség a fesztivál biztonsági protokolljait és Scott koncertezési stílusát tekintve, amelynek egyik legjellemzőbb ismérve, hogy nagy erejű „ragelésre”, vagyis tombolásra, dühöngésre buzdítja a rajongókat.

Az esetet követően Scott számos perrel nézett szembe, és átmenetileg visszalépett a nyilvános szereplésektől. Később lesújtva nyilatkozott a tragédia miatt, és a koncertek biztonságára irányuló kezdeményezéseket indított. Az incidens továbbra is összetett és ellentmondásos fejezet marad a karrierjében, és fontos kérdéseket vet fel felelősségéről a rendezvényszervezést illetően.

A tragédiát követően kezdett egyre több jótékonysági esemény szervezésébe, valamint egyre több energiát fektetett a 2018-ban alapított Cactus Jack Alapítványba is, amelynek elsődleges célja mind a mai napig, a feltörekvő, fiatal zenészek támogatása. Emellett egyéb alapítványok mellett is letette a voksát, valamint rendszeresen adományoz jótékonysági szervezeteknek.

Kylie Jenner tette fel a mainstream térképre

Nem mehetünk el szó nélkül a popkultúra egyik legnépszerűbb se veled- se nélküled kapcsolata mellett, ami 2017-től 2022-ig húzódott Kylie Jenner és Travis Scott között. Ez idő alatt a párnak két gyermeke is született, azonban ők sem bizonyultak elég indoknak ahhoz, hogy a két híresség megpróbáljanak dolgozni kapcsolatukon. A szomorú végkifejlet ellenére hatalmas szerelemként indult a történetük, a tökéletes sztárpár voltak, etalonok a celebek és a hétköznapi emberek világában egyaránt. A videó, amelyben bejelentették, első közös gyermeküket várják, még ma is az egyik legnézettebb a videómegosztó felületén.

Szerelmük jót tett a rapper karrierjének is, és nem csak azért, mert így a családi ebédeken is találkozhatott Kanye Westtel. Ezáltal ugyanis Scott egy teljesen új közönség előtt is ismertté vált, zenéjét már sokkal szélesebb körben kezdték el hallgatni és szeretni. Népszerűségét még kapcsolati botlásai sem bántották, bár tény, hogy amióta nem alkotnak egy párt Jennerrel, sokkal kevesebbet hallani felőle. A mainstream térképére a Kardashian-Jenner klán legkisebb tagja tette fel, de a rappert zenei tehetsége tartja ott.

Jelenséggé vált

Ma már nemcsak zenei, hanem a divatiparban elért sikereit is számon tartják, remek üzleti érzékkel rendelkezik – hála egyetemi tanulmányainak – így gyakorlatilag újradefiniálta a márkakapcsolatok közötti határokat, amit megannyi más előadó is követendő példának tartott. Saját merch-termékeinek rekordmennyiségű eladásai mellett a Nike-val való közös együttműködése is kirobbanó sikert hozott, az egyedi tervezésű cipőket úgy vitték, mint a cukrot, pedig nem két fillérbe kerültek. A McDonald's-ban saját menüt állíthatott össze, amivel egy új trendet teremtett, ez már idehaza is begyűrűzött, Magyarországon Szoboszlai Dominiknak és a TheVR YouTube csatornának is van már saját menüje.

A zenével sem áll le, 2023-ban kiadta Utopia című lemezét, és a legfrissebb hírek szerint hamarosan ismét új lemezzel rukkol elő a rajongók legnagyobb örömére. Tagadhatatlan, hogy Travis Scott mára nemcsak sikeres zenész, hanem popkulturális jelenség lett, akire nem botrányai vagy szerelmi élete miatt figyel oda a világ.

(Borítókép: Travis Scott 2023. július 23-án. Fotó: Samir Hussein / Getty Images)