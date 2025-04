Vilmos herceg minden porcikájával gyűlöli és megveti testvérét és Meghan Markle-t

Úgy tűnik, az elhidegülés Harry herceg és a brit királyi család között újabb fordulóponthoz érkezett. Egy friss sajtóértesülés szerint ugyanis amint Vilmos herceg átveszi a trónt édesapjától, III. Károly királytól, azonnali lépéseket tervez tenni annak érdekében, hogy megfossza Harryt és Meghant a „királyi fenség” (HRH – Royal Highness) címtől.

A Page Six által idézett királyi bennfentes szerint Vilmos „minden porcikájával gyűlöli és megveti” öccsét és sógornőjét, és

meggyőződése, hogy árulást követtek el a királyi család értékeivel szemben.

A trónörökös különösen felháborítónak találja, hogy Markle továbbra is használja a titulust saját márkájának – az As Ever – népszerűsítésére, például egy drága eperlekvár csomagolásán.

Az incidens akkor váltott ki újabb hullámokat, amikor Markle egy podcastinterjúban ajándékkosarat adott a házigazdának, Jamie Kern Limának, amelyhez egy kísérőcédulát mellékelt: „Tisztelettel: Ő Királyi Fensége, Sussex hercegnéje”. A kosárban házi készítésű eperöntet is volt, és a felirat jól láthatóan megjelent a műsorban is.

Meghan ezzel megszegte a néhai II. Erzsébet királynővel kötött egyezséget, amely szerint bár Harry és Meghan megtarthatják a címüket, azt semmilyen formában nem használhatják a nyilvánosság előtt – különösen nem kereskedelmi célra. „Károly talán hajlandó ezt eltűrni, de Vilmos biztosan nem fogja” – fogalmazott a forrás. A közeli barát szerint a mostani helyzet Károly gyengeségét és tehetetlenségét mutatja, és teljesen nyilvánvaló, hogy Harry és Meghan a király utolsó éveit próbálják megkeseríteni.

A királyi család hivatalos közleménye, amely még a 2020-as kivonulásakor született, világosan kimondja:

A Sussexek nem fogják használni a királyi fenség címeiket, mivel többé nem a királyi család aktív tagjai.

Ezzel szemben Meghan szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az említett kosár „személyes ajándék” volt, és a cím nem kereskedelmi céllal jelent meg. „Bár a nyilvánosság előtt nem használják a titulust, címük továbbra is megmaradt” – tette hozzá. Azonban egy korábbi királyi udvarmester ezt „ostobaságnak” nevezte, és kijelentette: a kivonulásukról szóló megállapodás egyértelműen tiltotta a cím bármilyen használatát.

Harry és Meghan 2020-ban döntöttek úgy, hogy elhagyják az Egyesült Királyságot, és új életet kezdenek Kaliforniában két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Meghan 2024 márciusában indította el Netflix-sorozatát, a With Love, Meghant, valamint áprilisban debütált As Ever nevű életmódmárkája is, amely lekvárok, teák, ehető virágszirmok és süteménykeverékek értékesítésével foglalkozik.

Annak ellenére, hogy a márkát és a hercegnét is komoly kritikák érték, a Netflix-sorozat második évadát is berendelték már.