Idén tényleg a szeretet ünnepe lett a majális

Május elseje idén nemcsak a munka ünnepéről, a pihenésről, hanem a kutyákról is szólt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több színpadon hallgathattunk érdekes, hiánypótló témákról szóló előadásokat, de próbára is tehettük kedvenceinket a Juti-Futi kutyás futóversenyein. A barátkozási lehetőség sem maradt el, egész nap részt vehettünk falkasétákon, először faj szerint, a nap végén pedig össznépi kutyagolás keretein belül.

A Városliget idén május 1-jén boldog vakkantásoktól volt hangos, de a Dogz Fesztivál éppen annyira szól a gazdikról, mint kedvenceikről. Szakemberek segítségével tudhatnak meg többet leghűségesebb társukról, olyan témákban, mint a csirkeallergia, a diszplázia, a fogápolás, az agresszió vagy a daganatos betegségek megelőzése, kezelése. Ezek a problémák többek között a kutyusok túltenyésztése miatt egyre gyakoribbak, így fontos, hogy minden kutyás tisztában legyen a legfontosabb tudnivalókkal ezeket illetően. Mindemellett a gyerekekre is gondoltak, számukra külön helyszínt biztosítottak, ahol a felelős állattartásról és az alapvető trükkök megtanításáról szerezhettek hasznos tudást.

Az idei fesztivál többféle nemzetközi vonalat is bevont saját programjai közé, a sportolási lehetőségek között szerepelt a skandináv országokban méltán népszerű canicross, amikor a kutya és gazdája összekötve teljesítenek egy futóversenyt. A Dogz úgy tette ezt még különlegesebbé, hogy a dél és 13 óra között induló leggyorsabb versenyzőknek különdíjjal kedveskedett, így érdemes volt próbára tenni magunkat és kedvencünket is. Emellett rekorddöntési kísérletbe fogtak, Németország után szabadon, most Budapesten kívánták megdönteni a tacskó Guinness-rekordot. A cél az volt, hogy 1200 kis „virslikutya” sétáljon végig a Városligeten egy igen különleges falkaséta keretein belül.

Bombajó szaglás

Az előadássorozatot talán az egyik legizgalmasabb téma indította, megismerkedhettünk a bombakereső kutyákkal, amelyek gyakorlatilag saját életüket kockáztatják gazdáikért. Kovács László korábbi tűzszerész mesélt a kutyakiképzés folyamatáról, valamint látványos bemutatót is tartott kiképzőtársai segítségével. A klasszikus csomagátvizsgálást mutatták be először, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy kutyának körülbelül négy-ötszáz csomagot kell átvizsgálnia, és kiszagolni, van-e bennük valami olyan, aminek nem szabadna ott lennie. Természetesen a bemutatón nem ez volt az ebek feladata, sokkal játékosabban szemléltették profizmusukat.

A kiképzők először kutyáik nélkül érkeztek a pázsitra, és látszólag tetszés szerint helyeztek el néhány bóját a földön, azonban nem mindegyik volt ugyanolyan színű, a narancsok közé egy-egy fehér is becsúszott, később ezek kapták a főszerepet. A bóják elhelyezése után érkeztek a szuperhős kutyusok, akik szorosan gazdijuk mellett haladva kezdték el körbeszaglászni a bóják által jelölt útvonalat. Egyszer csak megtorpantak, és hasra feküdtek…

Bizony, a fehér bójánál kezdték jelezni, itt másféle illatokat éreznek. Nagyon helyesen tették, kiképzőik ide tették a szagmintát, amit meg kellett találniuk.

Tökéletes fegyelmezettséggel és professzorokat megszégyenítő pontossággal végezték el ezt a feladatot újra és újra.

A bemutató közben Kovács László elmondta, a kutyák elsősorban ösztönből cselekszenek, ez az ösztön vezeti idegrendszerüket, amit mi, emberek fejleszteni tudunk. Egy úgynevezett passzív jelzést tanítanak meg a kutyáknak, tehát amikor találnak valamit, nem kaparhatják, nem nyalhatják meg, nem áshatják ki, mert például bombák vagy taposóaknák esetén ennek tragikus következményei lehetnek. A passzív jelzés annyiból áll, hogy amint gyanús szagot érez, azonnal lefekszik, ahol azt érzi. Ebből kiképzője, gazdája tudja, ott bizony valami bűzlik.

A szakember arra is kitért, tapasztalatai szerint a kutyák intelligenciája rendkívül alábecsült, pedig bármit ki tudnak szagolni, amire megtanítjuk őket. Mint mondta:

Egy kutyának teljesen mindegy mit kell keresnie, neki a játékon, a gazdival való kapcsolaton van a hangsúly.

A megfelelően kiképzett kutyák a bombától kezdve a kábítószeren át egészen a bankjegyekig bármit ki tudnak szagolni. A keresőmunkája minőségét az határozza meg, hogy milyen kapcsolata van vezetőjével. Ennek fontossága elsődlegesen olyan helyzetekben jön ki, amikor a kutyának nincs lehetősége a megszokott passzív jelzést alkalmazni (például: lefeküdni), akkor az embernek kell tudnia olvasni a kutya testbeszédéből, a viselkedésváltozásából. Kovács László hangsúlyozta, „Szinte szimbiózisba kell kerülni a kutyával a keresőmunka során.”

„Nem kérdés, hogy magyar rekordot döntenek a tacskók”

Második alkalommal költözött a fesztivál a Városligetbe, már tavaly is rengeteg négylábú látogatott el a rendezvényre, idén pedig csaknem tízezren érkeztek a ligetbe, köztük nagyjából háromezer kutyus. A fesztivál egyik főszervezője, Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója, akinek szívügye a felelősségteljes kutyatartás és a hazai kutyatartás-kultúra fejlesztése. Kérdésünkre elmondta, az elmúlt évek rendezvényeiből sokat tanulhattak, mutatták az irányt, miben kell még fejlődni, mit kell újítani vagy épp változtatni.

2023-ban még csak konferenciaként rendezték meg az eseményt, azonban Ziegler Gábor és csapata úgy tapasztalta, ebben a formában nem érik el azt a társadalmi hatást, ami az elsődleges cél lenne, így döntöttek a fesztiválhangulat behozatala mellett. A döntés kiválónak bizonyult, ezreket vonzott már 2024-ben is a Dogz Fesztivál a fővárosba, vidékről is.

Nagyobb élményt ad, hogy egy fesztivál alkalmával akár tízezer gazdit is össze tudunk hozni, ilyen formában sokkal több mindent tudunk megmutatni, illetve a médialefedettség által milliókhoz is eljuthatunk

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, a rendezvény teljes mértékben ingyenes, így a konferenciarész is, amely továbbra is megmaradt, idén fedett sátorban adtak teret az ország legprofibb kutyásainak. Állatorvosok, kiképzők, genetikusok, trénerek és egyéb szakemberek tartottak hiánypótló előadásokat, ezzel is tudatosabbá, felelősségteljesebbé nevelve a gazdikat.

Van, aki könyvben fogyaszt tartalmat – azoknak egyébként már tudom ajánlani legújabb kiadványunkat, az Értsd a kutyádat – így is több ezer emberhez eljuthatunk, a rendezvényen ezt a számot talán a konferencián tudjuk elérni. A lényeg a mélyebb bevonódás, az erősebb társadalmi hatás

– fogalmazott Ziegler Gábor.

A fesztivál maga is rendkívül hasznos élmény lehet minden kutyás számára, már csak a falkaséta miatt is, ami a kutyásokban is erősíti a hovatartozás érzését. Idén különleges jelentőséggel bír a falkaséta, a vezérigazgató is elmondta, őt is elképesztette, mennyi tacskótulajdonos regisztrált a rendezvényre. Legalább 700 tacskóra számított, de azon sem lepődne meg, ha 1000 fölött lenne a virslikutyák száma.

Nem kérdés, hogy magyar rekordot döntenek a tacskók, az 1200-as világrekord nem hiszem, hogy meglesz, már csak azért sem, mert nem készültünk rá. A remény attól még megvan, mivel mindenféle extra kommunikáció nélkül lehetett minimum 500 tacsira számítani

– vélekedett, ugyanis a rendezvény egyik hívó szava volt a rekorddöntési kísérlet.

A Dogz Fesztivált nem csak kutyatulajdonosoknak ajánlja, úgy véli, azoknak is remek kutyás élményeket adhat, akiben például szorongás vagy félelem van a négylábú kedvencekkel kapcsolatban. Tekintve, hogy Magyarországon jelentős a kutyák száma – nagyobb részük menhelyeken vagy éppen szörnyű körülmények között él –, minden embernek építő élményt adhat, hogy tudatosul benne, mire számíthat egy állattól.

Tacskók és mosolygós emberek, ameddig a szem ellát

Persze a tacsik kapták az egyik főszerepet az idei rendezvényen, azonban nem kizárólag ők látogattak el a fesztiválra. Hatalmas embertömeg hömpölygött a Városligetben, pórázaikon hűséges társaikkal a legkisebb chiuauától egészen a medvékre emlékeztető jugoszláv farkasölőig. A bódék között haladva találkozhattunk alapítványokkal, menhelyekkel, amelyek a sanyarúbb sorsú kutyusoknak adnak még egy esélyt országszerte. Mindemellett a gyerekekre is gondoltak, a Noé Állatmenhely megtanította a vállalkozó kedvűeknek, hogyan tudnak egyszerűen és gyorsan trükköket tanítani szőrös barátaiknak, valamint azt is, mit jelent felelős gazdinak lenni.

A zöldellő pázsiton végignézve úgy tűnhetett, az ország összes kutyája összegyűlt az idei majálison, és ennek kizárólag pozitív hatásai voltak minden jelenlévőre. Mosolygós emberekkel telt meg a liget, izgatottan futkározó gyerekektől és vidáman csaholó ebektől volt hangos a fesztivál helyszíne. Megannyi izgalmas program, előadás várt minden résztvevőt, titkon viszont talán mindenki a nap tetőpontját várta: a tacskó falkasétát. Ahogy közeledett az ominózus időpont, egyre többen gyűltek a falkaséta startpontja köré, izgatottan várták, vajon sikerül-e megdönteni a Guinness-rekordot.

Végül 502 tacskó vonult végig a kijelölt útvonalon gazdijával.

A peckes négylábúak vidáman loholva sétáltak fajtársaik társaságában, azonban az útvonal kicsit hosszúnak bizonyult a nagy melegben, egy idő után több kutyus volt ölben, mint a földön. A nyárias melegben igazi megváltásként hatott az út közben útba ejtett ivókút, ahol lefetyeltek néhányat, valamint egyesek egy gyors pancsinak sem mondtak ellent.

A fesztivál hatalmas élmény volt gazdinak és négylábúnak egyaránt. Idén is rendkívüli összehozó erővel bírt a rendezvény, ami minden alkalommal bizonyítja: a kutya tényleg az ember legjobb barátja, sőt jobbá, felelősségteljesebbé, szeretetteljesebbé tudunk válni négylábú társainktól.

